Космическая игра УНИКСа в четвертой четверти приносит клубу важную победу над израильским «Маккаби»

Характер УНИКСа вновь дал о себе знать! Последняя десятиминутка — прямое тому подтверждение

Досадно проиграв «Олимпиакосу» на своем паркете 3 декабря в овертайме, УНИКС был решительно настроен реабилитироваться перед своими болельщиками в игре против «Маккаби» из Тель-Авива. До начала вчерашнего противостояния клубы были соседями по турнирной таблице и имели в своем активе по 7 побед. Игра в Израиле получилась очень насыщенной, яркой и шумной благодаря местной публике. На протяжении всего матча команды шли, что называется, ноздря в ноздрю. Однако четвертая четверть стала настоящим бенефисом подопечных Велимира Перасовича. Именно благодаря блестящей игре в заключительной десятиминутке УНИКС и добыл себе столь значимую победу. Матч завершился со счетом 74:85 в пользу казанцев. О главных выводах и итогах выступления УНИКСа по этому матчу читайте в новом материале спортивной редакции «Реального времени».

УНИКС вновь продемонстрировал, как умеет играть в четвертой четверти

8:22 — с таким счетом завершилась заключительная десятиминутка встречи УНИКС — «Маккаби». Если бы данный результат был известен еще до начала матча, ему вряд ли поверили бы как баскетболисты УНИКСа, так и игроки «Маккаби». Честно говоря, трудно объяснить, что произошло с израильтянами, но последнюю четверть они откровенно провалили. Много мазали из выгодных позиций, проиграли практически все на подборах и начали отпускать УНИКС по счету с первых минут четвертой четверти. В свою очередь казанцы активно пользовались ошибками игроков «Маккаби», наказывая их раз за разом забитыми трешками и двушками. Удивительную результативность в четвертой четверти отметил и Велимир Перасович на послематчевой пресс-конференции:

Все решилось в финальной десятиминутке. «Маккаби» пропустил несколько открытых бросков, которые они забивали в начале матча.

УНИКС вновь показал себя очень боевой командой, которая умеет правильно настраиваться в самые напряженные моменты игры, особенно против сильных соперников. Так было в матче против мадридского «Реала», когда казанцы ловили часто соперника на ошибках, реализовывали двухочковые и трехочковые попытки, в то же время организованно отрабатывали в обороне. То же самое произошло сегодня. УНИКС очень здорово защищался, классно работал на подборах и перехватах. Кстати, как и в матче с «Реалом», в четвертой четверти против «Маккаби» были крайне эффектные данки. Если в октябре блистали Джей Би и Лоренцо Браун, то сегодня с защитой противника покуражился Марио Хезоня. В один из моментов Супер Марио отлично сработал на перехвате, стремительно пронесся мимо всех баскетболистов «Маккаби» и занес с «мясом» мяч в сетку кольца.

Фото: unics.ru

Лоренцо Браун — главный герой вечера в Израиле

Если говорить о персоналиях, несомненно, хотелось бы отметить Брауна и Хезоню. Лоренцо провел минувшим вечером один из лучших матчей за УНИКС. Набрал 26 очков и сделал 6 подборов. Безусловно, шикарная статистика. Но при этом, если обратиться к подробной статистике, у Брауна было целых 15 попыток реализовать двухочковый бросок, из которых он забросил восемь раз. Да, залетели две трешки, но в то же время и попыток было четыре. Заметим, что в течение всего сезона Браун из матча в матч старается продемонстрировать весь свой баскетбольный скилл, и это касается не только дриблинга, но и в первую очередь эффективности при бросках. К сожалению, не всегда американцу удается быть результативным. Да, в игре против «Маккаби» у Лоренцо залетело многое, однако и мимо кольца бросков оказалось немало. Неоспоримо, что Браун — выдающийся баскетболист и находка для УНИКСа в этом сезоне. Быстрый, дерзкий, очень фактурный защитник с голевым чутьем. Но весьма часто бывает так, что он заигрывается и по итогу транжирит бесполезно свои моменты. Если будет рациональнее подходить к своим шансам забросить двушку или трешку, очевидно, выйдет для себя еще на более высокий уровень. Но, как бы то ни было, вчера Лоренцо был на высоте, наверное, поэтому он с такой теплотой отметил игру всей команды против «Маккаби»:

«Сегодня мы играли сердцем. Аплодирую товарищам по команде, мы проделали фантастическую работу, считаю нас отличным и трудолюбивым коллективом!»

Супер Марио продолжает кошмарить обороны соперников



Хезоня, помимо Брауна, тоже сегодня провел очень уверенный матч. Был активен везде, где только можно. Помимо заработанных 14 очков, вчера он запомнился еще и небольшим конфликтом с одним из игроков «Маккаби» в конце матча. Хотя, зная пылкий югославский нрав Марио, от него всегда можно ожидать каких-либо мини-потасовок на паркете. Во вчерашнем матче хорват вновь доказал всем, что он один из самых техничных и интересных игроков Евролиги этого сезона. Чуть выше мы уже отмечали его данк, причем добавим еще важную ремарку: последний защитник «Маккаби» перед Марио даже немного отступил, чтобы, похоже, дать Хезоне сполна выполнить слэм-данк. Потихоньку Марио становится полноценным системообразующим игроком УНИКСа, на которого партнеры просто обязаны играть при любом удобном случае. Результативность Хезони выравнивается, и он начинает уже выдавать стабильные в положительную сторону матчи. Потому что раньше выступление Марио в Евролиге напоминало немного синусоиду: то вверх, то вниз. Впереди у УНИКСа игра с ЦСКА. Посмотрим, как хорват проявит себя в ней.

Евгений Романов