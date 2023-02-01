Хоккеисты с нашего двора: стартовал городской этап турнира «Золотая шайба»
Сегодня в Казани прошло торжественное открытие традиционного детского хоккейного турнира «Золотая шайба». Турнир проводится в рамках Третьего Всероссийского межконфессионального хоккейного турнира «Кубок Дружбы-Дуслык». В этом году соревнования проходили в двух дивизионах «Спорт» и «Дворовый спорт». В дивизионе «Спорт» приняло участие 14 команд, «Дворовый спорт» — 82 команды.
Видео: Камиль ИсмаиловСпорт Татарстан
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