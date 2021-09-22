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Kazan Digital Week 2021: ИТ-ответ глобальным вызовам

19:12, 22.09.2021

На форуме работает выездная редакция «Реального времени»

Kazan Digital Week 2021: ИТ-ответ глобальным вызовам

Второй день работы Международного ИТ-форума Kazan Digital Week 2021 освещает выездная редакция «Реального времени». Студия для записи видеоматериала предоставлена одним из ключевых организаторов мероприятия — ОЭЗ «Иннополис». Именно усилиями команды особой экономической зоны привлечена половина компаний-экспонентов и участников деловой программы KDW-2021, включая крупные зарубежные компании.

В свою очередь, резиденты Иннополиса активно используют возможности форума. Они выступили спикерами на восьми тематических сессиях, провели свыше 150 переговоров, подписали два контракта, а главное — многие компании нашли себе здесь партнеров.

Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»

Вадим Галеев, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»

Сергей Мигалин, заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам концерна «Росэнергоатом»

Сергей Немченков, генеральный директор АО «Атомдата-Центр»

Руслан Харисов , директор ООО «ОргнефтехимПроект»

Илья Самофеев, операционный директор компании «Red_mad_robot»

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
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