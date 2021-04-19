Три способа грунтовой фильтрации, или Куда девать воду из септика

Рассматриваем три самых популярных способа отводить воду из септика — фильтрующий колодец, поля фильтрации и дренажные тоннели

Независимо от того, какой септик будет установлен на вашем участке, осветленную (очищенную в септике) воду нужно будет куда-то девать. Ее нельзя сбрасывать в водоемы и канавы, если только у вас не аэрационная установка, которая обеззараживает стоки. Выход — грунтовая фильтрация как метод доочистки воды. Есть три популярных среди наших домовладельцев системы грунтовой фильтрации, о них мы и предлагаем поговорить сегодня.

Как определить коэффициент фильтрации и для чего он нужен



В первую очередь выбор системы и сама возможность почвенной доочистки воды будет зависеть от того, какой грунт на вашем участке и какой у него коэффициент фильтрации. Как мы уже говорили, у песчаных почв и супесей хорошая водопроницаемость, и на таком грунте проще всего обустраивать почвенную доочистку стоков. На другом конце шкалы — плотные и водонепроницаемые глинистые грунты, на которых это сделать очень и очень сложно. Суглинки — в середине шкалы. На легких и средних суглинках можно сделать систему грунтовой фильтрации, а на тяжелых — уже нет.

Можно определить, как быстро фильтруется вода через ваш грунт, простым «дедовским» способом. Там, где вы планируете обустроить фильтрационную систему, выкопайте шурф (глубина его должна быть пониже, чем вы планируете разместить основание своего сооружения). И начинайте заполнять шурф водой, раз за разом замеряя, за какое время она будет полностью уходить в грунт. Через несколько итераций рассчитайте среднюю скорость.

А теперь, зная площадь смоченной поверхности этого шурфа (в квадратных метрах), объем (в кубических метрах), рассчитайте ориентировочный коэффициент фильтрации. Для этого надо объем разделить на площадь и умножить на время (в сутках). А в соответствии с этим коэффициентом уже и определите допустимую нагрузку на свою фильтрующую систему — используйте таблицу 1 из СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.

Разумеется, при всех этих расчетах нужно будет учитывать нагрузку на канализационную систему — четко посчитайте, сколько стоков в сутки вы планируете продуцировать и какими могут быть пиковые нагрузки.

Фото: homesantehnica.ru

Фильтрующий колодец — проще не бывает

Компактные и просто устроенные фильтрующие колодцы — сооружение самое простое и в этой связи самое популярное среди частных домовладельцев. Их делают из бетонных колец или пластика. В стенах равномерно пробивают дырки диаметром в 4—6 см, причем дырок должно быть много: общей площадью не меньше 10% от всей площади стены.

Глубина расположения такого колодца должна быть не менее 2,5 метра, а под ним нужно обязательно насыпать основание из щебенки — сантиметров 20—30.

Собственно, вот и все, колодец готов. Только не забудьте сделать фильтр на дне — засыпку из гравия и щебня. высота такого фильтра должна быть тоже около трех десятков сантиметров. Какая крупная фракция будет у этой фильтрующей засыпки — зависит от того, на каком грунте вы работаете. Самый крупный фильтр можно ставить на песках — 20—40 мм. В супесях фракция должна быть помельче: 5—20 мм. И, наконец, на суглинках выбирайте самый мелкий калибр фильтрационной подушки — 3—10 мм.

Внимание: следите, чтобы щебень не был известковым или доломитовым, потому что он быстро превратится в крошку и не будет выполнять свои функции.

Проходя через всю эту конструкцию, вода будет освобождаться от остатков механических загрязнений. Снаружи колодец тоже надо засыпать гравием и/или щебнем — до самой трубы, которая входит в септик. Потом закройте сверху геотекстилем и засыпьте грунтом. Сверху должен быть люк с прочной крышкой.

Фото: oksept.ru

Вот и все, ваш фильтрующий колодец готов. Казалось бы, все просто, но есть ограничения. Такие сооружения противопоказаны, если:

у вас плотный грунт (начиная от среднего суглинка),

если грунтовые воды подходят высоко (до них от дна колодца должно оставаться не менее метра),

и если объем стоков из вашего дома будет больше 1 кубического метра.

Поле фильтрации — дело труба. Да не одна, а много.

Если у вас хороший уровень фильтрации грунта, но стоков образуется больше 1 кубометра в сутки, то вам показаны поля фильтрации. Такой путь показан и тем, у кого стоков мало, но близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, а значит, нельзя делать фильтрационный колодец.

Итак, поле фильтрации — это система дренажных труб, которые закладываются в грунт примерно на полметра от поверхности с небольшим уклоном. Для этого можно использовать обыкновенные канализационные трубы из пластика диаметром не меньше 100 мм. В трубах делаются пропилы шириной в 5—10 мм. Все вместе подсоединяется единой трубой к септику, и выходящая из него вода отправляется по трубам, отфильтровываясь в грунт через пропиленные щели. Количество труб и порядок их закладки вы определите в зависимости от того, сколько стоков планирует продуцировать ваше хозяйство и как хорошо фильтрует воду грунт на участке.

Разумеется, трубы кладут не прямо в грунт, а на гравийно-щебневое основание — его придется положить высотой где-то на два десятка сантиметров. Но и это не все — систему из труб надо засыпать все теми же гравием и щебнем, так, чтобы они покрывали трубы минимум на 10 сантиметров. Все, сверху кладете геотекстильную мембрану, насыпаете грунт — и готово.

Противопоказание к обустройству полей фильтрации — плотный глинистый грунт с низким коэффициентом водопоглощения. Иначе вы рискуете получить аккуратное болотце на своем участке.

Фото: ufakolodec.ru

Дренажный тоннель — полюбившаяся новинка

Готовые дренажные тоннели из пластика (полиэтилена или полипропилена) — решение, которое не так давно появилось на рынке, но уже успело полюбиться владельцам собственных участков. Это емкость без дна, часто с перфорированными стенками. Если стенки сплошные — внутрь емкости устанавливается перфорированная дренажная труба.

В таком тоннеле помещается много воды сразу, поэтому они эффективнее, чем поля фильтрации из труб. Поэтому это решение проблемы грунтовой фильтрации рекомендуется тем, у кого будет большой объем канализационных стоков. А места на участке они займут меньше.

Сам тоннель вы будете собирать из нескольких модулей, которые соединяются друг с другом трубами. Их укладывают точно так же, как и поля фильтрации: сверху гравий и щебенка, снизу гравий и щебенка, в серединке тоннель. Вот только емкости со сплошными стенками по бокам и сверху засыпают песком, мелкой фракцией.

Если высоко поднимаются грунтовые воды — дренажный тоннель можно обустроить в насыпи, обсыпав его песком и грунтом толщиной примерно в полметра. На участке образуется насыпь высотой примерно в 120 см, и ее придется чем-то декорировать — потому что с виду больше всего она напоминает могильный курган. Но если подойти к делу творчески — все будет хорошо.

Не забываем про вентиляционный стояк

В каждой из трех описанных систем надо предусмотреть вентиляционный стояк для притока воздуха, а в верхней части — фановую трубу для его вытяжки. Через стояк из септика удаляются токсичные газы и неприятные запахи, а еще таким образом можно уберечься от срыва гидрозатворов в канализации.