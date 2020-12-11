Как легально снести старый дом на участке
Снос по новым правилам: сначала уведомления, потом — бульдозеры
До сих пор мы разговаривали о случаях, когда участок, где будущий домовладелец планирует строиться, стоит пустой. Но нередки и случаи покупки участка со старыми “избушками”, получение такой земли в наследство от бабушек и дедушек. Что если у вас есть отличный участок, на котором вырастет ваш новый дом, но вот незадача — один дом на нем уже стоит. Что с ним делать и почему нельзя просто пригнать бульдозер и начать снос по собственному желанию — поговорим в этой статье. Помогает нам в этом кадастровый инженер Лилия Александровна Купчихина.
Ломать или не ломать?
Не всегда уже существующий на участке дом надо ломать. Иногда хозяева участка принимают решение провести капитальный ремонт или реконструировать постройку: надстроить второй этаж, пристроить новые площади, провести глубокую внутреннюю переделку — и пользоваться в свое удовольствие. К организационным плюсам такого решения относится, например, то, что при этом не нужно будет снимать дом с кадастрового учета.
Градостроительный кодекс РФ (ст. 1, п. 14 и 14.2) определяет серьезную разницу между капремонтом и реконструкцией объектов капитального строительства. Так, если к старому дому вы достраиваете новые площади или оборудуете вместо чердака мансарду — это реконструкция. Замена несущих строительных конструкций — тоже. А вот замена инженерных систем или их элементов, замена отдельных элементов строительных конструкций на аналогичные — это капремонт. То есть после капремонта площадь дома не меняется, а после реконструкции это вполне возможно.
Перед тем, как начинать реконструкцию, надо подать в соответствующие органы уведомление об этом. Дело в том, что, к примеру, при изменении геометрических параметров старого дома могут быть нарушены нормы отступов от границ участка и других важных расстояний до определенных объектов. Поэтому о реконструкции непременно нужно уведомить органы исполнительной власти города или муниципального поселения. Это точно такая же процедура, как и та, которую мы описывали в статье о начале строительства дома. Даже форма уведомления та же самая. Так что останавливаться на реконструкции подробно мы не будем, а перейдем к случаю, когда старый дом на участке все-таки решено снести.
Ломать как строить: в уведомительном порядке
Некоторые пытаются обхитрить закон и не снимают старый дом с кадастрового учета, а просто сносят его и строят новый на участке. Но это нарушение. В августе 2018 года всё тот же закон №340-ФЗ внес серьезные изменения в Градостроительный кодекс РФ, и теперь уведомительный порядок распространяется не только на строительство и реконструкцию домов (и других объектов капитального строительства), но и на их снос (ст. 55.30 ГК РФ). Правда, в ГК РФ не прописывается, грозят ли нарушителю какие-либо санкции за “молчаливый” снос дома. Но ему как минимум будет продолжать начисляться налог на снесенное имущество, а кроме прочего, построиться в дальнейшем на участке будет слегка проблематично: если новый дом просто встанет на месте снесенного старого без оформления каких-либо документов, его могут признать самостроем и заставить снести. В общем, для сохранения нервов и денег снос старого дома надо все-таки правильно документально оформить.
На всякий случай оговорим: речь идет о тех домах, которые стоят на кадастровом учете. То есть, они учтены в Росреестре, и на них зарегистрировано право собственности. Если речь идет о садовом доме, до которого еще не добралась дачная амнистия, или о каких-либо других объектах типа незарегистрированной легкой бани, можно смело начинать слом, никого не уведомляя.
Для начала нужно отрезать от строения все коммуникации. Для этого пишутся соответствующие заявления в обслуживающие организации: заявка на отключение газа (эти вопросы регулируются постановлением Правительства РФ №549), электричества , водопровода.
Потом нужно подать в уполномоченные органы уведомление о планируемом сносе объекта. Его форма утверждена Приказом Минстроя РФ №34. В нем необходимо заполнить сведения о заявителе, о земельном участке и о сносимом объекте. Подать это уведомление можно: через МФЦ, лично в органы Росреестра, на сайте госуслуг или заказным письмом с уведомлением о вручении. Проще всего сделать это через МФЦ, дальше оно отправляется в уполномоченные органы (Управление градостроительных разрешений, если это Казань, или отдел архитектуры и строительства, если действие происходит в другом муниципальном образовании).
Подать такое уведомление нужно не позже чем за семь дней до начала предполагаемого сноса.
В течение семи дней происходит рассмотрение документов. Теоретически, отказать в сносе старого дома на вашем участке могут только в трех случаях:
- если он признан объектом исторического наследия;
- если он признан памятником архитектуры;
- если он находится в заповедной зоне.
Поэтому будем считать, что снос вам разрешен.
На сцене снова кадастровый инженер
Не раньше, чем через неделю вы можете начинать сносить старый дом. После того, как он исчезнет с лица земли, нужно не позже чем через семь дней подать уведомление о завершении сноса объекта капитального строительства и пригласить кадастрового инженера, чтобы тот выехал на ваш участок и составил акт обследования.
Акт обследования — документ, подтверждающий уничтожение объекта. Кадастровый инженер приезжает, знакомится с местом, удостоверяется в отсутствии на старом месте бывшего жилого дома. Бывшее местоположение дома он устанавливает исходя из сведений ЕГРН.
Итого на руках вы будете иметь следующие документы: уведомление о планируемом сносе (с отметкой местной администрации); уведомление о завершении сноса (также с отметкой); акт обследования кадастрового инженера.
Эти документы кадастровый инженер переносит на диск, подтверждает информацию своей электронной подписью, после чего владелец участка передаёт диск (через офис МФЦ) в Росреестр.
Дальше документы должны отправиться в местный орган Росреестра, который вычеркнет бывший дом из своих анналов. Через четырнадцать рабочих дней после подачи документов (если они составлены верно и не вернулись вам обратно с пометкой непринятых) можно проверять, есть ли ваш бывший дом в Росреестре под своим кадастровым номером. Сделать это можно через запрос по публичной кадастровой карте.
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