Kazan Digital Week 2021: ИТ-ответ глобальным вызовам

Второй день работы Международного ИТ-форума Kazan Digital Week 2021 освещает выездная редакция «Реального времени». Студия для записи видеоматериала предоставлена одним из ключевых организаторов мероприятия — ОЭЗ «Иннополис». Именно усилиями команды особой экономической зоны привлечена половина компаний-экспонентов и участников деловой программы KDW-2021, включая крупные зарубежные компании.

В свою очередь, резиденты Иннополиса активно используют возможности форума. Они выступили спикерами на восьми тематических сессиях, провели свыше 150 переговоров, подписали два контракта, а главное — многие компании нашли себе здесь партнеров.