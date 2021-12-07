Бизнес-аккаунт дня: казанский салон ковров

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 211-я

Три года назад в Казани появился новый интерьерный салон Art de Vivre, где представлены ковры из стран Европы и Азии. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению профиля дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для красоты, тепла и домашнего уюта

По одной из версий, первые тканые ковры создали кочевые народы, по другой, напротив, оседлые — они украшали ими праздничные или религиозные церемонии. Если раньше ковры ткали из шерсти животных или нитей шелка, то с развитием нефтехимии, их стали делать из различных полимерных волокон.

В ассортименте казанского салона Art de Vivre представлены как натуральные изделия, так и синтетические напольные покрытия, сотканные вручную мастерами или с помощью специальной автоматизированной техники. Ковры привозят из азиатских стан, славящихся своими мастерами ковровых дел, и из Европы, например, Бельгии и Польши. Можно заказать изготовление ковра в единственном экземпляре, который будет соткан непальскими умельцами. Правда, ждать его придется почти полгода.

Сегодня аналитический разбор аккаунта коврового магазина провела основательница маркетингового агентства WELL MEDIA Наталья Льдинова. Его специализация — интернет-реклама, SMM, разработка стратегии, дизайна, создание сайтов, SEO и другие направления. Среди клиентов агентства — компании «Агросила», «Бахетле», «Газпром» и другие.

Описание должно знакомить клиента с компанией

Аватар. Должны быть: логотип или фото продукции. В аккаунте art_de_vivre на аватаре — минималистичный логотип компании, что увеличивает уровень запоминаемости и узнаваемости компании.



Рекомендация: на аватаре мелким шрифтом указан адрес сайта — рекомендую его убрать, поскольку он не несет смысловой нагрузки, так как на фото адрес нечитабельный. К тому же это сделает визуал аватара более чистым.

Логин (имя пользователя). К логину претензий нет: использовано название салона, по которому возможен поиск. Также указана геолокация, которая тоже будет идентифицироваться поиском (KZN).

Имя. Очень важно правильно заполнить данную строку. Она должна содержать ключевые слова, и благодаря им аккаунт будут видеть потенциальные клиенты. По статистике наиболее эффективным является запрос — «магазин ковров», а вот слова «салон», «студия» используются неэффективно. У салона ковров art_de_vivre присутствует геолокация города.

Рекомендация: для лучшего поиска в «Инстаграме» необходимо заменить имя на «магазин ковров | Казань»

Описание аккаунта (раздел «О себе»). Описание в «Инстаграме» должно познакомить клиента с вашей компанией и кратко рассказать о ваших преимуществах. В аккаунте салона ковров есть хорошее УТП, которое показывает уровень сегмента и клиентоориентированность компании. Указан кликабельный сайт, что, несомненно, является плюсом.

В описании отсутствует геолокация. В то же время кликабельная геолокация позволяет перейти в карты и посмотреть расположение салона.

Highlights (раздел «Актуальное»). Актуальные истории в аккаунте не оформлены, что сразу бросается в глаза на фоне стильной ленты. Стоит продумать обложки актуальных историй, сделать их трендовыми — в стиле фото в ленте. Можно добавить детальные фото ковров.

Рекомендация: оформить гармоничные обложки для актуальных сторис, добавить больше полезного контента.

Регулярность публикаций — залог успеха и привлечения аудитории

Контент. Интриги, к сожалению, не будет, но ребята очень круто делают визуал. Выглядит дорого и напоминает стилистику Gucci.

Посты выкладываются регулярно. Иногда бывают простои в несколько дней или посты публикуются ежедневно. А это влияет на показатели статистики: охват и количество лайков становятся меньше. Рекомендуем придерживаться регулярной выкладки — через день.

Использование reels положительно влияет на аккаунт, так как Instagram способствует продвижению данного формата. Однако для более стабильных и эффективных показателей следует придерживаться регулярной выкладки reels (хотя бы один-два раза в неделю)

Видео динамичны, используется трендовая музыка. Но не хватает более детальных кадров, макросъемки, чтобы передать качество ковров. Можно запустить отдельную рубрику с короткими видео, где показана разная фактура ковров.

Еще один плюс — это полезные и информативные рубрики. Тексты ненавязчивые, полезная информация размещена в карусели. Однако не хватает живого общения с аудиторией. В аккаунте есть отметки казанских дизайнеров. Можно использовать коллаборации и снимать прямые эфиры, рассказывая о коврах и интерьере в целом.

Используются только два хештега с названием компании. Необходимо расширить количество хештегов по поисковым словам.

Недостатки:

отсутствие коммуникации с аудиторией

отсутствие хештегов для привлечения новой аудитории

недостаточное количество reels

недостаточно показан сам товар в интерьере

Конкуренты:

Сильные стороны конкурентов:



видео процесса производства,

примеры использования ковров в интерьере бутиков и прочие,

наличие сервиса «Таплинк», где есть ответы на все необходимые вопросы (3D примерка, каталог, как выбрать, адрес и т. д.)

Продвижению помогут Reels и прямые эфиры с экспертами

Рекомендации. Аккаунт салона ковров art_de_vivre оформлен хорошо, но есть несколько рекомендаций, которым стоит уделить внимание, чтобы улучшить профиль.

Обратите внимание на коллаборации с дизайнерами, искусствоведами для более подробного описания продукта и смежных областей. Создайте « Таплинк», где можно собрать всю необходимую информацию (ссылки на 3D примерку, сайт, геолокацию, контакты, заказ примерки на дом). Используйте Reels на регулярной основе. И также советую разнообразить reels-контент: добавить информативные и трендовые развлекательные видео. Оформите дизайн хайлайтсов Добавьте сторис с коммуникациями

Способы продвижения:

Регулярная выкладка reels. Конкурсы в «Инстаграм» через функцию «Соавторство». Например, можно провести совместный конкурс с дизайнером интерьеров. Основное условие участия в нем для аудитории — это подписка на оба аккаунта, призы для конкурса могут предоставлять обе компании. Проведение прямых эфиров на экспертные темы, например, «как выбрать ковер в спальную комнату». И, конечно же, таргетированная реклама . Первый шаг — это тестовая рекламная кампания для определения стоимость привлечения одного подписчика или заказа.