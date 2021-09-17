День в истории: открытие Алафузовского театра, первый радиоконцерт в России и Олимпиада в Сеуле

Чем примечательна дата 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, в мире — День безопасности пациентов, в России поздравляют с профессиональным праздником секретарей. В разные годы и столетия в этот день в Северной Америке британские переселенцы основали Бостон, в США приняли Конституцию, в Казани открыли Образовательный дом Алафузова, в Москве состоялся первый радиоконцерт, Иосиф Сталин подписал постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР», открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле (Южная Корея). Родились в эту дату классик русской медицины Сергей Боткин, первая в русской армии женщина-офицер Надежда Дурова, основоположник космонавтики Константин Циолковский, народный артист СССР Халил Абжалилов, министр внутренних дел Татарстана Салих Япеев, российский кинорежиссер Владимир Меньшов. Умерли русский поэт Михаил Дмитриев, английский физик и химик, один из изобретателей фотографии Уильям Генри Фокс Тальбот, русский публицист и переводчик Лев Гинзбург, советский кинорежиссер, актер Владимир Басов, бард, актер, журналист Юрий Визбор. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Алафузовский театр, одна прививка против пяти болезней



В 1900 году в Казани открылся Образовательный дом Алафузова. На его открытии 17 сентября присутствовали казанский губернатор П.А. Полторацкий, попечитель Казанского учебного округа М.М. Алексеенко, представители городских и земских учреждений, местные жители, рабочие и служащие предприятий. Руководство фирмы представлял главный доверенный в городе Казани — П.Т. Чесноков. Лидия Андреевна и Николай Иванович Алафузовы к тому времени постоянно проживали в Санкт-Петербурге и поэтому не смогли приехать на торжественное открытие. Они прислали поздравительные телеграммы. В образовательном доме, кроме прочего, была оборудована театральная сцена и зрительный зал на 900 мест. Театрально-концертный зал был организован с целью открытия здесь народного театра, демонстрации спектаклей и концертов, проведения просветительских лекций. Для того времени создание народного театра, тем более при промышленном предприятии, стало весьма прогрессивным и необычным шагом. Поэтому и образовательный дом в газетах чаще именовали как Алафузовский народный театр. Подробнее об одном из самых примечательных зданий Ягодной слободы на улице Гладилова в Казани можно прочитать в материале «Реального времени».

Фото tatarstan.ru

17 сентября 2011 года было анонсировано появление мемориального комплекса поэта-героя Мусы Джалиля в Оренбургской области. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг и президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе встречи в рамках международного инвестиционного форума «Сочи-2011» подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.

В 2020 году Татарстан первым в России начал делать детям одну прививку против пяти болезней французской вакциной «Пентаксим». Одна вакцина защищает сразу от пяти болезней: дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Раньше «Пентаксимом» прививали лишь недоношенных и маловесных детей, однако неделю назад ее стали использовать для всех без исключения детей республики. В Татарстане первыми в России решили прививать этой вакциной всех детей. Сделать прививку можно в любой из поликлиник республики.

Фото tatar-inform.ru

17 сентября 2020-го на 123-м заседании Центральной избирательной комиссии Татарстана Рустама Минниханова зарегистрировали избранным президентом республики. Решение единогласно поддержали члены ЦИК РТ.

Первый радиоконцерт и постановление об обязательном обучении военному делу в СССР

В 1922 году в Москве состоялся первый радиоконцерт. В этот день впервые прозвучали слова: «Слушайте! Говорит Москва!». Открывала первый в истории послереволюционной России радиоконцерт певица Надежда Обухова исполнением романса «Не искушай меня без нужды». В концерте также приняли участие артисты Большого академического театра Антонина Нежданова, Ксения Держинская, Василий Качалов и другие известные исполнители. Трансляция велась из Центральной радиотелефонной станции имени Коминтерна на Шаболовке.

Фото wikipedia.org

17 сентября 1932 года постановлением Президиума ЦИК СССР по инициативе Максима Горького основан Литературный институт им. А. М. Горького. Современное название получил в 1936 году. До 1992 года по ведомственной принадлежности относился к Союзу писателей СССР, с 1992 по 2014 год находился в ведении Министерства образования и науки, а с 2014 года — Министерства культуры РФ.

17 сентября 1941 года Иосиф Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны (ГКО) «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР». В свете этого постановления во всех учебных заведениях Советского Союза вводился учебный предмет «военное дело». В целях подготовки для Красной Армии обученных резервов ГКО постановил ввести с 1 октября 1941 года обязательное военное обучение граждан СССР мужского пола в возрасте от 16 до 50 лет. В первую очередь охватывались допризывники 1923 и 1924 гг. рождения и военнообязанные запаса (из числа необученных) в возрасте до 45 лет.

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Основание Бостона, конституция США и XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле

17 сентября 1630 года в Северной Америке британскими переселенцами был основан Бостон. На восточном побережье Северной Америки, в бухте Массачусетского залива, британские переселенцы, многие из которых были выходцами из английского города Бостон, основали Бостон американский. Уже через несколько лет в поселении ими были открыты первые в Америке англоязычная школа и колледж — Гарвард. Выгодное местоположение и относительная независимость от английской администрации способствовали его быстрому росту и развитию. До середины XVIII века Бостон являлся крупнейшим городом Британской Америки, а по числу жителей опережал все города североамериканских колоний и признавался их экономическим, политическим и культурным центром.

В 1787 году конституционный конвент в Филадельфии принял Конституцию США. «Отцы-основатели», формулирующие положения Конституции, ставили перед собой три главные политические цели: остановить дальнейшее развитие революции, создать прочное государство на федеративной основе, надежно оградить и гарантировать частнособственнические права. Изначально в текст Конституции не были включены положения, гарантирующие политические, личные и процессуальные права граждан. Однако под давлением общественного мнения и демократически настроенных законодателей в штатах, конгресс был вынужден в 1789 году принять проект Билля о правах — первые 10 поправок к Конституции, провозглашавших ряд политических, личных и процессуальных прав граждан.

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17 сентября 1988 года открылись XXIV летние Олимпийские игры в Сеуле (Южная Корея). Игры проходили по 2 октября. Республика Корея стала второй после Японии азиатской страной, где проходила Олимпиада. Талисманом Игр стал главный любимец корейцев — амурский тигр. Его представили милым тигренком Ходори, что в переводе означает «Мальчик Тигр». Организаторы сеульских Игр также записали официальную песню Олимпиады — «Рука об руку», в которой говорилось о мире и дружбе между всеми участниками главного спортивного события 1988 года. Она получила мировое признание, попав в эфир всех известных радиостанций. Олимпиада в Сеуле считается одной из самых массовых: только организаторов, спортсменов, тренеров и журналистов насчитывалось более 20 тысяч человек, число же телезрителей превысило 3 миллиарда.