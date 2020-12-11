Как легально снести старый дом на участке

Снос по новым правилам: сначала уведомления, потом — бульдозеры

До сих пор мы разговаривали о случаях, когда участок, где будущий домовладелец планирует строиться, стоит пустой. Но нередки и случаи покупки участка со старыми “избушками”, получение такой земли в наследство от бабушек и дедушек. Что если у вас есть отличный участок, на котором вырастет ваш новый дом, но вот незадача — один дом на нем уже стоит. Что с ним делать и почему нельзя просто пригнать бульдозер и начать снос по собственному желанию — поговорим в этой статье. Помогает нам в этом кадастровый инженер Лилия Александровна Купчихина.

Ломать или не ломать?

Не всегда уже существующий на участке дом надо ломать. Иногда хозяева участка принимают решение провести капитальный ремонт или реконструировать постройку: надстроить второй этаж, пристроить новые площади, провести глубокую внутреннюю переделку — и пользоваться в свое удовольствие. К организационным плюсам такого решения относится, например, то, что при этом не нужно будет снимать дом с кадастрового учета.

Градостроительный кодекс РФ (ст. 1, п. 14 и 14.2) определяет серьезную разницу между капремонтом и реконструкцией объектов капитального строительства. Так, если к старому дому вы достраиваете новые площади или оборудуете вместо чердака мансарду — это реконструкция. Замена несущих строительных конструкций — тоже. А вот замена инженерных систем или их элементов, замена отдельных элементов строительных конструкций на аналогичные — это капремонт. То есть после капремонта площадь дома не меняется, а после реконструкции это вполне возможно.

Перед тем, как начинать реконструкцию, надо подать в соответствующие органы уведомление об этом. Дело в том, что, к примеру, при изменении геометрических параметров старого дома могут быть нарушены нормы отступов от границ участка и других важных расстояний до определенных объектов. Поэтому о реконструкции непременно нужно уведомить органы исполнительной власти города или муниципального поселения. Это точно такая же процедура, как и та, которую мы описывали в статье о начале строительства дома. Даже форма уведомления та же самая. Так что останавливаться на реконструкции подробно мы не будем, а перейдем к случаю, когда старый дом на участке все-таки решено снести.

В августе 2018 года закон №340-ФЗ внес серьезные изменения в Градостроительный кодекс РФ, и теперь уведомительный порядок распространяется не только на строительство и реконструкцию домов, но и на их снос. Фото labirint.ru

Ломать как строить: в уведомительном порядке

Некоторые пытаются обхитрить закон и не снимают старый дом с кадастрового учета, а просто сносят его и строят новый на участке. Но это нарушение. В августе 2018 года всё тот же закон №340-ФЗ внес серьезные изменения в Градостроительный кодекс РФ, и теперь уведомительный порядок распространяется не только на строительство и реконструкцию домов (и других объектов капитального строительства), но и на их снос (ст. 55.30 ГК РФ). Правда, в ГК РФ не прописывается, грозят ли нарушителю какие-либо санкции за “молчаливый” снос дома. Но ему как минимум будет продолжать начисляться налог на снесенное имущество, а кроме прочего, построиться в дальнейшем на участке будет слегка проблематично: если новый дом просто встанет на месте снесенного старого без оформления каких-либо документов, его могут признать самостроем и заставить снести. В общем, для сохранения нервов и денег снос старого дома надо все-таки правильно документально оформить.

На всякий случай оговорим: речь идет о тех домах, которые стоят на кадастровом учете. То есть, они учтены в Росреестре, и на них зарегистрировано право собственности. Если речь идет о садовом доме, до которого еще не добралась дачная амнистия, или о каких-либо других объектах типа незарегистрированной легкой бани, можно смело начинать слом, никого не уведомляя.

Для начала нужно отрезать от строения все коммуникации. Для этого пишутся соответствующие заявления в обслуживающие организации: заявка на отключение газа (эти вопросы регулируются постановлением Правительства РФ №549), электричества , водопровода.

Потом нужно подать в уполномоченные органы уведомление о планируемом сносе объекта. Его форма утверждена Приказом Минстроя РФ №34. В нем необходимо заполнить сведения о заявителе, о земельном участке и о сносимом объекте. Подать это уведомление можно: через МФЦ, лично в органы Росреестра, на сайте госуслуг или заказным письмом с уведомлением о вручении. Проще всего сделать это через МФЦ, дальше оно отправляется в уполномоченные органы (Управление градостроительных разрешений, если это Казань, или отдел архитектуры и строительства, если действие происходит в другом муниципальном образовании).

Теоретически, отказать в сносе старого дома на вашем участке могут только в трех случаях. Фото Рината Назметдинова

Подать такое уведомление нужно не позже чем за семь дней до начала предполагаемого сноса.

В течение семи дней происходит рассмотрение документов. Теоретически, отказать в сносе старого дома на вашем участке могут только в трех случаях:

если он признан объектом исторического наследия;

если он признан памятником архитектуры;

если он находится в заповедной зоне.

Поэтому будем считать, что снос вам разрешен.

На сцене снова кадастровый инженер

Не раньше, чем через неделю вы можете начинать сносить старый дом. После того, как он исчезнет с лица земли, нужно не позже чем через семь дней подать уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства и пригласить кадастрового инженера, чтобы тот выехал на ваш участок и составил акт обследования.

Акт обследования — документ, подтверждающий уничтожение объекта. Кадастровый инженер приезжает, знакомится с местом, удостоверяется в отсутствии на старом месте бывшего жилого дома. Бывшее местоположение дома он устанавливает исходя из сведений ЕГРН.

Итого на руках вы будете иметь следующие документы: уведомление о планируемом сносе (с отметкой местной администрации); уведомление о завершении сноса (также с отметкой); акт обследования кадастрового инженера.

Дальше документы должны отправиться в местный орган Росреестра, который вычеркнет бывший дом из своих анналов. Фото rt.rbc.ru

Эти документы кадастровый инженер переносит на диск, подтверждает информацию своей электронной подписью, после чего владелец участка передаёт диск (через офис МФЦ) в Росреестр.

Дальше документы должны отправиться в местный орган Росреестра, который вычеркнет бывший дом из своих анналов. Через четырнадцать рабочих дней после подачи документов (если они составлены верно и не вернулись вам обратно с пометкой непринятых) можно проверять, есть ли ваш бывший дом в Росреестре под своим кадастровым номером. Сделать это можно через запрос по публичной кадастровой карте.

