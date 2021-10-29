Бизнес-аккаунт дня: набережночелнинский питомник растений

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 183-я

Первые растительные питомники в России, в которых выращивали деревья для кораблестроения, появились во времена Петра I. Сегодня в стране насчитывается более 200 питомников различных форм собственности. Один из них — «Березка» — уже порядка десяти лет действует в Набережных Челнах. Его бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению аккаунта в соцсети дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Все для сада-огорода

Желая упростить жизнь челнинским садоводам и ландшафтным дизайнерам, житель автограда Игорь Марков в конце нулевых открыл в городе первый садовый центр и питомник «Березка». Поначалу растения в него завозились из других регионов России и Европы, а теперь львиную долю ассортимента выращивают сами. Питомник продает сотни всевозможных деревьев, кустарников, цветов: хвойные, лиственные, декоративные и плодоносные — всего более 10 тысяч наименований. Здесь же можно найти и декоративный материал — природный декоративный камень, рулонный газон и многое другое, что нужно для ландшафтного дизайна или обычного сада-огорода.

Сегодня аналитический разбор аккаунта провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это коммуникационное агентство в регионах России, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Визуальному оформлению — единую стилистику

Описание профиля. Ник и имя профиля полностью соответствуют бренду и его неймингу.

4578 подписок — желательно почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли за массфолловинг. Шапка профиля оформлена грамотно, представлен ассортимент, контакты и адреса.

Визуальное оформление. Аватарка, обложки хайлайтс и лента выполнены в разных стилях и связаны между собой только за счет преобладающего зеленого цвета на фотографиях. На аватаре профиля используется логотип — это хорошо, но сам логотип выглядит слабым. Тяжело считывается название питомника из-за использования неподходящего готического шрифта. Рекомендуем переработать логотип в стиле, более подходящем для питомника растений, и использовать его в дальнейшем как основу.

Обложки хайлайтс выглядят разрозненными, половина из них сделана иконками, остальная половина — это использованные в сторис визуалы и обычные фотографии. Советуем использовать единый стиль оформления.

В целом используемые в ленте фотографии яркие, приятные. Часто используются карусели, есть видеоконтент — это отлично. Но иногда берутся фотографии из интернета в плохом качестве. При желании можно найти бесплатные стоковые фотографии и в хорошем разрешении.

В ленте четко прослеживается определенная стилистика оформления — это отлично! Есть повторяющиеся графические элементы и плашки с рубриками, нет разброса по используемым шрифтам, на визуалах можно заметить использование логотипа — все это связывает довольно пеструю ленту с разнообразными фотографиями в единое целое и систематизирует ее.

Карусели чаще всего оформляются в одном стиле, это тоже здорово. Из минусов: у графических элементов довольно широкий разброс по цветам, а лента и так выглядит яркой за счет фотографий. На некоторых постах присутствует тонкая рамка темного оттенка — она теряется на пестрых фотографиях и надобность в ней отпадает, к тому же темный цвет плохо сочетается с яркой стилистикой оформления. В некоторых публикациях на визуалах в формате квадрата видна размытая рамка — выглядит неэстетично.

Конкурсы в устаревшей механике привлекают «призоловов»

Контент-план. Актуальные есть. Вся необходимая информация пользователям доступна для быстрого поиска. Можно оформить в карточках некоторые видео, например из актуального «Сажать поздно?», чтобы люди могли не только послушать информацию, но и прочитать и сохранить.

В профиле наблюдается разнообразие контента. Помимо продающих публикаций есть информационные и даже развлекательные публикации. К минусам можно отнести обилие постов с акциями: создается впечатление, что в магазине ежедневные распродажи. Покупка товаров по более низким ценам выглядит привлекательно, но когда в каждом посте пишется про скидку 20% на разные виды растений, возникает подозрение в их качестве. Аудитория может подумать, что аккаунт продает товары из ассортимента, так скажем, не первой свежести.

Конкурсы проводятся по классической, но уже устаревшей механике. Лайк на посты и отметка в комментариях своих друзей не требует особых усилий, но подобные простые действия привлекают «призоловов». Если после конкурса хочется получить качественную аудиторию, которая не отпишется после завершения розыгрыша, лучше требовать от пользователей действий посложнее. Например, ответить на какой-нибудь вопрос. Лучше подбирать его в соответствии со спецификой профиля. Если дело касается растений, то можно спросить, какими цветами подписчики предпочитают украшать клумбу на даче.

Тексты написаны достаточно хорошо, правда, есть претензии к излишней простоте изложения и речевым ошибкам, но в постах есть ответы на потенциальные вопросы аудитории. В большинстве публикаций указаны особенности описываемого растения и его стоимость. Хотелось бы порекомендовать не писать в настолько разговорном стиле, поскольку зачастую это выглядит неуместно. Также лучше не писать длинные и сложные предложения.

Для того чтобы подписчику было удобнее читать и воспринимать текст, некоторые предложения можно спокойно разбить на несколько частей. Также в текстах есть орфографические ошибки, что не красит профиль. Лучше проверять посты перед их публикацией или «прогонять» через специальные сервисы для проверки текстов. В некоторых текстах есть опечатки, поэтому настоятельно рекомендуем просматривать тексты на наличие ошибок.

Наши рекомендации:

Можно уменьшить количество хештегов — некоторые из них не соответствуют тематике бизнеса.

— некоторые из них не соответствуют тематике бизнеса. Не делать тексты излишне простыми. Разговорный стиль — хорошо, но не стоит перегибать палку. К тому же во многих публикациях присутствует тавтология, которая сильно «режет» слух.

В текстах много лишних фраз, от которых лучше избавиться. Допустим, в постах преобладают фразы, содержащие субъективно-оценочные мнения. Для кого-то гортензия действительно считается «очаровательной красоткой», а кому-то она не так уж и нравится.

Модерация: Комментарии есть, и модерация работает на хорошем уровне. Отвечают конкретно на вопрос пользователей. Но можно добавить несколько предложений для увеличения продаж, например: «Вы можете заказать уже сегодня, напишите нам в директ, и мы привезем ваш заказ в ближайшее время».



Аналитика в цифрах: публикуется около 10 постов в месяц, что кажется нам средним количеством. Можно поработать над контент-планом, чтобы посты выходили намного чаще (примерно, 15 постов в месяц). Вовлеченность средняя — 4,94% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля среднее — 48/100. Количество достоверной аудитории — 54%, из Набережных Челнов 58,84% аудитории.

Наши рекомендации: запустите несколько рекламных объявлений с отзывами и ассортиментом, чтобы оценить заинтересованность пользователей и понимать, какой продукт вы сможете продавать еще больше благодаря таргетированной рекламе.