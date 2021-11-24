Бизнес-аккаунт дня: веники и аксессуары для бани от казанских мастеров

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 202-я

С недавнего времени березовые веники, травные сборы и прочие банные аксессуары жителям Казани предлагает семья Николаевых. Бизнес-аккаунт предпринимателей в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

С легким и полезным паром

Бизнес казанцев — Вадима и Ольги Николаевых— совсем молодой. Продавать веники для бани под брендом ProVenikKZN через соцсети они начали буквально месяц назад. На заготовку сырья летом выезжали в марийские леса.

Своим заказчикам Николаевы предлагают как традиционные березовые и дубовые веники, так и из веток пихты и можжевельника. В ассортименте инста-лавки и ароматные запарки из душицы, зверобоя, донника, эвкалипта, ромашки и других целебных трав, а также натуральные мочалки из джута ручной работы.

Сегодня аналитический разбор профиля провела Дарья Максименко — контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды». Оно входит в топ-80 в РФ и топ-3 в Татарстане SMM-агентств по версии авторитетного рейтинга Tagline. В портфолио агентства — рекламная кампания Чемпионата мира по футболу-2018, работа с частными клиниками Казани, проекты по развитию общественных пространств Татарстана и многое другое.

Названия рубрик highlights должны отражать их содержание

В последний год, направление wellness особенно набирает обороты. Люди полюбили бани, эфирные масла, веники, ароматические палочки, в общем всё, что не связано с таблетками, но может положительным образом сказаться на здоровье. А потому, веники, запарки в мешочках, ароматные травы от @provenikkzn — тема популярная и актуальная.

Начнем с общего вида профиля. Поисковая строка: по этой строке вас ищут в поиске Instagram. Поэтому там должна быть надпись, по которой найти вас проще всего. Сейчас ее место занимает ProVenikKZN. Я рекомендую указать там название товаров, услуг, регион или город. Например, «Ароматные травы, веники, ёлки Казань».

Шапка профиля: в ней должно быть кратко отражен ваш ассортимент и уникальное торговое предложение. УТП — это то, что отличает вас от конкурентов. Например:

Натуральные веники для легкого пара

Ароматные травы для вашего здоровья

100% mama nature

Не нужно использовать много эмодзи — достаточно по 1 перед каждым предложением. Как могла бы выглядеть шапка профиля:

Натуральные веники для легкого пара

Ароматные травы в мешочках и сухоцветах

Подробнее о нас

Также советую сделать Taplink — сайт, который объединяет несколько ссылок в одну. И вынести туда всю необходимую клиенту информацию: ассортимент, стоимость, контакты, адрес, иные социальные сети.

Не рекомендую писать «Работаем 24/7» лучше четко обозначить время работы, потому что сейчас выглядит так, как будто к вам можно будет приехать 31 декабря в 23:59, а вы будете только рады.

Истории «Актуальное» не приведены к единому стилю. Нужны обложки, чтобы смотрелось аккуратнее. Можно с фотографиями, но они должны быть чёткие, яркие и понятные, можно графические.

Названия рубрик историй должны отражать их содержание, поэтому названия в виде смайлов не подходят. Примеры названий: еловые веники, сухоцветы, отзывы, стоимость и прочее.

Каждая история должна быть адаптирована под формат истории 9:16. Горизонтальные фотографии нужно выкладывать с графической или цветной подложкой. Подберите 2-4 фирменных цвета и 2-3 шрифта и используйте в истории только их. Истории «Прайс» и «Доставка» можно оформить в Canva или Instories, чтобы смотрелось аккуратнее.

Я советую добавить еще следующие истории:

Как купить или заказать?

Отзывы

Для чего каждый сбор? Например, сделать отдельный хайлайтс «Душица», где рассказывать от каких болезней, как лучше использовать и так далее.

У оформления ленты есть правила

Теперь перейдем к контенту. Лента — сейчас она выглядит вразнобой. Чтобы этого не происходило нужно придерживаться ряда правил:

В ленте чередуйте дальние и близкие планы, лучше установить приложения для планировки ленты, чтобы смотрелось аккуратнее. Например, Inpreview или UNUM. Если на фото или видео есть надписи, то в ленте они не должны обрезаться. Для видео необходимо готовить отдельные графические обложки. Все фотографии и видео снимайте при дневном свете, не используя теплый и желтый. Добавляйте фото людей в ленту. Возможно, это будете вы или ваши клиенты. Следите за цветами, рекомендую взять 2-3 цвета. Например, темно-зеленый, охра, белый или светло-зеленый.

Не рекомендую снимать раскладки из веников и травы на полу. Во-первых, это выглядит не слишком симпатично, во-вторых, не хочется знать, что веник, который потенциально я могу заказать, лежал на полу.

Писать так, чтобы читатель разобрался с вопросом без дополнительного поиска информации



Посты и копирайтинг. При написании любого поста помните, что вы продаёте покупателю не веники и траву, а ощущения от их использования, чувство комфорта и здоровья. Поэтому необходимо встать на место потенциального потребителя и представить, что его волнует. На основе ответов на эти вопросы выстраивайте контент нескольких видов: информационный, продающий, полезный, иногда развлекательный.

1) Полезные посты:

Каким образом на здоровье влияет душица?

Почему в баню лучше ходить с веником?

Почему вообще полезно ходить в баню?

Какие травы помогают успокоиться?

Как хранить веники?

2) Информационные

Как и где мы собираем травы?

Как мы пришли к этой идее? Какие ценности у нас и почему мы считаем это важным?

Ещё я бы попробовала добавить отдельную wellness-рубрику, чтобы проверить, как будет реагировать аудитория. Вот примерные темы:

Причины пить травы каждый день

Наполняющие практики

Как позаботиться о себе в декабре?

Как написать пост? Сейчас посты выглядят бессистемно, потому что в них нет абзацев и очень много лишних эмодзи.

Оцените пользу текста, который вы собираетесь написать. Проверьте пользу на всех уровнях:

— Какую проблему подписчика решает пост? Для кого этот пост?

— Какую смысловую нагрузку несет каждое предложение?

— Не лишнее ли это слово в посте?

Какую проблему подписчика решает пост? Для кого этот пост? — Какую смысловую нагрузку несет каждое предложение? — Не лишнее ли это слово в посте? Проведите подписчика за руку от начала поста к его завершению.

Надо писать так, чтобы читатель разобрался с вопросом в одном посте, без гугла и поиска по другим сайтам. Не забываем про структуру поста: заголовок, абзацы, заключение, вопрос для аудитории.

Надо писать так, чтобы читатель разобрался с вопросом в одном посте, без гугла и поиска по другим сайтам. Не забываем про структуру поста: заголовок, абзацы, заключение, вопрос для аудитории. Посмотрите на текст взглядом подписчика

Когда текст готов, посмотрите на него так, как посмотрел бы ваш читатель. Все ли в тексте понятно людям, которые ничего не знают о травах? Где сложности? Что объяснено не очень ясно? Если такое нашли, либо удалите, либо объясните.

Когда текст готов, посмотрите на него так, как посмотрел бы ваш читатель. Все ли в тексте понятно людям, которые ничего не знают о травах? Где сложности? Что объяснено не очень ясно? Если такое нашли, либо удалите, либо объясните. Удалите сложные слова из поста и лишние эмодзи.

Все это заменить на простое и человечное. Оптимальное количество эмодзи 2-3 на пост.

Все это заменить на простое и человечное. Оптимальное количество эмодзи 2-3 на пост. Проверяем текст еще раз, внимательно проверяем правильность тире, кавычек и запятых.

Это можно сделать самостоятельно или загрузить пост на сайт orfogrammka.ru или glvrd.ru

Продвижение:

Попробуйте поискать блогеров из wellness-сферы, то есть тех, кто рассказывает о здоровье, о том, как о себе заботиться, ходит в баню. Пришлите им на пробу веники или траву, чтобы попробовать поработать по бартеру. Настраивайте промо на продающие и полезные посты из Instagram. Используйте таргетированную рекламу, азы есть в самом Facebook. Ставьте целевые хэштеги: #веникиказань #травыказань #баняказань #саунаказань и прочее.

Всё получится, удачи!