От фрезы до космической станции: Россия готовится открыть поставки оборудования в Африку

Страны Африки для российского бизнеса — исторический рынок сбыта. С 1960-х годов СССР активно развивал торговые отношения с континентом. С развалом Союза на долгих 30 лет эти отношения были разорваны. Но с 2019 года наша страна активно налаживает деловые связи с африканскими партнерами. Почему именно сейчас российскому бизнесу выгодно занять свою нишу на этом рынке, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает эксперт рынка Наталья Пчелкина.



Наращивание политического и экономического присутствия



Ключевым моментом в продвижении нашей страны в Африке и активном наращивании деловых отношений послужил саммит Россия — Африка в 2019 году. Тогда к нам приехали главы и представители 54 государств континента. Таким образом, второй по величине и численности населения материк после Евразии показал, что надеется на активную роль нашего государства в своем развитии.

Прежде всего в Африке Россию не воспринимают как бывшего колонизатора. Крепкая дружба во второй половине XX века сформировала особое отношение к русским. Но Москва не возвращается к той роли, которую для государств континента играл Советский Союз.

Логика холодной войны в 60-е—70-е годы вынуждала вкладывать огромные суммы золотом в поддержку социалистических режимов. Современная Россия не видит в Африке арену политических противостояний. Сейчас в фокусе внимания прежде всего экономические выгоды, которое несет сотрудничество с теми или иными государствами.

На саммит Россия — Африка в 2019 году к нам приехали главы и представители из 54 государств континента. Фото: kremlin.ru

Привлекательный рынок

Прогнозы по приросту населения в Африке делают рынок сбыта на этом континенте сверхпривлекательным. К середине века социологи ожидают, что численность жителей континента достигнет 2 млрд человек. Это люди, которые могут потреблять огромное количество услуг, товаров, продовольствия. Поставлять все это можно начинать уже сейчас. Есть вариант выйти на рынок самостоятельно, но проще и безопаснее сделать это через торговое представительство. Многие инвесторы уже последовали этому примеру. Так, одна из российских компаний — «Металворк» — готовится к открытию собственного представительства в Нигерии.

Выгодно поставлять товары и услуги, производство которых сейчас относится к приоритетным направлениям. В первую очередь — это энергоносители, зерно и продукты питания, сфера НИОКР и многое другое. Стремительно растет уровень урбанизации населения, и это общеконтинентальная тенденция. За прошедшее десятилетие суммарный импорт африканских государств превысил $7 трлн. В число стран-лидеров вошла и первая экономика региона — Нигерия. На нее пришлось 9% всего импорта. А темпы роста импорта политологи и экономисты оценивают в среднем в 1,5% в год.

Эти данные говорят о том, что следующие десятилетия континент будет мировым лидером по темпам экономического развития.

Особый интерес страны Африки могут представлять для отечественных производителей сельхозпродукции и сельскохозяйственной техники (различных комбайнов, культиваторов и так далее). Местные производители в ближайшие два десятилетия не смогут покрывать растущий спрос на продовольствие. Кроме того, проблемы с экологией, вызванной массовой небезопасной добычей полезных ископаемых, не способствуют развитию других видов экономической деятельности.

Российская компания «Металворк» готовится к открытию собственного представительства в Нигерии. Фото: metalworktrade.com

Африканская континентальная зона свободной торговли

Политологи отмечают, что роль Африки как единого, целостного субъекта на мировой арене будет расти. Общие процессы, направленные на создание союза (AfCFTA), показывают стремление всех государств идти общим курсом развития, а это значит, что так или иначе регион будет восприниматься другими странами как единый механизм по типу Евросоюза.

Подобные тенденции дополнительно усилят и без того высокий интерес других стран к континенту. В том числе в сферах НИОКР, образования и цифровизации. В перспективе ближайших двух десятилетий аналитики прогнозируют рост спроса на энергоносители — угля, нефти, газа.

С созданием Африканского союза расширились и возможности российского экспорта для широкого спектра продукции и услуг. Объединение образовалось в 2019 году, а к 2063-му, согласно планам, союз должен стать единой экономической и политической системой. Что особенно важно в свете новой экономической ситуации, африканские государства в большинстве своем лояльны к России. Восемь последних лет африканские государства находят пути обхода западных санкций для продолжения и наращивания сотрудничества по стратегическим направлениям.

Сюда идут многомиллиардные инвестиции транснациональных корпораций (например, Google успешно внедряет программы доступного интернета на континенте). Фото: Nene Obichie / wikipedia.org

Мировой интерес

В 2010—2020-х годах свои собственные африканские стратегии разработали и внедряют Китай, страны Европы и Турция. Сюда идут многомиллиардные инвестиции транснациональных корпораций (например, Google успешно внедряет программы доступного интернета на континенте). Однако США на государственном уровне выделяют «Южную Африку», что не способствует укреплению позиций страны в регионе.

Заслуживающим особого внимания направлением сотрудничества считается продвижение более чистых экологически технологий добычи, совместный контроль и мониторинг вредных выбросов в почву, воду и атмосферу, контроль над парниковыми газами. Это общий мировой интерес, для развития которого также необходимы поставки современных и безопасных станков и оборудования, как и средств научного мониторинга состояния окружающей среды.

Наталья Пчелкина