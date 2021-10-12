Бизнес-аккаунт дня: казанская студия по пошиву худи

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 170-я

Первые худи (теплая толстовка с капюшоном) были сшиты еще в 30-х годах прошлого столетия и предназначались для работающих на морозильных складах Нью-Йорка. Затем их взяли на вооружение футбольные команды колледжей. Затем на этот вид одежды обратили внимание представители хип-хоп культуры, а в 90-е худи стали входить в коллекции домов моды с мировым именем. Сегодня — толстовка неотъемлемая часть почти любого гардероба. Эту трендовую одежду несколько лет назад стала шить небольшая казанская студия My_happy_dress. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для тех, кто любит комфорт

Создание швейной студии Мy_happy_dress — это история о том, как декретный отпуск стал периодом развития и создания личного бренда одежды. Готовясь стать мамой, в 2016 году жительница Казани Альфира стала искать возможность реализовать себя в различных сферах — стала делать украшения из фетра, пробовала печь торты. Затем пройдя курсы шитья, поняла, что это именно то, к чему лежит сердце.

Молодая мама стала шить одежду для дочки, а потом — принимать заказы на пошив от друзей, знакомых. Поначалу шила дома, а в прошлом году открыла небольшую студию, основной линейкой одежды которой стали худи и теплые уютные костюмы из трикотажа. Летом прошлого года Альфира создала новое детище — @almi.brand. По ее словам, это одежда «для маленьких и больших девочек, которые любят комфортную спортивную одежду».

Сегодня аналитический разбор швейной мастерской провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, Ruward и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.



Живые и оригинальные фото в ленте — это здорово

Описание профиля. Ник и имя профиля соответствуют тематике аккаунта. Аватарка яркая и запоминающиеся. Но не хватает основного УТП (уникальное торговое предложение) на ней, так как сложно понять переходишь ты на коммерческий аккаунт или на личный профиль человека. Также в описание необходимо переместить выше ссылку на коммерческий аккаунт. Не хватает четких и понятных УТП, например, по цене на товар.

987 подписок — желательно, почистить их вручную, чтобы людям было приятно и ваш аккаунт не приняли, как массфоловинг.

Ссылка переводит на WhatsApp. Если так комфортно получать заявки и вы понимаете, что они пришли через Instagram, то возражений нет.

В контактах необходимо добавить номер телефона, чтобы люди могли сделать быстрый заказ именно через звонок.

Визуальное оформление. Между аватаркой, блоком хайлайтс и лентой нет визуальной связи из-за отсутствия единой стилистики оформления аккаунта. Обложки хайлайтс оформлены по-разному. Рекомендуем выбрать один стиль оформления, например фото в пастельных цветах, и придерживаться его для всех обложек. Желательно, чтобы фото легко ассоциировались с соответствующими рубриками.

Использование в ленте живых оригинальный фотографий — это здорово, но не хватает повторяющихся элементов, которые бы связывали посты в единое целое и предавали аккаунту узнаваемый оригинальный стиль. Это могут быть небольшие графические элементы, надписи или же обработка фото в едином цветовом стиле.

В некоторых постах с каруселью встречаются видео с наложенным водяным знаком InShot и размытыми краями. Нанесение логотипа InShot можно убрать в самом приложении, а от размытых краев можно избавиться путем кадрирования видео под формат поста или же изначальной съемке видео под необходимый формат.

В основу бизнес-аккаунта — четко продуманную концепцию бренда, без личного формата

Контент-план. Актуальные есть, в них добавлена вся необходимая информация. Можно переименовать «мои клиенты» в «отзывы» или «клиенты», чтобы было понятнее.

Продающий контент перекликается с форматом личного блога. Мы считаем это недопустимым, если аккаунт имеет статус бизнес-профиля. В основе должна лежать четко продуманная концепция бренда, которая увеличит его продажи. Идею рассказа от первого лица, так называемой «говорящей головы», можно использовать в постах о тонкостях производства. К примеру, какие трудности возникли на старте проекта. Это поможет разбавить продающую ленту куда лучше рассказов о том, что «мне исполнилось 33 года».

Розыгрыши в профиле присутствуют и ведутся по простой механике — подписка, комментарий, репост. Хотим напомнить, что такие активности привлекают в профиль «призоловов», — людей, которые подписываются ради приза и отписываются по завершении конкурса. В 2021 году стоит задуматься, нужна ли подобная аудитория в профиле.

Тексты ведутся от первого лица, что в очередной раз показывает причастность аккаунта к личному блогу. Рекомендуем в постах меньше акцентировать внимание на себе и раскрывать преимущества продвигаемых товаров. Бизнес-аккаунты создаются для того, чтобы реализовать продажи своих услуг. Подписчикам таких профилей не столько интересна личность владельца магазина, сколько его ассортимент. Особенности модели костюма, используемая ткань, трендовые расцветки — рассказывать нужно об этом.

Хорошо, что в качестве способа продвижения в профиле используются Reels. С помощью этого инструмента можно получить больший охват в профиле. К тому же, ставим лайк за использование хештегов, ведь они помогают попасть в топ.

Наши рекомендации по улучшению профиля:

отказаться от концепции личного блога в текстах. Аккаунт должен решать проблемы бизнеса, а не использоваться в качестве площадки для трансляции своих мыслей.

советуем, как можно скорее настроить Taplink , в котором будет демонстрироваться ассортимент товаров, их цена и другая важная для аудитории информация — материал, доступные к заказу цвета тканей, размерная сетка.

, в котором будет демонстрироваться ассортимент товаров, их цена и другая важная для аудитории информация — материал, доступные к заказу цвета тканей, размерная сетка. убрать «воду» из текстов. В публикациях непосредственно о товаре вы пишете только в конце, а в начале текстов — не самая полезная для пользователей информация — длинное вступление, разговоры о том, как долго не решались брать заказы на мужские костюмы. В продающих публикациях можно сразу «стрелять в лоб»: указывать достоинства модели, писать ее цену и ставить призыв к покупке.

для того, чтобы контент не состоял на 100 процентов из продающих постов, рекомендуем разнообразить профиль информационными публикациями. Если так сильно хочется выйти на диалог с подписчиками, лучше не акцентировать внимание на себя, а дать пользователям интересную для них информацию. Сколько времени занимает изготовление костюма, какие тенденции сейчас актуальны, чем хороши костюмы из трикотажа — это примерные темы, которыми можно дополнить профиль.

Модерация. Комментарии есть и модерация работает хорошо, отвечают напрямую в комментариях.

Аналитика в цифрах: публикуется около пяти постов в месяц, что кажется нам маленьким количеством, следует поработать над контент-планом, чтобы посты выходили намного чаще. Вовлеченность средняя — 3,45% на пост. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля среднее — 45/100. Количество достоверной аудитории — 51%, из Казани 70% аудитории, соответственно.

Наши рекомендации: продвижению поможет запуск рекламных объявлений, где будет показана одежда на модели, отзывы и сезонные предложения.