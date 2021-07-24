«Директор оставил дела — и все развалилось»: гусиную ферму в Татарстане продают за 50 млн

Гусиный бизнес в Пестречинском районе не выдерживает давления конкурентов и коронавируса

Фото: скриншот видео. 2016 год

Гусиную ферму «Карповка» в Пестречинском районе Татарстана выставили на продажу за 50 млн рублей. Здесь разводят гусей популярной линдовской породы: продают суточных и подращенных гусят, сырые и вяленые тушки. Как выясняет газета «Реальное время», «Карповку» продают из-за смерти директора фермы — его семья такое хозяйство потянуть не смогла. Гибадуллины купили ферму у Татпотребсоюза после того, как она обанкротилась 11 лет назад, с аукциона. Причем выставляли ее тогда за те же 50 млн, но цену удалось сбить до 22 млн. Вложив в развитие развалившейся фермы 10 млн рублей, новые владельцы сделали ее успешной к середине 2010-х, но большая часть прибыли уходила на погашение кредитов, а в последние годы финансовые показатели резко снижались.

Ферма с сорокалетней историей

Гусиная ферма «Карповка», что в Пестречинском районе, выставлена на продажу. В объявлении описывается, что хозяйство находится в Кулаевском сельском поселении в поселке Карповка. До трассы М-7 — 4 км, до Казани — 40, рядом — Шали и Пестрецы.

Площадь хозяйства — 30 гектаров. На них находятся пять гусятников, кормовой склад, инкубатор, газовая котельная, кормоцех, тепловая стоянка, зернохранилище, склад, АВМ-65, контора, два жилых дома, баня с беседкой. За это все владельцы просят 50 миллионов рублей.



Речь идет об известной гусиной ферме ПК ПСХ «Карповка», которая была основана еще в далеком 1980 году. На ферме разводили гусей линдовской породы, очень популярной в Поволжье. Дело в том, что выведена эта порода была в Нижегородской области и характеризовалась высоким привесом живой массы при минимальных затратах на выращивание. Так, взрослый линдовский гусь весил около 8 кг, а некоторые гусаки умудрялись отъесться до 12 килограммов.

На ферме в период расцвета (в середине 2010-х) насчитывалось до 15 тысяч племенных гусей. Здесь продавали и суточных, и подращенных гусят в хозяйства республики. А еще спросом пользовались тушки гусей — и свежие, и копченые, и вяленые. Например, крупные свежие тушки закупали рестораны на банкеты и индивидуальные покупатели (особенно под Рождество). Торговали тут и пухом, и пером. От успеха фермы зависело фактически и процветание всей деревни Карповка с населением в 250 человек — ведь 65 карповцев работали на ферме в хорошие времена. Правда, потом столько работников стало уже не нужно, и количество сотрудников сократили вдвое.

Спросом пользовались тушки гусей — и свежие, и копченые, и вяленые. Фото: скриншот видео. 2016 год

«Директор оставил дела…И все естественно развалилось»

Представившись потенциальным покупателем, корреспондент «Реального времени» позвонил по указанному в объявлении телефону. Дама по имени Надежда так объяснила причину продажи:

— Гусиная ферма пока сейчас недействующая, то есть по определенным причинам, по здоровью директор оставил дела. Естественно, если главный человек по здоровью отходит, он не может вести эту ферму. И все естественно развалилось… А так ферма была очень прибыльная! Вот мы разговаривали с владельцами — после него [директора] больше просто никто не потянул...

Цена в 50 млн рублей не окончательная, у потенциального покупателя есть шанс скинуть, рассказала Надежда: «потому что там очень большие площади на самом деле, я просто не знала, как все это в объявлении расписать, надо ехать и смотреть».

Объект продажи включает в себя не только саму гусиную ферму (полностью оборудованную, с подведенным газом), но и пасечную, и заправочные станции, и машинный цех, и даже сами машины — то есть, хозяйство продается под ключ. Впрочем, купить можно и часть фермы, и даже некоторые ее компоненты по отдельности, как объяснила Надежда.

В ПК ПСХ «Карповка» официально подтвердили газете «Реальное время» факт выставления гусиной фермы на продажу:



— С чем связана продажа? Да ни с чем, просто продаем. У нас много земли осталось, а хозяина нет, мужа моего, умер он. И как бы у нас хозяйства осталось много, а заниматься некому — он всем занимался. И теперь мы немножко земли себе оставляем, а остальное продаем. Цена договорная действительно, хозяйства тут немало, а сама я заниматься им не смогу. Покупатели уже появлялись, — объясняет вдова умершего владельца Ирина Гибадуллина.

Особым спросом в республике пользовались живые гусята. Фото: karpovka-psh.ru

В 2010-м ферму покупали за 22 миллиона

Семья Гибадуллиных вошла в гусиный бизнес в 2010 году — тогда Рафаиль Гибадуллин купил обанкротившееся хозяйство, которое ранее принадлежало Татпотребсоюзу, с торгов за 22 млн рублей. При этом изначально «Карповку» выставляли на аукцион за 50 млн рублей (напомним именно за такие деньги она продается сейчас). Но в итоге 100% доля в уставном фонде в ПСХ «Карповка Татреспотребсоюза» была снижена конкурсным управляющим до 22 млн рублей.

Рафаиль Гибадуллин поднимал хозяйство на пару с сыном Артуром. Последний в интервью 3 года назад рассказывал, что «предприятие было фактически развалено», вплоть до того, что пришлось самим проводить к ферме воду и газ. На развитие хозяйства Гибадуллины взяли кредит в 10 млн рублей, заложив не только свои дом и квартиру, но даже жилье родственников.

Досталось им в руки 10 тысяч голов гусей. Особым спросом в республике пользовались живые гусята — ведь только 5 лет в Татарстане дополнительно к «Карповке» и «Атабаево» прибавились еще два гусиных хозяйства, и спрос на них наконец-то более или менее был удовлетворен.

К слову, в том же Пестречинском районе появился у «Карповки» один из сильнейших конкурентов — бренд «Богородские гуси», который развивал СХП «Кощаковский». Бизнес-показатели хозяйств были сравнимы: так, сейчас у «Богородских гусей» 10 000 голов в племенном стаде линдовских гусей. А еще — 10 000 голов норок, 150 га орошаемых картофельных полей, поля зерновых и бобовых культур... А еще «Кощаковский» стал первым хозяйством в Республике Татарстан, который получил статус племенного репродуктора первого порядка по разведению гусей линдовской породы...

В том же Пестречинском районе появился у «Карповки» один из сильнейших конкурентов — бренд «Богородские гуси», который развивал СХП «Кощаковский». Фото: uniposelok.ru

«Все, что зарабатываем летом, идет на погашение кредитов»

В финансово-маркетинговом смысле дела у «Карповки» шли относительно неплохо, хотя не сказать, чтобы сверхприбыльно. Артур Гибадуллин, жалуясь на отсутствие господдержки со стороны Минсельхоза и отказ торговых сетей впускать их товар на свои прилавки, говорил, что в последние годы «мало кто берет живых гусей». Спрос на гусят из года в год становился все нестабильнее, конкуренция давила не только от соседей, но и со стороны ферм в Марий Эл. Уже в 2017 году оставляли желать лучшего и продажи мяса.

Постоянный спрос на тушки гусей в основном обеспечивали казанские рестораны — но нежные отношения фермеров с общепитом подкосил коронавирусный локдаун, сильно ударивший по ресторанам, которым в одночасье стало не до гусей...

О непростой ситуации на ферме говорил тот факт, что к 2018 году, по словам самих владельцев, они не могли избавиться от кредитной зависимости: «Все, что зарабатываем летом, идет на погашение кредитов». Маточное поголовье снизили в итоге до трех тысяч. Пик реализации гусиного мяса пришелся на докризисный 2012 год, после чего поголовье гусей в «Карповке» увеличили до 12 тысяч, но потом спрос планомерно падал.



В 2020 году ферма фактически не функционировала. Но и до этого момента оборот «Карповки», увеличившись до рекордных 56,7 млн рублей в 2016 году, падал из года в год. В 2017 году выручка гусиной фермы составляла 36,5 млн рублей, в 2018 году — 17 млн, в 2019-м — 9,4 млн.



Впрочем, сверхприбылей на ферме не было и в самые тучные годы — так, рекордный показатель по чистой прибыли «Карповка» продемонстрировала в 2012 году, закрыв его с плюсом в 4,3 млн рублей. В 2018-м и 2019-м прибыль упала до 171 тыс. и 39 тыс. рублей, соответственно (при этом к концу 2019 года ферма должна была банкам около 1 млн рублей).