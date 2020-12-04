Можно или нельзя? 7 примеров нежелательной деятельности на придомовом участке

За какую деятельность вам может “прилететь” штраф и почему

Главным достоинством собственного дома любой здравомыслящий гражданин считает полную свободу на своем участке: хочешь — учи собаку оперному пению, хочешь — сиди под деревом у костра с гитарой, хочешь — бури шахту к сердцу земли. Но это, конечно же, не так. Перечислим некоторые виды деятельности на собственном участке, за осуществление (или за неправильное осуществление) которых вам грозят штрафные санкции.

Заведу огромную собаку — пусть все боятся

Успокоим сразу: собаку на участке заводить, конечно же, можно. Но содержать ее надо в строгом соответствии с законодательством. Во-первых, по Закону Республики Татарстан №16-ЗРТ от 7 марта 2014 года, пёс, живущий на участке, должен содержаться или на привязи, или в вольере — чтобы обеспечить безопасность окружающих (см. ст. 6.). Но можно и позволять собаке бегать по участку — правда, для этого нужно поставить ограждения, которые точно не позволят животному вырваться наружу. А на входе обязательно должна присутствовать табличка, оповещающая о наличии пса на участке. Нет таблички — напишите просто на заборе.

Еще одна проблема — лай и вой. Допустим, вашему пёсику грустно по ночам, и он устраивает концерты. В законодательстве четко говорится, что вы вместе с собакой не должны нарушать тишину и покой граждан (равно как и обеспечивать их безопасность). Так что если соседи жалуются на вашу собаку, они имеют на это полное право. И еще пёс не должен загрязнять территории общего пользования (за пределами участка).

Но самое главное — если ваш питомец окажется форменным вредителем и начнет, презрев заборы, таскать соседских кур, рыть ямы на соседских грядках, грызть садовую мебель и совершать прочий бандитизм. В этом случае вам как владельцу нарушителя спокойствия надо будет возместить ущерб (ст. 1064 ГК РФ). Ну или штраф, пропорциональный сумме ущерба (если вы вдруг откажетесь возмещать причиненное).

Это можно делать только на мангале. Фото ukranews.com

Буду жарить шашлыки, где захочу

Не будете. А если будете, то это может получиться очень дорогой шашлык. Согласно Федеральному закону №69-ФЗ, костры на участках можно разводить только в специально оборудованных местах, причем это будут даже, строго говоря, не костры. Это можно делать только на мангале. Он должен находиться не менее чем в 5 метрах от дома или любой другой постройки, территория вокруг него должна быть расчищена на 2 метра. До ближайшего лиственного дерева должно быть минимум 30 метров (ну то есть, в саду тоже не получится), а до хвойного — 100 (к вопросу о том, что вам дороже — елка на участке или шашлык).

Кроме прочего, каждый собственник земельного участка должен иметь неподалеку бочку с водой или огнетушитель, чтоб уж точно всё предусмотреть. Но если скорость ветра на улице выше 10 м/сек, или же объявлен противопожарный режим или штормовое предупреждение — мангал тоже противопоказан. Штрафы за неповиновение составляют от 2 до 3 тысяч рублей, а если нарушение произошло в условиях противопожарного режима — то до 4 тысяч. Если возник пожар — с вас потребуют все 5 тысяч. Штрафы могут выписывать специалисты МЧС или полицейские.

Устрою личную свалку прямо на участке

Захламление земельного участка, находящегося в зоне ИЖС, карается законом. Особенно это важно, если вы только начинаете строиться: строительный мусор — тоже мусор, и месяцами сваливать его в кучи на участке — мысль не лучшая. Несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных работ (например, строительство дома) и работ осуществляемых для внутрихозяйственных надобностей (например, вы роете скважину), грозят гражданам штрафом от 20 до 50 тысяч рублей. Не лучшая идея — и засыпать образовавшиеся ямы твердым бытовым мусором (ТКО). Это тоже небезопасно, но штраф уже меньше (1,5 — 2 тысячи рублей).

Пчел развести, вопреки многим заблуждениям, можно. Фото pixabay.com

Разведу пчел и буду обогащаться, продавая мед

Пчел развести, вопреки многим заблуждениям, можно. Но они должны находиться не менее чем в 3 метрах от границ соседних участков, летки (дырочки, через которые вылетают пчелы) надо направить к середине собственного участка. Но если у вас глухой забор не менее, чем 2 метра в высоту — можно и ближе. Это регламентирует п. 11 «Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства”, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 № 194.

Те же правила гласят, что злить пчел во время работы нельзя, а все работы с ними надо проводить с использованием дымаря (п.16). А вот обогатиться точно не получится: в населенных пунктах нельзя держать больше двух пчелосемей на 100 квадратных метров участка. Так что рассчитывайте внимательно.

Есть и СП 11-106-97, в котором есть немного о разведении пчел на садовом (дачном) участке: ваша мини-пасека должна иметь всё то же глухое ограждение не ниже 2 метров и находиться уже не ближе 2 метров от границ.

Заведу кур, козу и поросенка

Ничего страшного от разведения кур и козы не случится, если участок используется по назначению (см. статью про ВРИ). Использование же не по целевому назначению (в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель или с видом разрешенного использования), согласно КоАП РФ, карается штрафом от 10 до 20 тысяч рублей. А если определена кадастровая стоимость вашего участка, то свежие яйца и парное козье молоко обойдутся вам от 0,5 до 1% этой стоимости. Но не менее 10 тысяч.

Напомним, кур и козу можно заводить, если ваш участок подходит под определение ЛПХ. А вот на участках под ИЖС или под садоводство этого делать не стоит. Так что если ваша мечта — уютное ламповое животноводство, то нужно подходить к выбору участка более осознанно. Успокоить можем лишь тем, что собака, кошка или попугай к сельскохозяйственным животным не относятся.

Кур и козу можно заводить, если ваш участок подходит под определение ЛПХ. Фото pixabay.com

Составлю все постройки у забора в одном месте, а большую часть участка займу газоном

Так не получится. Есть СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция более раннего СНиПа), где четко прописываются разнообразные расстояния между постройками на одном участке и отстояния их от другого. О бане мы уже говорили — ее надо расположить не ближе 8 метров от дома и 1 м от границ соседнего участка.

Есть в этом своде правил и минимальные противопожарные расстояния между крайними жилыми строениями на участках (иными словами, расстояния от вашего дома до соседского). Если дома построены из негорючих материалов (камень, бетон, кирпич и т.д.), то нужно выдержать 6 метров. Если такие дома имеют деревянные перекрытия, то 8 метров. Два деревянных или каркасных дома между собой должны иметь не меньше 10 метров.

По санитарно-бытовым условиям, минимальное расстояние до границы соседнего участка должно быть не меньше 3 метров от дома, не меньше 4 — от птичника или хлева (если у вас ЛПХ), от других построек — в метре. Высокорослые деревья не должны расти к забору ближе 4 метров, среднерослые — 2 метров (чтоб не затенять соседский участок).

От дома до уличного туалета, как и до бани, не должно быть меньше 8 метров. Отдельно надо задуматься над тем, где размещать колодец (если он у вас будет) — не меньше 8 метров до туалета и компостного устройства (чтобы всегда получать чистую питьевую воду). Так что составить всё в один угол участка точно не получится.

С 1 января 2020 года Закон о недрах разрешает невозбранно и без лицензии пользоваться водой только в личных целях. Фото nn.burovik.ru

Пробурю здоровенную скважину. А может быть, даже две

Осторожнее со скважинами. С 1 января 2020 года Закон о недрах разрешает невозбранно и без лицензии пользоваться водой только в личных целях, только с горизонта “на песке” (до 30 метров) и только если потребление воды не выше 100 кубометров в сутки.

Если вдруг вам удастся придумать, куда употреблять большее количество воды,

или вы добуритесь до артезианской скважины на вашем участке (в которой вода поступает из горизонта, находящегося в известняке)

Или собираетесь продавать воду из скважины —

во всех этих случаях придется получить на скважину лицензию. И осторожнее с известняком: Татарстан славится известняковыми отложениями, поэтому уточняйте, на чем стоит ваш участок почвы и не залегает ли известняк выше “дозволенных” 30 метров. Потому что если таки залегает и вы собираетесь до него добуриться — придется побегать по инстанциям.