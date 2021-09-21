Бизнес-аккаунт дня: казанский прокатный клуб катеров и яхт

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 155-я

Казанцам предлагают прогуляться по Волге или Каме, взяв напрокат парусную яхту или катер. Бизнес-аккаунт прокатного клуба стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для ценителей речных прогулок

Получить незабываемые впечатления, отправившись на прогулку на парусной яхте или катере, — такую возможность жителям Казани предлагает компания «Парус». Здесь почти 10 лет организуют парусные регаты и гонки на яхтах. А когда сезон закрыт, проводят обучение для получения прав на управление собственной яхтой. Постигать эти азы придется три месяца, практические занятия начнутся с открытием навигации. Сегодня у клуба в аренду можно взять яхты, катера или речной трамвайчик, программы рассчитаны и для семейных прогулок, и для отдыха компанией друзей.

Прокат речного транспорта — бизнес сезонный, и когда реки во льду, любителям активного отдыха «Парус» предлагает туры на снегоходах и квадроциклах, организует зимнюю рыбалку.

Сегодня аккаунт компании, которая занимается прогулками на яхтах и катерах, анализирует основательница SMM-агентства Fragency Регина Фасхеева. В портфолио агентства более ста кейсов по ведению соцсетей, среди которых мэрия Казани и Министерство по делам молодежи РТ, «Ак Барс Банк» и «Энергобанк», «Хинкальная», «Приют Холостяка» и другие.

Highlights должны быть понятными и информативными для пользователей

Описание профиля. Судя по всему, с этим все в порядке — название индексируется, пользователи находят вас в поиске по соцсети, описание позволяет им понять, чему посвящена ваша деятельность. Название написано заглавными буквами, но союз и строчной. Рекомендуем это исправить. Свои цели описание выполняет. Текст «не является публичной афертой» стоит либо совсем убрать, либо исправить написание слова «оферта».

Отлично, что в профиле столько полезных Highlights, которые отвечают на большинство вопросов пользователей, впервые попавших на ваш аккаунт.

Из рекомендаций: стоит привести все обложки в единый вид (сейчас они оформлены по-разному), удалить лишние/неактуальные Highlights либо актуализировать их. В целом большинство историй в каждой вкладке выложены довольно давно. Вкладка «Новости» начинается с новостей 122-недельной давности (то есть более двух лет назад), хотя по задумке цель такой вкладки — сообщить пользователю актуальные новости, ответить на его вопросы.

Рекомендуем провести полноценную «уборку» в этой части профиля.

Важно, чтобы Highlights были понятными и информативными для пользователей и потенциальных клиентов. Конкретно сейчас самая однозначная и понятная вкладка — «Цены» (правда, стоит написать заголовок Highlights в том же формате, что и остальные: не капслоком, а с заглавной буквы).

Видео и Reels для яхтинга — идеальный формат

Контент. Тематика бизнеса сама по себе эстетичная и красивая, этим и нужно пользоваться — снимать больше природы, воды, видов с яхты. Передавать эмоции, которые хочет видеть ваша аудитория: умиротворение и расслабление или, наоборот, атмосферу веселого отдыха под музыку в большой компании. Это возможно делать с помощью публикаций, Stories и нового инструмента — Reels.

Stories. Все истории мы рекомендуем привести в единый формат оформления, выбрать шрифты, которые вы будете использовать постоянно. Так ваши публикации будут более узнаваемыми для аудитории. И их будет удобнее читать. Например, конкретно сейчас в Stories выложено 5 публикаций, 4 из них — с нанесением текста. Во всех четырех Stories использованы самые разные шрифты, цвета и оформление, в одной из них использован прием «анимация текста», который заставляет пользователя ждать, когда появится текст, чтобы прочитать его (чаще всего это неудобно для пользователей и только тратит их время).

Можно взять один стандартный шрифт от Instagram и стабильно использовать его в историях — так будет и легче, и красивее, и удобнее для пользователя.

По возможности всегда снимайте видео и фото вертикально, особенно для Stories.

Во многом за ориентир в создании контента мы бы порекомендовали взять федеральную команду «Сила ветра». Их контент в Stories — информационные публикации и репосты пользователей. Все оформлено в едином формате и одним базовым шрифтом от Instagram. Смотрится гармонично и красиво, а пользователям это удобно.

Опять же, яхтинг — такой красивый вид спорта и отдыха, что видео для него — идеальный формат. А пользователи любят видео, особенно если они красиво оформлены и сняты.

Публикации. Лента смотрится неплохо, функционально, но немного неактуально — если есть возможность и ресурсы, стоит поработать над визуальным оформлением. Если продолжать использовать дизайн в публикациях (заголовки в постах — это практично для пользователей), то стоит выбрать как минимум единый шрифт для всех публикаций с нанесением текста поверх изображения.

Ниже пример, как мы в агентстве используем единый шрифт при оформлении заголовков в публикациях. Проект связан с темой природы. Функциональность сохраняется, но общий вид профиля становится чуть более аккуратным.

Reels. Это относительно новый инструмент, который просто идеально подойдет вашему профилю: передавать атмосферу, настроение прогулок на яхте для одной аудитории; рыбалки и мальчишника — для другой; пикников на закате — для третьей. Экспериментируйте, пока сам Instagram активно продвигает этот инструмент и способствует развитию вашего аккаунта через Reels.

Большой «подвал» из хештегов не поможет продвижению

Тексты. Характерная особенность публикаций в данном аккаунте — пустые абзацы почти после каждого предложения. Обычно «воздух» в тексте нужен для разделения смыслов в публикации и для удобства пользователей. Но такое количество пустых абзацев создает ощущение обрывистых мыслей и в целом может сбить пользователя.

Стоит выбрать умеренное число эмодзи (по возможности взять за правило — не больше одного эмодзи на весь пост) и только уместное использование пробелов в тексте. Обратите внимание на орфографию и пунктуацию — проверять написание можно на сервисе «Грамота.ру».

Большой «подвал» из хештегов не помогает в продвижении. Рекомендуем выбрать 2-3 основных (поисковых) тега с привязкой к городу (например, #яхтаказань) и использовать только их. Получится аккуратно, более эффективно и без вреда для имиджа.

Ссылки на сайт в тексте поста также неэффективны — лучше направлять читателя на ссылку в описании профиля.

Рубрикатор. В контенте не прослеживается рубрикатор — не исключено, что аккаунт и без него решает бизнес-задачи. Хотя, возможно, пользователям бы понравилось видеть полезный, интересный, вдохновляющий контент. Например, для одной аудитории — подборку лучших мест для рыбалки, лучшего оборудования для рыбалки (кстати, по Highlights непонятно, нужно ли брать свое оборудование или оно предоставляется вместе с арендой яхты). Для другой аудитории — списки идей к девичнику, плейлисты, чек-листы.

«Ответили в Direct» считается моветоном в SMM-сообществе

Продвижение. По аккаунту видно, что бизнес чувствует себя хорошо и, возможно, достаточно востребован, чтобы он велся так, как ведется — есть спрос, а контент, который публикуется сейчас, позволяет регулярно напоминать о себе.

Если есть задача продолжать развивать аккаунт, то имеет смысл для начала привести в порядок все пункты, описанные выше, чтобы продвижение имело больший эффект. Самый благодатный вариант продвижения в данном случае — приглашать блогеров к сотрудничеству. Вы сможете использовать их контент в своей ленте, а также выйти на новую аудиторию.

Таргетированная реклама на разные виды аудитории — тоже эффективный вариант продвижения.

Конкурсы как инструмент продвижения вы используете активно — можно продолжать их проводить с той же регулярностью. В качестве подарков рекомендуем давать только прогулки на яхте, так как брендированные футболки и кепки не несут особой ценности для подписчиков.

Обратная связь. Аккаунт ведется регулярно, пользователи очень активны, задают вопросы — и своевременно получают ответы на них (в том числе в Direct). Рекомендуем продолжать эту практику, по возможности не оставлять без ответа ни один комментарий (даже смайл или комментарий без вопроса) — и в благодарность пользователям за то, что они реагируют на контент, и для потенциального повышения охватов в профиле. По возможности на вопросы о цене стоит отвечать конкретно, так как «Ответили в Direct» неудобный вариант для пользователей и считается моветоном в SMM-сообществе.

Выводы. Аккаунт @yachta_kazan, пожалуй, самый известный среди казанских аккаунтов этой тематики. Активная аудитория, работа с обратной связью, регулярный постинг — сильные стороны аккаунта. Если есть потребность в повышении эффективности работы и качества контента, то рекомендуем прислушаться к советам выше. Желаем удачи и попутного ветра!