В Зеленодольске продолжаются продажи объектов недвижимости коммерческого назначения по ценам 2019 года

26 апреля состоится очередной этап продажи объектов коммерческой недвижимости в производственно-логистическом комплексе FoodGreen в Зеленодольске

Фото: предоставлено ООО ЗМПК «Даль-Кама»

Новый производственно-логистический комплекс в Зеленодольске расположился на площадях бывшей птицефабрики «Даль-Кама». Здесь к продаже предлагаются хорошо оборудованные и удачно расположенные производственные помещения и участки земли, часть из них — с производственным, холодильным и складским оборудованием. Благодаря выгодному соотношению между ценой и качеством, интерес потенциальных инвесторов к движимому и особенно недвижимому имуществу в FoodGreen велик с самого начала продаж. На сегодняшний день распродано значительное количество оборудования, уже ушел с торгов участок со складом. На днях состоится очередной этап торгов. На что стоит обратить особенно пристальное внимание потенциальному инвестору — рассмотрим в обзоре «Реального времени».

«Золотая лихорадка» на рынке коммерческой недвижимости

Исторически цена на коммерческую недвижимость в Казанской агломерации неуклонно растет. Сегодня, в условиях, когда нужно очень быстро развивать импортозамещение, увеличивается значимость развития отечественного бизнеса: и производственного, и складского, и логистического, и торгового. Поэтому буквально на глазах увеличивается стоимость квадратного метра производственного помещения или сотки земли под коммерческое использование. И чем выгоднее расположена эта недвижимость, тем заоблачнее становятся цены на нее. Но хорошие предложения на рынке все еще остаются — просто нужно уметь их искать, как золотые крупицы в речном песке.

На сайтах, где выставлена на продажу коммерческая недвижимость, на первый взгляд, все очень дорого. Участки под производство в серьезном отдалении от Казани, в чистом поле, не окруженные необходимой инфраструктурной сетью, в пересчете на квадратный метр стоят в среднем 1300 рублей. Там, где на участке уже имеется инфраструктура и/или здания, цены значительно выше. И в большинстве случаев на плечи будущего покупателя ляжет еще и обслуживание территории, и все тонкости работы управляющей компании.

Поэтому, если предприниматель собирается расширить производство или открыть новое дело в пределах Казанской агломерации, ему придется оседлать гребень волны «золотой лихорадки» и внимательно просеять предложения. Их, кстати, не так уж и много — о кризисе дефицита качественных площадей на рынке коммерческой недвижимости Казани и окрестностей уже давно с тревогой говорят эксперты.

Разделив участки, соединяем бизнес-партнеров

Бывшая птицефабрика «Даль-Кама» в Зеленодольске прекратила работу несколько лет назад. Комплекс ее земельных участков и зданий оценивался более чем в миллиард рублей. Было решено разделить его на 12 лотов и организовать на этой площади производственно-логистический комплекс FoodGreen. Это выгодное предложение для разных категорий инвесторов.

План производственно-логистического комплекса FoodGreen

Например, предприниматели из сегмента МСБ, получают шанс при минимальных вложениях организовать производство в удобном месте. Крупные производители получают возможность с минимальными вложениями открыть филиал или расширить ассортимент продукции. Предприниматели, занимающиеся логистикой, зайдя в FoodGreen, могут сразу же получить и пул клиентов, которые будут производить продукт — и здесь же отгружать его для поставки. Кооперация становится одним из двигателей современного бизнеса, и совместное нахождение предприятий в одном промышленном парке может стать базисом для этого.

Резиденты комплекса получают еще одно неоспоримое преимущество: им не нужно будет задумываться о “бытовых” проблемах. Сюда подведены все коммуникации, а их обслуживанием занимается управляющая компания. Вплоть до того, что не нужно будет думать, как убирать зимой снег: на территории комплекса есть даже снегоуборочная техника.

5 главных преимуществ покупки зданий в FoodGreen

Идеальные логистические условия: каждый лот снабжен удобной подъездной дорогой, сам комплекс находится на пересечении автомобильных трасс. Рядом располагается железнодорожная ветка (Зеленый Дол — один из крупных транспортных узлов Поволжья). При необходимости организации речных грузоперевозок это можно сделать легко и быстро — вблизи находится грузовой порт. Все преимущества мегаполиса при нестоличной цене. Находясь прямо в пределах Казанской агломерации, участки в FoodGreen продаются в рамках конкурсного производства. Разные лоты имеют разную стоимость, но цены в среднем на 40 — 50% ниже аналогичных по рынку, если учитывать аналогичную оснащенность. Коммуникации уже подведены к каждому лоту и будут обслуживаться управляющей компанией. Это снимает с будущего владельца головную боль о том, как подключать к производственному помещению воду, электричество, отопление, как организовывать коммунальное обслуживание и тому подобные “непроизводственные” процессы. Бизнес в ТОСЭР дает резидентам серьезные льготы по налогам. Например, налог на прибыль для резидентов ТОСЭР составляет всего 5% (против 20% в обычном случае), налоги на землю и имущество нулевые (в обычном случае они составляют 1,5% и 2,2%), а страховые взносы в государственные внебюджетные фонды составляют 7,6% (нерезиденты ТОСЭР платят 30%). Ряд лотов содержит уже вмонтированное в здание оборудование: складское и холодильное. Поэтому для организации, например, холодного склада потребуются совсем минимальные вложения. Кроме того, внутри зданий уже разведены все коммуникации, сделан серьезный промышленный ремонт, организована качественная вентиляция — если проводить аналогию с приобретением квартиры, получается формат “Заезжай и живи”.

К чему стоит присмотреться?

Интерес к продающимся лотам в FoodGreen наблюдается колоссальный. Часть движимого имущества уже распродана, но осталось еще много интересного оборудования. Несколько объектов недвижимости интенсивно просматриваются, обсуждаются инвестиции.

Вскочить в уходящий поезд еще можно: 26 апреля 2022 года на электронной торговой площадке «Центр дистанционных торгов» состоятся торги, на которых будут выставлены, вероятно, самые интересные с точки зрения организации бизнеса участки на территории бывшей «Даль-Камы» — крупные помещения со встроенным складским и холодильным оборудованием, с высокими потолками, расположенные на центральной аллее комплекса. Перечислим самые, пожалуй, лакомые участки производственно-логистического комплекса.

Лот №5 — земельный участок (4 617 кв. м) и два морозильных склада (3 520,7 кв. м). Оборудование: передвижное стеллажное оборудование для хранения груза в паллетах, холодильные машины SH-AA и уравнительные платформы Herman. На существующем оборудовании можно хранить более 3 000 тонн готовой продукции. Возможные типы использования помещений — активное производство или склад готовой продукции. Энергоэффективные материалы, из которых построено здание, позволяет держать здесь температуру в -20 градусов круглый год. Стоимость лота — 101 631 344 рублей.

Лот №6 — земельный участок площадью 4 124 кв. м и производственно-административное здание площадью в 3 551,7 кв. м. Есть помещение под лабораторию, раздевалки и душевые для персонала. Так что здесь будет идеально производить продукты. В здании смонтированы камеры шоковой заморозки — это неотделимое оборудование, которое продается вместе с помещением. Другое оборудование, которое тут установлено: система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, холодильные машины SH-AA и SH-LA, воздухоохладитель, уравнительные платформы. Стоимость лота — 90 497 932 рубля.

Лот №7 — земельный участок (1 755 кв. м) и морозильный склад (1 300 кв. м). Оборудование: два спиральных морозильника Tecnopool, уравнительная платформа, конвейерные системы Anaconda, воздухоохладитель-шокфростер PLKs, холодильные машины SH-A. Условия позволяют здесь также круглый год удерживать температуру в минус 20 градусов по Цельсию. Стоимость лота — 65 672 630 рублей.

Лот №8 — земельный участок (926 кв. м) и морозильный склад (956,7 кв. м). Этот лот очень похож на предыдущий с той лишь разницей, что оборудования тут смонтировано поменьше, да и площадь тоже не такая большая. Оборудование: уравнительная платформа с поворотным козырьком, холодильная машина SH. И это тоже подходящее помещение для активной производственной деятельности или для организации склада готовой продукции. Стоимость лота — 25 286 198 рублей.

Кому выгодно?

Вопреки сложившемуся стереотипу о том, что площади бывшего мясокомбината годятся только под обустройство нового мясокомбината, трансформируемость помещений в FoodGreen позволяет рассматривать самые разнообразные варианты потенциального бизнеса.

Крупные помещения, мощно оборудованные встроенным холодильным оборудованием ведущих европейских производителей, могут быть интересны, например, торговым сетям. Ретейлеры, специализирующиеся на продаже продуктов, всегда отчаянно нуждаются в складах, расположенных недалеко от торговых точек, желательно прямо в черте города. Поэтому торговым сетям, торгующим в Зеленодольске, зайти на эти площади (да еще и с серьезным дисконтом от рыночной цены) было бы весьма кстати. Кстати, здесь есть не только оборудование для хранения охлажденных продуктов, но и встроенные морозильные установки, которые существенно расширяют сферу применения этих помещений в разрезе торгово-логистической деятельности.

Производители сельскохозяйственной продукции со всего Татарстана и из близлежащих регионов (к примеру, Марий Эл) могут зайти на площади FoodGreen и благодаря этому развить торговлю мясом, молочными продуктами, яйцами, птицей, овощами в Казанской агломерации. Единожды вложившись в холодный склад в Зеленодольске, можно существенно расширить свой ареал продаж и нарастить производство.

Несмотря на то, что многие крупные интернет-ретейлеры строят собственные логоцентры, в том числе и в Зеленодольском районе, остаются и другие продавцы, которые тоже нуждаются в складских помещениях, причем желательно тоже в черте города. Учитывая удобную логистику, хорошо оборудованные подъездные дороги к комплексу и внутри него, разместить свои склады здесь для них было бы удобным вариантом.

А еще крупные крытые помещения хорошо подходят для того, чтобы организовать в них бизнес, связанный с крупными автомобилями. Это могут быть, в первую очередь, компании, занимающиеся грузоперевозками. Но хорошо разместятся здесь и небольшие автотрейдерские компании и, к примеру, авторемонтные мастерские.

Предыдущие торги наглядно показывают: хорошо оборудованные производственные помещения, расположенные в едином производственно-логистическом комплексе прямо в черте Зеленодольска, пользуются высоким спросом среди предпринимателей, желающих работать в Казанской агломерации. Особенно при условии того, что они еще и продаются ниже рыночной стоимости по докризисным ценам. Дополнительными преимуществами становятся: наличие управляющей компании, которая решит все бытовые вопросы; автоматическое вхождение в число резидентов ТОСЭР и возможность деловой кооперации с будущими соседями. Словом, куда ни кинь — всюду выгоды.

Кто их получит? Тот, кто успеет купить оставшиеся лоты в производственно-логистическом комплексе FoodGreen. Торги состоятся 26 апреля. Чтобы в них поучаствовать, регистрируйтесь по ссылке.

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