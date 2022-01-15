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Видеоопрос: «Вы готовы поменять бумажный паспорт на электронный?»

00:00, 15.01.2022
Видеоопрос: «Вы готовы поменять бумажный паспорт на электронный?»
Фото: afanasy.biz

Татарстан, наряду с Москвой и Московской областью, стал пилотным регионом для внедрения электронных паспортов. В канун нового года российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что жители этих регионов смогут стать обладателями таких документов уже в 2023 году. Между тем исследования показали, что лишь 38% россиян считают, что удостоверение личности стоит переводить в цифру, но при этом нужно сохранить его бумажный аналог. Почти столько же (37%) убеждены, что вводить цифровые документы не следует. Сказывается общее недоверие к IT-системам и мнение об удобстве бумажного формата для старшего поколения, считают специалисты.

— А вы хотели бы поменять бумажный паспорт на электронный? Как считаете, какие еще документы стоит перевести в цифру? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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