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Умер ли PR в России в 2022 году? / «Реальное время Live» 9 декабря

15:00, 09.12.2022 1 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Умер ли PR в России в 2022 году? / «Реальное время Live» 9 декабря

К 2022 году рынок PR-услуг претерпел значительные изменения — пандемия, кризис, санкции, СВО... Наиболее востребованным направлением, безусловно, стали кризисные коммуникации — в нынешних реалиях репутация компании играет одну из ключевых ролей, если уже не главную. Чем вообще занимаются пиарщики в 2022 году, какими проектами они занимаются, где найти действительно компетентного специалиста — обсудим вместе с исполнительным директором Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье в области развития общественных связей Анной Айзенштадт в прямом эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана.

«Реальное время»
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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:29
    нет конечно, что за бред
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