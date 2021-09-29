Надежно и качественно: АО «Сетевая компания» модернизирует инфраструктуру

Работы, направленные на повышение надежности и качества электроснабжения, проводятся в филиале АО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети. Это работы по техническому обслуживанию и ремонту электроустановок, эксплуатируемых в течение нескольких десятилетий, модернизация с применением оборудования нового поколения, внедрение автоматизации процессов восстановления электроснабжения, реконструкция существующих и строительство новых объектов электросетевого хозяйства.

В этом году Приволжские электрические сети провели значительные работы в тридцати пяти населенных пунктах в восьми административных районах, входящих в зону ответственности филиала.



Илдар Хамитов, заместитель главного инженера ПЭС по распределительным сетям:



«Работы по повышению надежности электроснабжения ведутся круглый год. Мы не оставляем без внимания ни один населенный пункт — оцениваем состояние электроустановок, возможности их дальнейшей эксплуатации. Где-то проводим небольшие по объему работы, для поддержания работоспособного состояния оборудования, а в некоторые населенные пункты заходим с полной реконструкцией. Ей подлежат наиболее изношенные и загруженные участки сетей, в которых могут возникнуть или уже возникли вопросы по качеству электроснабжения потребителей».

В зоне ответственности Приволжских электрических сетей в последние годы наблюдается устойчивый рост числа новых присоединений к электрическим сетям. Общее количество является наибольшим по сравнению с другими филиалами компании. Например, по сравнению с 2020 годом количество заключенных договоров на технологическое присоединение увеличилось на 30%. При этом подключая новых потребителей должен быть обеспечен необходимый уровень качества электроэнергии как для новых, так и для ранее подключенных потребителей.



Так, в поселке Бирюли Высокогорского района РТ проводится строительство дополнительной воздушной линии 0,4 кВ. На существующих опорах подвешивается самонесущий изолированный провод (СИП), независимый от эксплуатируемой на данный момент ВЛ 0,4 кВ. Часть потребителей населенного пункта будет запитана от старой линии, других — переведут на новый источник питания. Это обусловлено необходимостью равномерного распределения возросшей нагрузки на электрическую сеть: поселок — бывшая пустующая окраина н. п. Бирюли активно застраивается в последние годы. А современные стандарты проживания в частном секторе диктуют многократно возросшие объемы энергопотребления. Так, помимо набора необходимой для жизнеобеспечения бытовой техники с многократно увеличенной потребляемой мощностью, возникают и новые подходы к обустройству помещений, в том числе и электрическое отопление жилых и вспомогательных помещений. Именно поэтому в последние годы нередки заявки на подключение используемой обычно для подключения энергоемких установок электрической сети 380 В (обычно — 220В), а это совершенно иная нагрузка на электрическую сеть.

«Индивидуальное жилищное строительство бурно развивается, поэтому ведется активное строительство максимально приближенных к потребителю новых распределительных сетей в районе — только в этом году в направлении технологического присоединения построили 31,7 км ВЛ 0,4 кВ и 11,7 км ВЛ 10 кВ, ввели в работу 24 новые трансформаторные подстанции, а 16 КТП заменили с увеличением мощности. Все эти электроустановки обеспечат жителям высокое качество напряжения, это значит, что проживание в сельской местности ничуть не уступает в бытовом комфорте жизни в мегаполисе, — поясняет главный инженер Высокогорского РЭС Сергей Владимиров, — а стремительно возводимую вслед за ИЖС сопутствующую социальную инфраструктуру обеспечиваем электроснабжением по второй категории надежности (то есть с питанием от двух независимых источников)».

Такие большие объемы выполняют подрядные организации — исполнителем работ на данном объекте выступает ООО «Казаньэнергострой» (генеральный подрядчик «Опора плюс») — организация успешно зарекомендовала себя на протяжении многолетнего сотрудничества с филиалом. А вот в зону ответственности персонала ПЭС входит поддержание в работоспособном состоянии электрохозяйства на всей территории, и ежегодная работа по частичному ремонту электроустановок во всех населенных пунктах проводится собственными силами. Среди них и расчистка охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности.

Марат Гиниятуллин, начальник Высокогорского РЭС:



«Чтобы вырастить хорошего электромонтера, требуется не меньше трех лет, — наряду с электромонтажными навыками, например, по подъему опор и монтажу провода, он должен досконально знать локальные особенности: схемы электроснабжения населенных пунктов, местоположение ТП, даже факторы, которые могут стать причиной перерыва в электроснабжении, для того, чтобы во внештатной ситуации оперативно принять верное решение».

В населенном пункте Нурма Балтасинского района (1 400 домохозяйств) в этом году также большие перемены, которые заметны не только вооруженному глазу энергетиков, но и местным жителям. Такая реконструкция в этом недалеком от районного центра Балтаси поселке не проводилась с 1990 года: четыре трансформаторные подстанции с окраин перенесли на улицы поселка, возвели новые линии электропередач (13,5 км ВЛ 0,4 кВ и 10 км — ВЛ 10 кВ), часть старых линий, обновление которых не происходило с 1990 года, демонтировали.



Как разъясняет главный инженер Балтасинского РЭС Айдар Сабирзянов, перенос трансформаторных подстанций с окраин в центр нагрузок сократил протяженность воздушных линий и позволил исключить падение напряжения, а модернизированная посредством технологий нового поколения электросетевая инфраструктура безопасна для жителей (провода изолированные, подстанция полностью закрытая).

Работы проводит подрядная организация ООО «Спектр», линию не отключают, проводя замену нового оборудования поэтапно. После монтажа и перевода нагрузок на новую КТП, новый объект, обеспечивающий электроэнергией шесть улиц поселка, введут в работу сотрудники РЭС, в обязанности которых и войдет дальнейшая эксплуатация оборудования.

По словам начальника Балтасинского РЭС Руслана Бахтиозина, приоритетность выбора объекта для обновления определяется по результатам оценки технического состояния и с учетом обращений жителей, а также на основании анализа данных, получаемых с автоматизированного оборудования.

«Население ставит высокую планку по качеству электроэнергии так как потребители стараются идти в ногу со временем и пользоваться всеми благами цивилизации, частичные ремонты проблему не снимают, и мы не видели иного выхода кроме как проведения реконструкции для улучшения ситуации в этом активно развивающемся населенном пункте», — отмечает начальник РЭС.

В этом году согласно инвестпрограмме запланированы и ведутся работы еще в одном крупном населенном пункте — селе Янгулово. Всего по Балтасинскому РЭС в этом году обновлено: ВЛ 10 кВ — 3,7 км, ВЛ 0,4 кВ — 21,3 км, и 6 КТП реконструировано (с заменой силовых трансформаторов на большую мощность).