«Синтез» против «Спартака» — то, за что мы любим водное поло

Лучшие команды страны завершили первую половину чемпионата России

Фото: Ринат Назметдинов

Лидер чемпионата России, «Синтез», провел две игры с главным своим преследователем в этом сезоне — волгоградским «Спартаком». Принципиальные матчи с давним, еще со времен Советского Союза, соперником — украшение нынешнего чемпионата. «Реальное время» рассказывает о подробностях противостояния.

Закиров против Закирова

Московские динамовцы в прошлом сезоне оставили казанских и волгоградских любителей спорта без главного «десерта» российского водного поло в XXI веке. Противостояние Казани и Волгограда началось еще в семидесятых годах XX века и сначала было принципиально важным только для его участников.

Градус принципиальности возрос, когда команды начали меняться воспитанниками: волгоградцы Сигитов и Смоловый защищали цвета «Синтеза», казанцы Зиннуров и Латыпов играли в Волгограде. Шли годы. Вначале «Спартак» вышел на лидирующие роли в развитии отечественного водного поло, и его воспитанников в Казани становилось больше (Шайдаков, Макас, Нежинский). Сейчас «Синтез» оттеснил южан на вторые роли, и вот уже за Волгоград играет больше казанцев (Буланаев, Шайхутдинов, Арслан Закиров, Ашаев). Экс-волгоградцев в «Синтезе» двое — Лисунов и Лазарев. Забегая вперед, отметим, что Арслан Закиров еще сыграет важную роль во втором матче.

Осознавая эту принципиальность, телеканал ТНВ не только организовал трансляцию игры в прямом эфире, но и обеспечил ее двумя комментаторами — Алмазом Гафиятовым и Олегом Пшеничным.

Волгоградцы начали первую игру в пятницу вечером с места в карьер, и повел их вперед воспитанник «Синтеза» Тимур Шайхутдинов. Три точных броска леворукого ватерполиста (а всего за игру их будет пять) заставили наставника «Синтеза» Марата Закирова поменять основного голкипера Евгения Кострова на Игоря Чиркова — и это в итоге стало одной из составляющих победы.

Бенефис Игоря Чиркова в первом матче

4:2 на старте игры в пользу «Спартака» выглядели тревожным звонком. Порывы соперника как мог гасил своими точными бросками Адель Латыпов (в итоге он тоже набросает пять мячей в ворота соперника). Вторым переломным моментом после выхода Чиркова на площадку стал «гол в раздевалку», который провел капитан «Синтеза» Сергей Лисунов за секунду до окончания первого периода. Поскольку игроки в перерыве не уходят в раздевалку, забитый мяч можно называть «голом на бортик», но важнее не то, как его называют, а сам факт, что такие голы в концовке «залетают в подкорку», когда какое-то время думаешь не о дальнейшем развитии игры, а прокручиваешь этот эпизод в голове и грызешь себя мысленно: как же так? Еще обиднее было, что Лисунов забивал в несвойственной ему манере, не с позиции столба, а в контратаке, нанеся бросок со средней дистанции.

Но «Спартак» слишком силен, чтобы можно было переломить ход игры одним-двумя удачными действиями. Он снова вышел вперед — 6:5, тем более что порыв Шайхутдинова подхватили партнеры. Но тут у «Синтеза» показал себя в воротах Чирков, взявший пенальти. Может быть, сыграли свою роль родные стены, а точнее — родное течение: после одного из бросков волгоградцев мяч не пересек линию казанских ворот, а вот в обратном направлении в подобной же ситуации — заполз за спину Петра Федотова. В итоге второй период завершился вничью — 9:9. По итогам третьего казанцы были впереди на чуть-чуть — 11:10. И у соперника кончился «бензин».

Переводя литературную ассоциацию в репортажное описание концовки игры, за Казань в итоге начало играть всё: молодой Егор Васильев забил два мяча, хотя от такого игрока в подобном противостоянии меньше всего ждут результативных действий. Чирков тащил, а то, что не мог, отражали штанги и перекладины. Более того, он даже забил от ворот до ворот, поскольку его визави Федотов отправился страховать своих защитников. Вообще, его действия в этой игре не отличались надежностью, еще дважды он пропускал с очень далекой дистанции, едва ли не с центра площадки. Особенно далеким выглядело это расстояние в момент, когда отличился Николай Лазарев. И это, кстати, серьезный плюс руководству «Синтеза», которое держит в команде двух практически равноценных по мастерству голкиперов. Если вспомним, выход Чиркова на замену уже приводил к перелому в очень неудачно складывавшейся игре в Астрахани с местным «Динамо». Что касается Волгограда, то равноценной замены Федотову нет. И не предвидится.

1 / 63 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Спорт — это и карусель, и качели

Тут уместен абзац о том, что одновременно со взрослыми товарищами в борьбу вступили детско-юношеские команды до 16 и 20 лет, и на этом фоне разница между Казанью и Волгоградом выглядит просто гигантской. Достаточно сказать, что в турнире U-16 казанцы разгромили сверстников со счетом 12:6. В турнире U-20 Татарстан вообще не видит в Волгограде достойного противника (11:3). Возможно, руководству волгоградского клуба уже стоит вовсю думать о подготовке достойного резерва, иначе разница между командами будет увеличиваться с каждым годом.

В конце нулевых Волгоград, где на тот момент была еще и вторая команда — «Спартак-ВГПУ», отправлял в юниорские сборные России по три-пять человек: с тех пор в водном поло остались Василий Еськов и Федотов, игравшие сейчас, и Макас, защищающий ворота Астрахани.

Казалось бы, какое нам, казанской газете, дело до Волгограда? Но спорт — это и карусель, и качели одновременно. Нельзя качаться, когда с другой стороны не равный тебе человек. Вместе с тем как карусель движется по кругу, так и команды подбрасывает наверх или опускает вниз, в зависимости от фазы развития вида спорта в городе. Так вот, Волгоград основой еще вверху, а фундамент его с каждым годом проседает.

Победа Волгограда, необходимая для развития российского водного поло

Второй матч завершился триумфом гостей — 6:5. Волгоград вышел вперед еще по ходу первого периода (4:1) и, по сути, сохранил это преимущество до конца матча. Бомбардиры первого матча — и Латыпов, и Шайхутдинов — в этот вечер остались на сухом пайке, доказывая тем самым, что один в поле не воин. Матчи выигрывает команда. И в субботу Волгоград был лучше, прежде всего в командных взаимодействиях, плюс голкипер Федотов отработал и за себя пятничного, и за себя субботнего. К его визави Чиркову тоже нет претензий, он в очередной раз вытащил пенальти, но партнеры не могли поддержать порыв. У Волгограда отличился воспитанник «Синтеза» Арслан Закиров, сделавший дубль. И эта победа Волгограда — лучшее, чего можно было бы ждать от противостояния двух российских суперклубов.

Только конкурентный чемпионат вернет Россию в число сильнейших в Европе.

1 / 41 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Уже в следующем туре «Спартак» встретится с «Синтез-УОР», чьи игроки, кстати, и составляют основу сборной Татарстана, лидирующей на чемпионате U-20. Так получается, что они провели изнурительный тур в Астрахани, где под руководством главного тренера Евгения Ярощука выступали семеро игроков «Синтез-УОР»: голкипер Тимофеев, полевые игроки Белянский, Иванов, Кочнев, Саввин, Самсонов, Яруллин. В таком же положении находится подмосковный «Штурм-2002», игроки которого под руководством тренера Дмитрия Дудкина, воспитанного в Казани, катком прошлись по команде школы знаменитого ЦСКА — 35:3.

В этом нет ничего удивительного, поскольку за команду Московской области играли шестеро ватерполистов, которых этой осенью экзаменовали на уровне Лиги чемпионов, а противостояли им юные армейцы, у которых водное поло снова начали развивать спустя десять с лишним «развальных» лет. И счет матча — это показатель того, как можно отстать в развитии всего за десяток лет. Явный маячок для Волгограда, показывающий, что может случиться с командой, если она перестанет обращать внимание на подготовку резерва.

