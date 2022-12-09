Умер ли PR в России в 2022 году? / «Реальное время Live» 9 декабря
К 2022 году рынок PR-услуг претерпел значительные изменения — пандемия, кризис, санкции, СВО... Наиболее востребованным направлением, безусловно, стали кризисные коммуникации — в нынешних реалиях репутация компании играет одну из ключевых ролей, если уже не главную. Чем вообще занимаются пиарщики в 2022 году, какими проектами они занимаются, где найти действительно компетентного специалиста — обсудим вместе с исполнительным директором Региональной премии «Серебряный Лучник» — Приволжье в области развития общественных связей Анной Айзенштадт в прямом эфире «Реального времени Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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