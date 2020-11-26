Припаркованный паровоз

Как «Локомотив» сделал с «Атлетико» то, что не смогла сделать «Барселона»

0 побед в 15 еврокубковых матчах от российских команд. Статистика этой евроосени страшная, но даже здесь есть кого похвалить, ведь «Локомотив» так и не дал обыграть себя мадридскому «Атлетико» в двух матчах. Об этом, а также о трагедии донецкого «Шахтера» — в обзоре «Реального времени».

Чем «Локомотив» лучше «Барселоны»



0 побед в 15 еврокубковых матчах — еще никогда в новейшей истории российского футбола наши команды не выступали так печально. Но если от «Зенита» все ждали гораздо большего, то «Локомотив», наоборот, приятно удивляет. Все последующие несколько дней болельщики будут задаваться вопросом: «Какой же «Локо» настоящий? Тот, что пропускает пять голов от «Динамо»? Или строгий и беспощадно хладнокровный в организации, как в матчах с «Атлетико»?»

Многие СМИ (и мы в том числе, чего греха таить) предполагали, что «Локо» не наберет в матчах с «матрасниками» ни одного очка. В испанском чемпионате «Атлетико» разрывает соперников: забил шесть голов еврокубковой «Гранаде», положил четыре «Кадису», а в последнем туре обыграл саму «Барселону» (1:0).

Видимо, вся энергия «Атлетико» осталась там, в битве с каталонцами, в то время как в игре с «Локомотивом» его хватило на один тайм. В первые 45 минут вернейшие моменты упустили Янник Феррейра-Карраско, Маркос Льоренте и Анхель Корреа, по традиции вышедший на месте оттянутого нападающего.

Нулевая ничья оставила «Атлетико» на втором месте в группе с пятью очками. Фото fclm.ru

«Локомотив» с огромным трудом выдержал первые полчаса, после чего становилось все легче. «Атлетико» все же забил на 69-й минуте усилиями Коке — но из заметного офсайда. Никакого финального штурма телезрители не увидели, что явно говорит о выхолощенности испанцев.

Нулевая ничья оставила «Атлетико» на втором месте в группе с пятью очками, но в следующем туре испанцам играть с могучей «Баварией». А «Локо» примет главного аутсайдера группы А — «Ред Булл Зальцбург». И в случае своей победы (и поражения мадридцев) железнодорожники выйдут на чистое второе место. Сказка, находящаяся в шаге от реальности! Еще бы этот шаг сделать…

Прогноз «Реального времени»: в поединке 1-го тура «Ред Булл Зальцбург» по игре «возил» «Локомотив». Видя прыть москвичей, сильные австрийцы выйдут на матч, как на последний бой, и обыграют «Локо».

Черная неделя в истории украинского футбола



Эта неделя стала худшей для украинского футбола в 2020 году. Сначала киевское «Динамо» было вчистую разбито резервным составом «Барселоны» (0:4). Затем 25 ноября стало известно о присуждении сборной Украины технического поражения в решающем матче Лиги наций со Швейцарией.

Ситуацию мог спасти «Шахтер», который в первых турах обыграл «Реал» и сыграл вничью с «Интером». Но то ли непростое слово «Менхенгладбах» так пугает «горняков», то ли они думали, что играют с «Боруссией» дортмундской… Так или иначе, в двух матчах с менхенгладбахцами «Шахтер» получил 0:10. Получил, когда, казалось, вопрос выхода из группы находится в руках команды Луиша Каштру.

Теперь «Боруссия» лидирует в этой группе смерти с 8 очками. Фото facebook.com/fcshakhtar

Первый тайм в Германии выглядел сюрреалистично. «Боруссия» спокойно деклассировала «горняков», забив им трижды, и немалое количество болельщиков из Менхенгладбаха начали проводить параллели с легендарной игрой их любимцев с «Хаштедтом» в Кубке Германии-2018/19. Тогда любительский клуб буквально расступался перед Плеа, Торганом Азаром и Раффаэлом (11:1).

Техничные бразильцы «Шахтера» превратились в игроков, конфликтующих с мячом: не проходили ни простые передачи, ни обработка. В концовке встречи «Боруссия» отдала инициативу, но даже в таком состоянии сумела забить четвертый гол: Оскар Вендт издевательски выполнил штрафной, и мяч с отскоком от газона влетел в ворота Андрея Пятова — 4:0.

Ровно с той же разницей в 10 мячей Менхенгладбах два года назад «мочил» «Хаштедт». Но игроки клуба из низшего немецкого дивизиона, забив гол при счете 0:11, радовались, как дети. У «Шахтера» же не было для радости даже такого скромного повода.

Теперь «Боруссия» лидирует в этой группе смерти с 8 очками. На один балл отстает «Реал», на четыре — «Шахтер», и совсем плохи дела у «Интера». Миланцы набрали лишь два балла и теперь имеют лишь чисто математические шансы на выход из группы В.

