Бизнес-аккаунт дня: веники и аксессуары для бани от казанских мастеров
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 202-я
С недавнего времени березовые веники, травные сборы и прочие банные аксессуары жителям Казани предлагает семья Николаевых. Бизнес-аккаунт предпринимателей в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.
С легким и полезным паром
Бизнес казанцев — Вадима и Ольги Николаевых— совсем молодой. Продавать веники для бани под брендом ProVenikKZN через соцсети они начали буквально месяц назад. На заготовку сырья летом выезжали в марийские леса.
Своим заказчикам Николаевы предлагают как традиционные березовые и дубовые веники, так и из веток пихты и можжевельника. В ассортименте инста-лавки и ароматные запарки из душицы, зверобоя, донника, эвкалипта, ромашки и других целебных трав, а также натуральные мочалки из джута ручной работы.
Сегодня аналитический разбор профиля провела Дарья Максименко — контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды». Оно входит в топ-80 в РФ и топ-3 в Татарстане SMM-агентств по версии авторитетного рейтинга Tagline. В портфолио агентства — рекламная кампания Чемпионата мира по футболу-2018, работа с частными клиниками Казани, проекты по развитию общественных пространств Татарстана и многое другое.
Названия рубрик highlights должны отражать их содержание
В последний год, направление wellness особенно набирает обороты. Люди полюбили бани, эфирные масла, веники, ароматические палочки, в общем всё, что не связано с таблетками, но может положительным образом сказаться на здоровье. А потому, веники, запарки в мешочках, ароматные травы от @provenikkzn — тема популярная и актуальная.
Начнем с общего вида профиля. Поисковая строка: по этой строке вас ищут в поиске Instagram. Поэтому там должна быть надпись, по которой найти вас проще всего. Сейчас ее место занимает ProVenikKZN. Я рекомендую указать там название товаров, услуг, регион или город. Например, «Ароматные травы, веники, ёлки Казань».
Шапка профиля: в ней должно быть кратко отражен ваш ассортимент и уникальное торговое предложение. УТП — это то, что отличает вас от конкурентов. Например:
- Натуральные веники для легкого пара
- Ароматные травы для вашего здоровья
- 100% mama nature
Не нужно использовать много эмодзи — достаточно по 1 перед каждым предложением. Как могла бы выглядеть шапка профиля:
- Натуральные веники для легкого пара
- Ароматные травы в мешочках и сухоцветах
- Подробнее о нас
Также советую сделать Taplink — сайт, который объединяет несколько ссылок в одну. И вынести туда всю необходимую клиенту информацию: ассортимент, стоимость, контакты, адрес, иные социальные сети.
Не рекомендую писать «Работаем 24/7» лучше четко обозначить время работы, потому что сейчас выглядит так, как будто к вам можно будет приехать 31 декабря в 23:59, а вы будете только рады.
Истории «Актуальное» не приведены к единому стилю. Нужны обложки, чтобы смотрелось аккуратнее. Можно с фотографиями, но они должны быть чёткие, яркие и понятные, можно графические.
Названия рубрик историй должны отражать их содержание, поэтому названия в виде смайлов не подходят. Примеры названий: еловые веники, сухоцветы, отзывы, стоимость и прочее.
- Каждая история должна быть адаптирована под формат истории 9:16.
- Горизонтальные фотографии нужно выкладывать с графической или цветной подложкой.
- Подберите 2-4 фирменных цвета и 2-3 шрифта и используйте в истории только их.
- Истории «Прайс» и «Доставка» можно оформить в Canva или Instories, чтобы смотрелось аккуратнее.
Я советую добавить еще следующие истории:
- Как купить или заказать?
- Отзывы
- Для чего каждый сбор? Например, сделать отдельный хайлайтс «Душица», где рассказывать от каких болезней, как лучше использовать и так далее.
У оформления ленты есть правила
Теперь перейдем к контенту. Лента — сейчас она выглядит вразнобой. Чтобы этого не происходило нужно придерживаться ряда правил:
- В ленте чередуйте дальние и близкие планы, лучше установить приложения для планировки ленты, чтобы смотрелось аккуратнее. Например, Inpreview или UNUM.
- Если на фото или видео есть надписи, то в ленте они не должны обрезаться. Для видео необходимо готовить отдельные графические обложки.
- Все фотографии и видео снимайте при дневном свете, не используя теплый и желтый.
- Добавляйте фото людей в ленту. Возможно, это будете вы или ваши клиенты.
- Следите за цветами, рекомендую взять 2-3 цвета. Например, темно-зеленый, охра, белый или светло-зеленый.
Не рекомендую снимать раскладки из веников и травы на полу. Во-первых, это выглядит не слишком симпатично, во-вторых, не хочется знать, что веник, который потенциально я могу заказать, лежал на полу.
Писать так, чтобы читатель разобрался с вопросом без дополнительного поиска информации
Посты и копирайтинг. При написании любого поста помните, что вы продаёте покупателю не веники и траву, а ощущения от их использования, чувство комфорта и здоровья. Поэтому необходимо встать на место потенциального потребителя и представить, что его волнует. На основе ответов на эти вопросы выстраивайте контент нескольких видов: информационный, продающий, полезный, иногда развлекательный.
1) Полезные посты:
- Каким образом на здоровье влияет душица?
- Почему в баню лучше ходить с веником?
- Почему вообще полезно ходить в баню?
- Какие травы помогают успокоиться?
- Как хранить веники?
2) Информационные
- Как и где мы собираем травы?
- Как мы пришли к этой идее? Какие ценности у нас и почему мы считаем это важным?
- Ещё я бы попробовала добавить отдельную wellness-рубрику, чтобы проверить, как будет реагировать аудитория. Вот примерные темы:
- Причины пить травы каждый день
- Наполняющие практики
- Как позаботиться о себе в декабре?
Как написать пост? Сейчас посты выглядят бессистемно, потому что в них нет абзацев и очень много лишних эмодзи.
- Оцените пользу текста, который вы собираетесь написать. Проверьте пользу на всех уровнях:
— Какую проблему подписчика решает пост? Для кого этот пост?
— Какую смысловую нагрузку несет каждое предложение?
— Не лишнее ли это слово в посте?
- Проведите подписчика за руку от начала поста к его завершению.
Надо писать так, чтобы читатель разобрался с вопросом в одном посте, без гугла и поиска по другим сайтам. Не забываем про структуру поста: заголовок, абзацы, заключение, вопрос для аудитории.
- Посмотрите на текст взглядом подписчика
Когда текст готов, посмотрите на него так, как посмотрел бы ваш читатель. Все ли в тексте понятно людям, которые ничего не знают о травах? Где сложности? Что объяснено не очень ясно? Если такое нашли, либо удалите, либо объясните.
- Удалите сложные слова из поста и лишние эмодзи.
Все это заменить на простое и человечное. Оптимальное количество эмодзи 2-3 на пост.
- Проверяем текст еще раз, внимательно проверяем правильность тире, кавычек и запятых.
Это можно сделать самостоятельно или загрузить пост на сайт orfogrammka.ru или glvrd.ru
Продвижение:
- Попробуйте поискать блогеров из wellness-сферы, то есть тех, кто рассказывает о здоровье, о том, как о себе заботиться, ходит в баню. Пришлите им на пробу веники или траву, чтобы попробовать поработать по бартеру.
- Настраивайте промо на продающие и полезные посты из Instagram.
- Используйте таргетированную рекламу, азы есть в самом Facebook.
- Ставьте целевые хэштеги: #веникиказань #травыказань #баняказань #саунаказань и прочее.
Всё получится, удачи!
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