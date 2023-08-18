«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 62-я: «Инсаф»

Мальчик, родственники и пять миллионов рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Фильм - «Инсаф»/youtube.com, аккаунт «Татар Кино»

Смотрим как бы детское кино — семейную комедию «Инсаф» 2018 года по пьесе Рабита Батуллы «Кичер мине, әнкәй» («Прости меня, мама») про деревенского мальчика, который живет с мамой, а потом выигрывает большую сумму в лото. После чего мир его переворачивается.



На горе поставлено наше село Бакча-Сарай



Фильм начинается по-татарстански — с полета на коптере. Впрочем, и вид замечательный: село Бакча-Сарай Верхнеуслонского района Татарстана на высоком берегу, с двух сторон река, можно строить крепость. Значительная часть истории проговаривается закадровым голосом. Вещает главный герой Инсаф (Инсаф Хидиятуллин). Кстати, в 2025 году Хидиятуллин оканчивает Казанское театральное училище. То есть в картине действует старшеклассник, к тому же крупный и крепкий. Да и говорит он, как в театре, по-взрослому.

В Бакча-Сарай Инсаф переехал, чтобы учиться в старших классах. У него есть мама-бухгалтер Минзифа (Фируза Зиннатуллина), которая смотрит сериалы, режет лук, ругает коллег и романтично ездит на велосипеде через ромашковое поле. Есть ее воздыхатель, тракторист Абубакир (Фернат Насибуллин), которого Инсаф очень ценит — он сам про него говорит много теплых слов за кадром. Сценарий по пьесе Батуллы написал режиссер Фарид Давлетшин. Он и раньше работал с текстами живого классика, а мы писали об этом: это фильмы «Рудольф Нуриев. Рудик» и «Күк капусы ачылганда». В обоих есть документальная основа — они рассказывают о танцоре балета и поэте с элементами художественного вымысла. А этот фильм абсолютно художественный. Правда, сделанный по законам пьесы. Хоть сейчас играй его в жанре site specific.

Деньги и немного «Санта-Барбары»

Пьесу эту Батулла написал в 1970-х, поставили ее впервые в 1979 году, возили в Москву... Ее ставили в Кариевском (и актеры из фильма в нем играют), в 2021-м она появилась в репертуаре Атнинского театра (который ранее ставил ее в статусе народного).

Продюсировала фильм Наталья Топал, известная по документальным работам: к примеру, «Будьте же счастливы» — о незрячих музыкантах из коллектива «НеЗаМи». В этой картине она даже попала в кадр. Отметим, что в начале фильма заботливо перечисляются все актеры, принимавшие участие в съемках. А они длились два года! Причем без материальной поддержки со стороны, вкладывались личные средства. Позже, написав письмо Минниханову, авторы получили через Министерство культуры РТ 2 миллиона рублей.



В основном задействованы, как и в двух ролях главных взрослых героев, актеры Кариевского театра, вроде мастодонта татарского кино Ильфата Камалиева. Его дочь Илюса играет Гульзирек, девочку, которая вечно ходит за Инсафом.

Для детского фильма нужен простой ход, и вот он — мальчик выиграл в лото очень много денег. Пять миллионов рублей. На них можно купить компьютеры в школу, чтобы Инсафа не сдали в интернат. А еще приезжает Дильфуза — старшая сестра Минзифы (Гульнара Абитова). Которая первым делом наступает в деревне на коровью лепешку. С ней приезжает и муж Имаметдин (Фанис Калимуллин). На самом деле Дильфуза — мать Инсафа, которая его оставила в деревне. И вышла замуж. Все эти хитросплетения герои подробно обсуждают, пока не приезжает и отец мальчика, Кирам (наш любимый Ильфат Камалиев). И вот тогда уже начинается физическая комедия, а перед мальчиком встает нравственный выбор. Так что он может вертеть взрослыми как угодно.

Но все закончится хорошо. Хоть и предсказуемо.

