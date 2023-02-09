Google выпустила Android 14, Microsoft встроила ChatGPT в браузер, первая АЭС в Эстонии / Реальное время Live
Компания Google выпустила первую сборку Android 14 Developer Preview, предназначенную для разработчиков. Одно из самых главных нововведений — блокировка установки старых Android-приложений. Если сейчас благодаря поддержке обратной совместимости старые приложения продолжали работать в новых версиях софта, то с выпуском Android 14 — это изменится. А компания Microsoft анонсировала, что встроила ИИ-чат-бот ChatGPT в поисковик Bing и браузер Edge. «Новый Bing» получил функции интеллектуального чат-бота — теперь пользователи смогут задавать вопросы и получать на них ответы на естественном языке. Поисковик уже стал доступен обычным пользователям, но пока с ограничениями. Отметим, что после анонса количество загрузок приложения Bing для iOS увеличилось в разы. В Эстонии появится первая в стране АЭС — Hitachi построит малый модульный реактор, который станет источником «чистого» электричества мощностью 300 МВтэ. Эти и другие новости обсуждаем в технообзоре «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
комментарии