Как вернуть айтишников в Россию? «Реальное время Live»
Год назад, 2 марта 2022 года, президент России Владимир Путин подписал указ о беспрецедентных мерах поддержки ИТ-отрасли — айтишникам пообещали налоговые преференции, отсрочку от армии и льготную ипотеку. Насколько эти меры поддержки оказались эффективны для отрасли, как сейчас живется айтишникам, почему они так стремятся уехать из России и можно ли удержать в стране льготной ипотекой и отсрочкой от мобилизации — обсуждаем вместе с одним из основателей компании «Технократия» Булатом Ганиевым в прямом эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии
тоже про египет дахаб, таба, все отели забиты нашими программистами там дёшево всегда было в этих городках, а сейчас в марте особенно раз в четыре месяца летают в гости к друзьям на кипр так визу продлевать не надо именно визу! которую м ы получаем в гаузете синайский штамп работает только 15 дней. Потому сраззу 30 дневную визу. а потом продляем её в гаузете есть варианты))