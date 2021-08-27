Ровно год до ЧМ по волейболу — 2022: в Казани открыли стелу отсчета времени до мирового первенства (видео)

Обратный отсчет до мужского ЧМ по волейболу в России пошел

Фото: Ринат Назметдинов

На Кремлевской набережной Казани накануне ровно в полдень были запущены часы обратного отсчета до мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Событие знаменательное и знаковое еще и потому, что волейбольное мировое первенство в России висело под угрозой из-за санкций WADA, которые к счастью были серьезно смягчены. Казань, будучи одним из 10 городов-организаторов, в этот день подготовила масштабное мероприятие, главным из которых стал запуск часов с обратным отчетом до старта чемпионата. В числе почетных гостей — президент федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин, олимпийский чемпион Максим Михайлов и президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков. «Реальное время» рассказывает и показывает, как проходила торжественная церемония открытия стелы с часами.

Начало волейбольного праздника



Уже к обеду Кремлевская набережная была полна людей — все из-за ожидания открытия стелы с часами, запуск которых ознаменует обратный отсчет до начала ЧМ 2022 по мужскому волейболу. Как только зазвучали фанфары, журналисты, спортсмены и другие гости праздника стали подходить ближе к специально сконструированной к этому дню сцене. Она представляла собой длинное голубое полотно, которое символично сливалось с ясным небом.

Официальная часть началась с приветственного слова председателя Госсовета РТ и президента федерации волейбола РТ Фарида Мухаметшина. Он отметил, что мировое первенство по волейболу — большое и радостное событие, но в тоже время это большой экзамен для всей республики.

«Казань всегда славилась крупными спортивными мероприятиями, их много проводилось и проводится в нашем городе. Мы с успехом принимали Всемирную летнюю Универсиаду-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, игры чемпионата мира ФИФА-2018 года по футболу, чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 года» — заявил Фарид Мухаметшин,— Мы будем готовиться к нему и постараемся показать Казань во всей красе. Мы среди больших городов, которым доверили проведение матчей турнира — это в том числе заслуга наших клубов «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс», которые занимают ведущие позиции в российском волейболе».

Официальная часть началась с приветственного слова председателя Госсовета РТ и президента Федерации волейбола РТ Фарида Мухаметшина

Как Казань получила эстафету от Уфы и передала Ярославлю в самом длинном волейбольном матче

После того, как был дан запуск обратного отсчета, началась спортивно-массовая программа для всех желающих. Гости города могли наблюдать за соревнованиями между лучшими школьными волейбольными командами Казани. От каждого района принимали участие по одной команде, также были участники и не из столицы. Например, спортсмены Зеленодольска, которые более чем достойно выступали на протяжении турнира.

В течение нескольких часов у каждого желающего была возможность взять автограф у олимпийского чемпиона 2012 года и серебряного призера прошедших игр в Токио — Максима Михайлова. Для казанцев «Пулемет-Максим» уже давно стал родным и наряду с Владимиром Алекно (к сожалению, покинувшим Казань) по праву считается символом местного волейбольного клуба, как например Данис Зарипов для «Ак Барса». Десятки болельщиков стояли в большой очереди и терпеливо ждали, чтобы «зачекиниться» с главной звездой российского волейбола.

«Пулемет-Максим» по праву считается символом местного волейбольного клуба

Уже после автограф-сессии большинство гостей праздника стояли в ожидании принятия эстафеты самого длинного волейбольного матча, который к этому моменту уже завершился в Красноярске, Кемерове, Новосибирске и Екатеринбурге. Казань же принимала эстафету сразу следом за Уфой, так что можно было бы пошутить про волейбол между соседями.

Матч в столице Татарстана длился порядка 40 минут, в нем приняли участие именитые спортсмены со всей республики. По окончании игры, эстафета от Казани была передана дальше на Запад — в Ярославль, откуда далее волейбол последовал в сторону Москвы, Санкт-Петербурга, а затем и вовсе доберется до закордонного Калининграда.

Запуск часов — символическая победа российского спорта. ЧМ по волейболу мог не состояться в России

Очевидно, что торжественный праздник на Кремлевской набережной накануне был важным, даже не столько из-за самого запуска символических часов, сколько в качестве символа победы всего российского спорта. Чтобы поставить точку и окончательно узаконить право России на честно полученное ранее мировое первенство.

Стоит ли напоминать, что из-за допинговых скандалов и наложенных впоследствии санкций WADA, проведение крупных спортивных мероприятий в России оказалось под большим вопросом.

В воздухе повисли, в том числе, и екатеринбургская Универсиада-2023, и хоккейные чемпионаты мира — взрослый в Санкт-Петербурге и молодежный — в Новосибирске с Омском. И вот, собственно, сам чемпионат мира по волейболу в 10 городах России.

Матч в столице Татарстана длился около 40 минут

Однако, во-первых, FIVB (Международная федерация волейбола) изначально заняла позицию отстаивания принятых ранее решений. Никаких комментариев по поводу лишения России звания страны-хозяйки FIVB не давала.

На протяжении года у болельщиков некоторые опасения все же оставались. Очевидно, что каждый спортивный праздник приносит особые приятные моменты в жизнь города-организатора, оставляет наследие в виде инфраструктуры и дополнительное внимание туристов. Вспомним хотя бы прошедший ЧМ по футболу в 2018 году.

К счастью, в итоге санкции ВАДА были смягчены и сокращены, а FIVB осталась на своем. Теперь дело за малым — подождать еще годик.

1 / 30 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Евгений Романов, фото: Ринат Назметдинов, видео: Камиль Исмаилов