Субподрядчики турецкой «ЭНКА» ждут оплаты работ по казанскому объекту

Генподрядчик «ЭНКА Иншаат ве Санайи А.Ш.» не оплатил подрядные работы в БЦ на Пушкина, хотя заказчик полностью рассчитался с компанией в соответствии с условиями договора подряда

Турецкую компанию «ЭНКА Иншаат ве Санайи А.Ш.», построившую в Казани уникальный ультрасовременный бизнес-центр на Пушкина, 80, вызвали в суд. Иностранный генподрядчик до сих пор не расплатился с привлеченными им субподрядными организациями. Комплекс сдали прошлым летом, и все это время несколько фирм не могут получить деньги за свои услуги, хотя заказчик «СИБУР-РТ» полностью расплатился по договору. Подробности — в материале «Реального времени».

Двое из шести субподрядчиков обратились в суд



В ноябре иск в арбитражный суд к компании «ЭНКА Иншаат ве Санайи А.Ш.» подали две фирмы — казанское ООО «Центр» и московское «ЦС ИМПЭКС». Но известно, что вопросы по оплате произведенных работ к турецкой компании имеют еще несколько субподрядных организаций: «Союз-М», «Комис», «София декор», «ТД «Смания».

Иск, поданный московской компанией «ЦС ИМПЭКС» с суммой требований 37,97 млн рублей, пока только зарегистрирован. Фирма входит в Группу компаний DIGIS, специализирующуюся на продажах широкого спектра мультимедийного оборудования, проектной дистрибуции и интеграции оборудования Hi-Fi и Hi-End.

ООО «Центр» требовало взыскать задолженность с турецкой компании по договору субподряда №RU266-ELEC-CEN от 02.07.2018 г. в размере 1 428 956,03 доллара США, или 86,14 млн рублей по курсу на сегодня.

Третьим лицом к делу привлекли АО «СИБУР-РТ» — заказчика объекта.

— Истец представил ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ответчика в банках, и на иное имущество, указывая в качестве основания на наступление обстоятельств, препятствующих исполнению судебного акта по настоящему делу, — говорится в определении арбитража.

Однако суд отказал в аресте средств на счетах иностранного генподрядчика, не найдя оснований.

Однако суд отказал в аресте средств на счетах иностранного генподрядчика, не найдя оснований. Фото: yandex.ru/maps

Впрочем, в картотеке арбитража еще десятки исков к турецкой компании, и часть из них — от фирм, также работавших на строительстве казанского бизнес-центра, причем некоторые требования суд уже удовлетворил.

Так, к примеру, судебный процесс между ООО «Наяда-РТ» и «ЭНКА» завершился в пользу казанской компании. Стороны заключали договор строительного подряда №RU266-ENKA-NAY-01 от 24.06.2019 г. на выполнение работ по устройству стационарных офисных перегородок, сантехнических кабинок и дверей в здании БЦ на Пушкина. Позднее подписывали допсоглашения к договору. Факт выполнения работ на сумму 106 315 283 рубля подтверждается подписанными сторонами актами.

— Выполненные работы оплачены подрядчиком частично на сумму 96 696 514 руб. 24 коп., что подтверждается платежными поручениями №7876 от 24.06.2019 г., №11336 от 23.08.2019 г., №19191 от 11.12.2019 г., №10251 от 21.05.2020 г. Задолженность ответчика перед истцом составляет 9 658 513 руб. 13 коп., — говорится в определении суда.

Ответчик не доказал факт ненадлежащего исполнения работ, в связи с чем суд решил, что исковые требования правомерны. «Наяда-РТ» смогла взыскать задолженность в размере 9,65 млн рублей, а также неустойку и судебные издержки.

«Реальному времени» удалось связаться с представителем турецкой компании, который был задействован на казанском объекте. Корреспондент просил озвучить общий размер задолженности «ЭНКА Иншаат ве Санайи А.Ш.» перед субподрядчиками и высказать свою позицию относительно их требований. Однако господин Бурак Оздоган заявил, что эти вопросы не в его компетенции, и прервал разговор. Редакция направила письменный запрос в представительство компании, по получении комментарий будет опубликован.

Корреспондент просил озвучить общий размер задолженности «ЭНКА Иншаат ве Санайи А.Ш.» перед субподрядчиками и высказать свою позицию относительно их требований. Фото: скриншот yandex.ru

«Кормили завтраками постоянно»

«Реальному времени» удалось связаться с представителями субподрядных организаций, которым задолжала турецкая компания. Казанская компания «Центр» занималась организацией конференц-связи в бизнес-центре на Пушкина.

— В ответ на наше обращение в «СИБУР-РТ» мы получили письмо от них о том, что все работы от «ЭНКА» приняты и оплачены в соответствии с условиями договора подряда. Мы пришли к выводу, что это именно генподрядчик нам не платит. Мы много раз писали компании «ЭНКА», уведомления отправляли, досудебные претензии. А они нас кормили «завтраками» постоянно, — посетовал директор ООО «Центр» Айдар Хуснутдинов.

По информации, полученной от Максима Эшкинда из «ЦС ИМПЭКС», в феврале 2019 года предприятие заключило соглашение с «ЭНКА Иншаат ве Санайи А.Ш.» на проведение работ по интегрированию системы управления инженерными системами и мультимедийным оборудованием в бизнес-центре ТАИФа на ул. Пушкина в Казани.

— Стоимость контракта составила более 3 млн долларов США, — сообщил «Реальному времени» представитель ООО «ЦС ИМПЭКС» Максим Эшкинд. — «ЭНКА» являлась генеральным подрядчиком, выполнявшим работы по строительству бизнес-центра по поручению АО «СИБУР-РТ».

По его словам, ООО «ЦС ИМПЭКС» исполнило в полном объеме обязательства перед «ЭНКА», все работы были приняты без замечаний. На момент окончания работ размер задолженности «ЭНКА» перед фирмой составлял более 600 тысяч долларов США.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

— На протяжении полугода «ЭНКА» всячески уклонялась от подписания закрывающих документов о приемке выполненных нами работ и, соответственно, откладывала дату их оплаты со ссылкой на то, что заказчик строительства бизнес-центра не исполнил перед ними обязательство по выплате денежных средств. Нами было принято решение обратиться напрямую в АО «СИБУР-РТ» с просьбой о предоставлении сведений по исполнению обязательств перед генеральным подрядчиком «ЭНКА». АО «СИБУР-РТ» ответило, что выполненные ООО «ЦС ИМПЭКС» работы были приняты без замечаний и оплачены в пользу «ЭНКА» в полном объеме, — сообщил Эшкинд.

После полученного ответа ООО «ЦС ИМПЭКС» направило досудебное требование, которое «ЭНКА» оставила без ответа. «2 ноября нами было подано исковое заявление в суд о взыскании с «ЭНКА» задолженности и процентов за пользование чужими денежными средствами», — заявили в компании.

— У нас на руках письмо от компании «СИБУР-РТ», которая в данный момент использует здание, о том, что по нашему объему все работы выполнены, никаких претензий не имеется и работы оплачены в полном объеме. Соответственно, выводы делайте сами. Если все оплачено и нет претензий, то я не вижу никаких адекватных причин, и они нам не были озвучены, для того, чтобы генподрядчик нам не платил, — сообщил представитель ООО «ЦС ИМПЭКС» Максим Эшкинд.



Василя Ширшова