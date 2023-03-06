Большой спорт: главные события недели / «Реальное время Live»
С 1 по 5 марта в столице Олимпийских игр — 1988, канадском Калгари, прошел чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Золото на этот раз забрали японцы — как среди юношей, так и среди девушек. А украинский футбольный клуб «Карпаты» отказался выступать в форме испанского производителя спортивной одежды Joma из-за «отсутствия четкой позиции по прекращению работы на российском рынке». Основан клуб в 1963 году — это единственный клуб за всю историю Кубка СССР, который выиграл трофей, выступая не в Высшей лиге. Большое количество сюрпризов принесла первая неделя в розыгрыше Кубка Гагарина, но татарстанское противостояние «Ак Барса» и «Нефтехимика», пожалуй, оказалось одним из самых ярких событий. О том, какие еще события происходили в мире спорта, поговорим в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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