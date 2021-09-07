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Стрельбища на Свияге и уличные 3х3 под дождем: как в Казани прошел очередной день I Игр СНГ

00:00, 07.09.2021 3

В третий день I Игр стран СНГ уличных баскетболистов и стрелков приняли «Урам» и «Свияга»

Стрельбища на Свияге и уличные 3х3 под дождем: как в Казани прошел очередной день I Игр СНГ

Первые в истории Игры стран СНГ продолжаются в Казани. На официальный третий день соревнований в центре внимания оказалась стендовая стрельба в «Свияге» и решающие матчи в стритболе, ставшем для Казани таким близким и привычным видом спорта благодаря введению в строй парка «Урам». Проблема лишь в том, что на соревнованиях, которые возможно провести лишь под открытым небом, в Казани подвела погода. «Реальное время» приводит видеорепортажи с комплекса стендовой стрельбы и из экстрим-парка «Урам», приправив эти два блюда комментариями самих спортсменов и олимпийского призера Лондона из Татарстана Василия Мосина.

Видео Камиля Исмаилова
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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:09
    Классно! Я бы тоже по тарелочкам пострелял!
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  • Анонимно 07:48
    Удивительно, такие молодые участники! Да и стреляют довольно неплохо
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  • Анонимно 09:44
    Ого, какие игры у нас прошли, я даже не слышала
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