Кладем газобетонные блоки: хитрости, секреты, технология
00:00, 03.06.2021 Сюжет: Дом в фокусе
Гайд «Реального времени» в семи вопросах и ответах
Опытные строители говорят: в кладке газобетонных блоков нет никакого волшебства — нужно просто хорошо знать этот материал и быть внимательным к деталям. И наоборот, любой материал можно испортить халатным отношением и работой «на авось». Сегодня поговорим об особенностях укладки газоблоков — в формате вопросов и ответов.
- Каким должен быть раствор? Можно ли укладывать газобетон на тот же раствор, что и, например, кирпич?
Для укладки газоблоков используется клеевой раствор или монтажная пена специального состава. Лучше всего использовать клеевой раствор, потому что он дает минимальную толщину шва (всего 1 — 3 мм). При этом понятно: чем тоньше шов между блоками, тем меньше тепла будет через него теряться. Клей для кладки газоблоков изготавливают из портландцемента, в него добавляют присадки (включая и теплоизоляционные). Толщина шва получается от 1 до 3 мм, а теплопроводность после застывания получается примерно такая же, что и у самого газоблока. Так что на выходе мы получаем практически монолитную стену.
А если класть газоблоки на тот же цементно-песчаный раствор, что и соседнюю кирпичную постройку — получится шов в десять раз больше. Теплопотери могут составлять 30%. Но очень важно знать следующее: первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Это единственный такой ряд — раствором можно будет выровнять неровности фундамента.
Что касается монтажной пены для кладки блоков — ее используют при кладке перегородок.
- С чего начать?
Для начала, как и в случае любого другого стройматериала, фундамент надо гидроизолировать по верхней поверхности. Это можно сделать с помощью разнообразных гидроизолирующих материалов: рулонных, обмазочных, оклеечных и т. д. Главное — чтобы капиллярная влага из фундамента не имела никакой возможности проникнуть в газобетонный блок. Ведь мы с вами помним, насколько гигроскопичен этот материал и как важно уберечь его от отсыревания.
Второй важный шаг — определить, где будут установлены угловые блоки. Для этого разметьте стены, в соответствии с проектов: вбейте колья по углам фундамента, прикрепите к ним разметочный шнурок. Там, где шнуры пересекутся под прямыми углами, и будут углы дома. Но на этом этапе обязательно перепроверяйте размеры и диагонали на соответствие с проектом. Отклонений быть не должно.
Самым сложным и ответственным шагом при работе с газоблоками становится закладка именно угловых блоков и кладка первого ряда. И если пройти этот шаг внимательно и ответственно — за дальнейшую судьбу кладки можно не переживать.
- Как выкладывается первый ряд?
Обязательно использовать натянутую шнурку. Следите, чтобы блоки не оттягивали шнур — ведь таким образом может сместиться целый ряд. Так что после того, как вы натянули шнурку — приготовьте клеевой состав (порошок разводится водой по инструкции).
Клей наносится специальным мастерком — кельмой. Важно, чтобы размер мастерка совпадал с шириной блока — таким образом кладочный шов будет той самой минимальной толщины, 1 — 3 мм.
Блоки нужно очищать перед укладкой: смахивать с них пыль, грязь. Так что на площадке обязательно пригодится и щетка.
Первый ряд блоков кладется на цементно-песчаный раствор. Вертикальные швы выполняются клеем, причем им намазывается торец уже установленного блока. Клей наносится мастерком снизу вверх. После того, как вы установили блок, надо его выровнять. Он должен стоять ровно, но чуть выше, чем соседний. После того, как вы состыкуете оба блока идеально ровно — в дело идет киянка: именно с ее помощью блоки выравниваются по высоте.
Таким образом и выкладывается весь первый ряд. Приступать ко второму можно будет только через 3 — 4 часа: нужно дать раствору набрать прочность.
- Как быть, если блок не помещается в ряд?
В таком случае устанавливается доборный блок. Мы с вами уже говорили о том, что газобетонные блоки — материал, который с легкостью распиливается, от него удобно отрезать куски нужного размера и геометрии. Поэтому если в ряд, который вы укладываете, не помещается целый блок, надо выпилить тот, который подойдет — доборный. Используется для этого ножовка для газобетона (наверняка она найдется в арсенале вашей строительной бригады, но если вы решили экспериментировать самостоятельно — специалисты говорят, что подойдет и простая болгарка, и даже ручная пила). Резать блоки начинаем через ребро.
Важно знать вот что: чтобы правильно сформировать вертикальные швы доборного блока, надо намазывать клей на боковые стороны именно его, а не на уже установленный соседний блок (как это было при основной кладке). Излишки клея уберете сразу же, пока он не успел застыть.
- Нужно ли как-то готовить предыдущий ряд к кладке следующего? Что-то наносить, намазывать?
Для начала надо посмотреть, ровные ли получились стыки. Если есть неровности поверх ряда, их надо сточить специальным рубанком. Поскольку зубцы в этом рубанке «смотрят» в разные стороны и под разными углами, полоски на поверхности от него остаются не самые глубокие — но их тоже надо убрать (шлифовальная доска с абразивом поможет вам в этом). Нужно, чтобы неровностей между рядами был минимум: помним, что наша задача — минимум мостиков холода. Не должно быть и перепадов уровня блоков — ведь благодаря этому не будет и очагов высокого напряжения, и трещин в стене.
Рубанок и шлифдоска пригодятся нам после каждого ряда, не нужно ими пренебрегать. Потом всю пыль нужно будет тщательно убрать щеткой — поверхность должна быть ровной и чистой. А теперь можно класть следующий ряд.
- А как его класть?
В следующем ряду газоблоки кладут со смещением относительно предыдущего: сантиметров на 8 — 12. Класть начинаем точно так же, с угловых блоков, на клей. Продолжаем промазывать вертикальные швы клеем тоже.
Важно: чтобы шов заполнился клеем на сто процентов, блок надо сначала поставить на ребро, потом подвести к предыдущему — и только потом опустить на поверхность предыдущего ряда.
Обязательно проверяем толщину слоя и ровность кладки. Это нужно делать регулярно, пока возводится стена. Для этого вам понадобится строительный уровень и правило. Прислоните правило к построенному участку стены, установите на него уровень и посмотрите, есть ли отклонения и укладываются ли они в допустимые нормы.
- Армирование понадобится?
Если прочность блоков не самая высокая, то придется армировать каждый третий ряд. Но если вы привезли на площадку самые прочные блоки (например, марку D400 В 2,5), то этого не требуется.
Но понадобится армирование, когда вы будете делать оконные проемы. За один ряд до того, как начнется проем, сделайте штробу 40х40 мм в кладке, в нее заложите арматуру диаметром от 8 мм, так, чтобы за границы проема она выходила не менее, чем на полметра. Потом штробу заполняем цементно-песчаным раствором. Вот и всё.
Людмила Губаева, фото: stroy-gazobeton.ru, stroyveda.ruНедвижимость Татарстан
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