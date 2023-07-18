День в истории: десять лет назад закончилась казанская Универсиада

Чем примечательна дата 18 июля?

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Сегодня, 18 июля, в России празднуют День создания органов государственного пожарного надзора, а в мире отмечают День голубоглазых. 18 июля в Татарстане было запущено цифровое телевидение, в КВН пошутили «Партия, дай порулить!», в Казани завершилась Универсиада, начались игры первого Кубка СССР по футболу. Родились музыкант Пол Маккартни, борец за права человека Нельсон Мандела, поэт Евгений Евтушенко, певица Полина Виардо, актер Юрий Соломин. Умерли композитор Рашид Губайдуллин, писатель Жозе Сарамаго, правозащитник Елена Боннэр. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Лучшая за всю историю

18 июля 2000 года скончался композитор Рашид Губайдуллин. Уроженец Оренбургской области, он начинал как артист оркестра народных инструментов Узбекистана, потом играл в симфоническом оркестре Управления по производству кинофильмов в Москве, преподавал в Уфимском институте искусств, был художественным руководителем Ансамбля песни и танца ТАССР и заведующим кафедрой истории и теории музыки Казанского государственного педагогического института. Автор балетов «Кисекбаш» и «Чака», опер «Җиһангир» и «Идегәй».

18 июля 2007 года в здании телекомпании «Эфир» состоялась церемония официального запуска тестового вещания цифрового эфирного телевидения в Татарстане. В ней принял участие Минтимер Шаймиев, который отметил: «Переход на цифровое вещание не только явление положительное, оно просто необходимо. Не нужно сомневаться в этом шаге, ведь время диктует свое».

18 июля 2013 года в Казани завершилась Универсиада, в которой приняли участие 160 стран, 11 800 спортсменов. Российская сборная завоевала 292 медали. Одновременно проводилась «Культурная Универсиада» с Сабантуем. По заявлению президента Международной федерации студенческого спорта Клода-Луи Галльена, казанская Универсиада признана лучшей за всю историю проведения всемирных студенческих молодежных спортивных соревнований.

18 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, что Приволжский райсуд Казани прекратил производство по делу о наложении ареста на денежные средства Алексея Семина. Уголовное дело о повреждении или уничтожении объектов культурного наследия: номеров Михайлова (ул. Лобачевского, №3/24) и здания Адмиралтейской конторы (ул. Карла Маркса, №17) — возбуждали в 2021-м. Сооружения находились в собственности ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Счета миллиардера арестовали по ходатайству следствия, но Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре дважды принял решение об отмене постановления Верховного суда Татарстана, отправив дело на новое рассмотрение.



Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Первый Кубок по футболу

18 июля 1936 года начались игры 1/64 финала первого Кубка СССР по футболу. В розыгрыше участвовало 94 команды, из них 28 — команд мастеров, а 66 — коллективов физкультуры. Обладателем Кубка стал московский «Локомотив». Состязания прошли 51 раз, чаще всего кубок завоевывал московский «Спартак» — 10 раз.

18 июля 1988 года от команды Клуба веселых и находчивых Новосибирского университета в ответ на вопрос «Ну что, молодежь, о чем мечтаешь?» прозвучала одна из самых популярных шуток КВН: «Партия, дай порулить!» Основой ее был лозунг «Партия — наш рулевой». В том сезоне команда НГУ стала чемпионом.



Пол родился!

18 июля 1918 года родился Нельсон Мандела, первый чернокожий президент Южно-Африканской Республики. В 1962 году был арестован после семнадцати месяцев, проведенных в бегах, находился в заключении с 1964 по 1990 год. Его выход на свободу транслировали в прямом эфире. В 1993 году он получил Нобелевскую премию мира.

18 июля 1943 года в Ливерпуле родился Пол Маккартни, бас-гитарист группы The Beatles. После распада коллектива основал новую команду, Wings, после продолжил сольную карьеру. Занимался классической музыкой, авангардом, электроникой. Автор самой исполняемой песни в истории — Yesterday. Маккартни трижды выступал в России: на Красной площади, на Дворцовой в Петербурге и столичном спортивном комплексе «Олимпийский».

18 июля 1968 года первый секретарь ЦК Коммунистической партии Чехословакии Александр Дубчек, выступая по телевидению, призвал проводить «такую политику, чтобы социализм не утратил свое человеческое лицо». Фраза стала крылатой, в широком смысле означавшей соединение социализма с элементами демократического общества. Дубчек услышал это выражение философа и социолога Радована Рихта. Результатом стала «Пражская весна» и ввод войск Варшавского договора.

