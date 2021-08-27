Ровно год до ЧМ по волейболу — 2022: в Казани открыли стелу отсчета времени до мирового первенства (видео)
Обратный отсчет до мужского ЧМ по волейболу в России пошел
На Кремлевской набережной Казани накануне ровно в полдень были запущены часы обратного отсчета до мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Событие знаменательное и знаковое еще и потому, что волейбольное мировое первенство в России висело под угрозой из-за санкций WADA, которые к счастью были серьезно смягчены. Казань, будучи одним из 10 городов-организаторов, в этот день подготовила масштабное мероприятие, главным из которых стал запуск часов с обратным отчетом до старта чемпионата. В числе почетных гостей — президент федерации волейбола Татарстана Фарид Мухаметшин, олимпийский чемпион Максим Михайлов и президент волейбольного клуба «Зенит-Казань» Рафкат Кантюков. «Реальное время» рассказывает и показывает, как проходила торжественная церемония открытия стелы с часами.
Начало волейбольного праздника
Уже к обеду Кремлевская набережная была полна людей — все из-за ожидания открытия стелы с часами, запуск которых ознаменует обратный отсчет до начала ЧМ 2022 по мужскому волейболу. Как только зазвучали фанфары, журналисты, спортсмены и другие гости праздника стали подходить ближе к специально сконструированной к этому дню сцене. Она представляла собой длинное голубое полотно, которое символично сливалось с ясным небом.
Официальная часть началась с приветственного слова председателя Госсовета РТ и президента федерации волейбола РТ Фарида Мухаметшина. Он отметил, что мировое первенство по волейболу — большое и радостное событие, но в тоже время это большой экзамен для всей республики.
«Казань всегда славилась крупными спортивными мероприятиями, их много проводилось и проводится в нашем городе. Мы с успехом принимали Всемирную летнюю Универсиаду-2013, чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, игры чемпионата мира ФИФА-2018 года по футболу, чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 года» — заявил Фарид Мухаметшин,— Мы будем готовиться к нему и постараемся показать Казань во всей красе. Мы среди больших городов, которым доверили проведение матчей турнира — это в том числе заслуга наших клубов «Зенит-Казань» и «Динамо-Ак Барс», которые занимают ведущие позиции в российском волейболе».
Как Казань получила эстафету от Уфы и передала Ярославлю в самом длинном волейбольном матче
После того, как был дан запуск обратного отсчета, началась спортивно-массовая программа для всех желающих. Гости города могли наблюдать за соревнованиями между лучшими школьными волейбольными командами Казани. От каждого района принимали участие по одной команде, также были участники и не из столицы. Например, спортсмены Зеленодольска, которые более чем достойно выступали на протяжении турнира.
В течение нескольких часов у каждого желающего была возможность взять автограф у олимпийского чемпиона 2012 года и серебряного призера прошедших игр в Токио — Максима Михайлова. Для казанцев «Пулемет-Максим» уже давно стал родным и наряду с Владимиром Алекно (к сожалению, покинувшим Казань) по праву считается символом местного волейбольного клуба, как например Данис Зарипов для «Ак Барса». Десятки болельщиков стояли в большой очереди и терпеливо ждали, чтобы «зачекиниться» с главной звездой российского волейбола.
Уже после автограф-сессии большинство гостей праздника стояли в ожидании принятия эстафеты самого длинного волейбольного матча, который к этому моменту уже завершился в Красноярске, Кемерове, Новосибирске и Екатеринбурге. Казань же принимала эстафету сразу следом за Уфой, так что можно было бы пошутить про волейбол между соседями.
Матч в столице Татарстана длился порядка 40 минут, в нем приняли участие именитые спортсмены со всей республики. По окончании игры, эстафета от Казани была передана дальше на Запад — в Ярославль, откуда далее волейбол последовал в сторону Москвы, Санкт-Петербурга, а затем и вовсе доберется до закордонного Калининграда.
Запуск часов — символическая победа российского спорта. ЧМ по волейболу мог не состояться в России
Очевидно, что торжественный праздник на Кремлевской набережной накануне был важным, даже не столько из-за самого запуска символических часов, сколько в качестве символа победы всего российского спорта. Чтобы поставить точку и окончательно узаконить право России на честно полученное ранее мировое первенство.
Стоит ли напоминать, что из-за допинговых скандалов и наложенных впоследствии санкций WADA, проведение крупных спортивных мероприятий в России оказалось под большим вопросом.
В воздухе повисли, в том числе, и екатеринбургская Универсиада-2023, и хоккейные чемпионаты мира — взрослый в Санкт-Петербурге и молодежный — в Новосибирске с Омском. И вот, собственно, сам чемпионат мира по волейболу в 10 городах России.
Однако, во-первых, FIVB (Международная федерация волейбола) изначально заняла позицию отстаивания принятых ранее решений. Никаких комментариев по поводу лишения России звания страны-хозяйки FIVB не давала.
На протяжении года у болельщиков некоторые опасения все же оставались. Очевидно, что каждый спортивный праздник приносит особые приятные моменты в жизнь города-организатора, оставляет наследие в виде инфраструктуры и дополнительное внимание туристов. Вспомним хотя бы прошедший ЧМ по футболу в 2018 году.
К счастью, в итоге санкции ВАДА были смягчены и сокращены, а FIVB осталась на своем. Теперь дело за малым — подождать еще годик.
Справка
Чемпионат мира по волейболу пройдет 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Новосибирске, Кемерово, Красноярске.
Чемпионат мира в России станет 20-м в истории Международной федерации волейбола.
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