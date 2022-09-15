Сын главы «Вертолетов России» собирает пул объектов недвижимости в центре Казани

«КАН Авто Недвижимость» выкупила здание банка «Открытие», чтобы сдавать площади в аренду

Как стало известно «Реальному времени», структуры Александра Колесова, сына гендиректора АО «Вертолеты России» Николая Колесова, активизировали сделки на рынке коммерческой недвижимости Казани. Компания «КАН Авто Недвижимость» выкупила здание бывшего офиса банка «Открытие» по улице Московской, 2а, после чего в августе передала его в аренду одному из крупных казанских застройщиков «Новострой». Одновременно с этим холдинг начал процесс реорганизации флагманского автосалона Mercedes-Benz, находящегося в этой же локации. Сменит ли «КАН Авто» «немцев» на «китайцев», неизвестно, но офисные метры оказались «подушкой безопасности» для казанского автодилера.

Дети гендиректора «Вертолетов России» пополняют портфель недвижимости

Девелоперская компания «КАН Авто Недвижимость», входящая в бизнес-группу Александра Колесова, начала пополнять портфель объектов недвижимости. Казанский автомобильный брокер приобрел двухэтажный особняк по улице Московской, 2а, принадлежавший татарстанскому отделению федерального банка «Открытие».

Компания «КАН Авто Недвижимость» выкупила освободившееся здание банка за 65 млн рублей, полностью оплатив покупку еще год назад. Не исключено, что интерес к этому зданию связан с тем, что рядом через дорогу от него располагается автосалон Mercedes-Benz, построенный несколько лет назад после подписания «МБ КАН АВТО» дилерского контракта на продажу автомобилей премиальной марки. Добавим, что кварталом чуть ниже по улице Чернышевского располагается головной офис «Татсоцбанка», бенефициаром которого считается Анастасия Колесова. Иначе говоря, семья гендиректора «Вертолетов России» Николая Колесова продолжает отстраивать деловую зону под Кремлем.

Через дорогу от выкупленного здания на ул. Московской, 2а располагается автосалон Mercedes-Benz. Фото: Луиза Игнатьева/ realnoevremya.ru

С премией в 5 млн рублей

Двухэтажное офисное здание на Московской, 2а было приобретено у федеральной корпорации «Банк «Открытие» на конкурсных торгах, сообщил «Реальному времени» директор по развитию ГК «КАН Авто» Илья Савинов. Еще два года назад кредитная организация решила освободиться от непрофильных активов по всей стране, доставшихся ей в результате банкротства банка «Траст». Тогда во время «второй волны» коронавируса «Банк «Открытие» согласовал продажу четырех административных зданий общей площадью 4 тысячи кв. м с общей начальной стоимостью 160 млн рублей. Среди них оказался особняк на Московской, 2а общей площадью 1022 кв. м. Стартовая цена была определена в 60,2 млн рублей. Он был выставлен на открытые торги «Российского аукционного дома».

— На аукционе начальная цена составила 65 млн рублей, — рассказал «Реальному времени» руководитель обособленного подразделения АО «РАД» в Казани Леван Шакая. — Торги признаны несостоявшимися, так как на электронный аукцион была подана одна заявка (от ООО «КАН Авто Недвижимость», — прим. авт.).

В результате с этой компанией и был заключен договор купли-продажи по цене в 65 млн рублей. «В случае признания аукциона в электронной форме несостоявшимся по причине допуска к участию только одного участника собственник вправе заключить договор купли-продажи с единственным участником аукциона по начальной цене продажи в течение двадцати рабочих дней с даты признания аукциона несостоявшимся. При этом заключение договора для единственного участника торгов является обязательным. Договор купли-продажи заключен», — пояснил Леван Шакая.



В компании «КАН Авто Недвижимость» довольны новым приобретением.

— Одним из бизнес-направлений деятельности нашего холдинга является девелопмент и строительство недвижимости, а также покупка и сдача недвижимости. Данный объект был куплен год назад с открытого аукциона. Мы оценили приобретение данного объекта как инвестиционно- привлекательное, — прокомментировал Илья Савинов.

Коротченко взялась за аренду



По данным «СПАРК-Интерфакс», сделка оказалась третьей за последнее время у компании «КАН Авто Недвижимость», учрежденной Александром Колесовым. Автомобильный брокер был создан им в конце 2015 года, но с тех пор не проявлял себя никак, о нем почти ничего не было слышно. По сути, инвестиционная активность совпала с приходом к руководству фирмой Марии Коротченко, чья фамилия совпадает с фамилией гендиректора ОАО «Элекон» Павла Коротченко. Кроме того, она является президентом УК «КАН АВТО», которая управляет недвижимостью автосалонов.

Согласно информации из открытых источников, Мария Коротченко была назначена гендиректором в мае 2021 года, после чего в ноябре были совершены первые две сделки по выкупу двух объектов недвижимости по ул. Аделя Кутуя площадью по 1000 кв. м каждый. Их общая стоимость оценивается в 36 млн рублей. Они были выкуплены у казанского ПЭП «Макиз» Диляры Залалетдиновой. По словам бывшего «манагера» «Макиза», речь идет о промышленно-складских комплексах в центре Казани, которые очень востребованы у бизнеса и приносили значительный доход от аренды. Связаться напрямую с Марией Коротченко корреспонденту издания не удалось, так как в настоящее время, по словам сотрудников, она находится в отпуске за границей.

После приобретения нового здания «КАН Авто Недвижимость» сдало его в аренду одному из крупных застройщиков «Новострой».

— Цель приобретения — сдача объекта в аренду. Все детали сделки раскрыть не готовы, но в дальнейшем мы планируем продолжить приобретать привлекательную для бизнеса недвижимость, — сообщил «Реальному времени» Илья Савинов.

Коммерческий директор ГК «Новострой» Антонина Дарчинова рассказала, что договор аренды заключен на долгий срок: «Мы въехали в новый офис с 1 августа, выбрали прежде всего по локации и по размеру. Старый офис на Касаткина не соответствовал нашим требованиям по размеру. Так получилось, когда поступило предложение от ООО «КАН Авто Недвижимость», мы сразу согласились, так как это было одно из лучших предложений», — рассказала она.

Автосалон подержанных Mercedes-Benz

Тем временем управляющая компания УК «КАН АВТО» приступила к присоединению ООО «МБ КАН АВТО», которое является держателем дилерского контракта на продажу автомобилей Mercedes-Benz. Ради этого был построен автоцентр.

Информация о реорганизации опубликована на портале «СПАРК-Интерфакс». «27 апреля 2022 года решением единственного участника ООО «УК КАН АВТО» (Решение №5 от 27 апреля 2022 года) принято решение о реорганизации в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «МБ КАН АВТО», — говорится в сообщении УК. По какой причине начато присоединение, не уточняется, возможно, ликвидация компании связана с прекращением поставок премиальных автомобилей Mercedes-Benz в Россию. В начале марта зарубежный автопроизводитель официально уведомил о прекращении импорта легковых и малотоннажных автомобилей в Россию, а автодилеры перешли к заключению контрактов с китайскими автомобильными брендами.

Известный любовью к Mercedes-Benz московский дилер «Авилон» в мае — июле начал сотрудничество сразу с шестью марками из КНР. Сменит ли «КАН Авто» «немцев» на «китайцев», неизвестно, но офисные метры оказались надежной «подушкой безопасности» для казанского автодилера.

Сменит ли «КАН Авто» «немцев» на «китайцев», неизвестно. Фото: Луиза Игнатьева/ realnoevremya.ru

«Сразу арендовать 1000 кв. м по адекватным ставкам в Казани непросто»

Впрочем, эксперты в области недвижимости не видят взаимосвязи между этими событиями, полагая, что собственнику просто удобнее управлять соседними объектами из-за общей инженерной инфраструктуры.

— Однозначно, что приобретение здания за 65 млн рублей можно назвать удачным. В пересчете на 1 кв. м стоимость составляет около 65 тысяч рублей, — считает гендиректор АН «РеАгентство» Юрий Чикиров. — Недалеко компания «Тензор» начала реконструкцию медицинского центра на Яхина, так что здесь складывается современный деловой центр на Московской. Интерес «КАН Авто» к покупке здания на Московской может быть связан с его близостью к автосалону Mercedes-Benz, так как управляющей компании проще станет управлять ими с точки зрения эксплуатации инженерных коммуникаций.

Эксперт оценивает арендные ставки в 700-800 рублей за 1 кв. м.

— Вот так взять и сразу арендовать 1000 кв. м по адекватным ставкам в Казани непросто. В этом смысле можно порадоваться за арендатора, — считает гендиректор «Урбан Групп» Анна Ложкина и соглашается, что в столице ощущается дефицит качественных офисных площадей.



Юрий Чикиров также отметил, что автоцентры оказались в сложном положении, так как их труднее перепрофилировать: «Есть примеры, как автоцентр на Чуйкова переделали под дискаунтер, а автоцентр на проспекте Победы под торговый центр, но есть ли смысл перепрофилировать люксовый автосалон, большой вопрос».