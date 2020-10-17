Забьет ли очередной гол-шедевр Кварацхелия и как Рахимов дебютирует в «Уфе»?

Превью 11-го тура чемпионата РПЛ

Российский чемпионат возвращается после двухнедельной паузы на матчи сборной. Также в РПЛ 17 октября закрывается трансферное окно — до зимы команды будут играть в текущих составах. В верхней части таблицы «Зенит» до перерыва удержал первое место, однако «Спартак» совсем близко. Оба лидера в эти выходные играют совсем непримечательные матчи с командами, которые негласно называют их фарм-клубами: питерцы примут «Сочи», а красно-белые съездят в гости к «Химкам». Однако в остальных матчах тура достаточно интриг. Как команда Леонида Слуцкого проведет самый сложный игровой отрезок до зимней паузы, чем закончится очередное столичное дерби, насколько успешным получится дебют Рашида Рахимова в «Уфе» и каким предстанет «Ростов» после распродажи игроков — в анонсе 11 тура чемпионата РПЛ от «Реального времени».

«Краснодар» — «Рубин»: сложная пора для команды Слуцкого

Казанский клуб перед паузой провел непростой домашний поединок против «Ахмата». С середняками и аутсайдерами у команды Леонида Слуцкого пока складываются куда более трудные матчи, чем с лидерами. Возможно, дело в психологии. Когда непременно нужен результат — молодой и нестабильный «Рубин» становится зажатым. Зато когда от него мало что ждут, он способен преподнести сюрприз. Отчасти так было и в концовке прошлого сезона, когда на своем поле был обыгран как раз «Краснодар» (1:0). Мало кто отдавал предпочтение казанцам в той встрече, но именно после нее всем стало понятно, что пресный «Рубин» Шаронова окончательно перестал существовать, а «Рубин» Слуцкого способен зажечь.

В играх сборных снова проявил себя Хвича Кварацхелия. Молодой грузинский талант забил Северной Македонии красиво — как и в игре с «Ахматом». Квара сейчас набрал отличную форму и способен решать судьбу любого игрового эпизода в одиночку, кто бы ни был в соперниках.

У команды Мурада Мусаева сейчас все мысли о предстоящем дебюте в групповом этапе Лиги чемпионов, так что элемент недонастроя или экономии сил может сказаться. Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» после 10 туров расположился в середине турнирной таблицы и делит с «Рубином» 8-9 места. У обеих команд по 15 очков. У команды Мурада Мусаева сейчас все мысли о предстоящем дебюте в групповом этапе Лиги чемпионов, так что элемент недонастроя или экономии сил может сказаться. «Рубин» вполне может этим воспользоваться.

Прогноз «Реального времени»



У команды Леонида Слуцкого сейчас наступает самая непростая пора до зимней паузы — два подряд выездных матча с топовыми соперниками, играющими в Лиге чемпионов. После «Краснодара» предстоит вояж в гости к «Зениту». Между этими играми еще должен был быть кубковый матч в Хабаровске, однако его уже перенесли на более поздний срок.



В Краснодаре «Рубин» вряд ли будет закрываться и отсиживаться в обороне. Соперник известен своей яркой атакующей игрой. И казанцам есть чем ответить как раз в нападении. Предположим, что если Слуцкий и компания не пропустят быстрый гол, шансы набрать очки будут весьма неплохие. Однако легионеры «Краснодара» сейчас набрали отличную форму, поэтому если не подведет реализация, два мяча хозяева забивать должны.



Победа «Краснодара» — 2:1

«Локомотив» — «Уфа»: дебют Рахимова против бывшей команды

Отставка Вадима Евсеева с поста главного тренера «Уфы» прогнозировалась, хотя до последнего была вероятность, что до зимы он продержится. Вадим Валентинович в итоге принимал решение сам и сделал все, чтобы взбодрить коллектив. Обычно отставка тренера и приход нового специалиста придают любой команде импульс. Ситуация с «Уфой», будем честны, крайне запущенная и велика вероятность, что башкирский клуб застрял в зоне вылета и стыковых матчей на очень долгий срок.

В первый бой новый главный тренер Рашид Рахимов пойдет со старой гвардией. Фото: fcufa.pro

В прошедшую паузу уфимцы арендовали нападающего загребского «Динамо» Комнена Андрича. Также председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов пообещал один или два контракта с игроками из Английской премьер-лиги. В любом случае, в первый бой новый главный тренер Рашид Рахимов пойдет со старой гвардией.

Прогноз «Реального времени»



А предстоит сыграть в гостях против бывшей команды Рашида Маматкуловича. Прямо перед игрой с «Локо» его тренерский штаб усилил бывший тренер «Рубина» Эдуардо Докампо. С железнодорожниками Рахимов работал в уже далеких 2007-2009 годах и лавров не снискал — команда при нем заняла 7 место в чемпионате России 2008 года и неудачно стартовала в следующем сезоне, поэтому уже весной тренер был уволен.



«Локомотив» вроде бы набрал ход перед паузой на матчи сборных, сделал рывок в турнирной таблице, однако команде Марко Николича даже в победных матчах чего-то не хватает. Игра не выглядит целостной и победоносной, у соперников всегда есть шансы отличиться. Предположим, что шансы будут и у «Уфы», однако «Локо» перед сложной групповой стадией в Лиге чемпионов кровь из носу нужны очки в РПЛ. Поэтому дома железнодорожники наберут очередные трудовые три очка в крайне вязком и незрелищном матче.



Победа «Локомотива» — 1:0

ЦСКА — «Динамо»: очередное столичное дерби

С большой вероятностью центральный матч тура. ЦСКА очень вдохновенно сыграл со «Спартаком» (3:1) в недавнем дерби столицы, затем волей календаря подоспело еще одно, в котором армейцы уступили со счетом 0:1 «Локомотиву», хотя выглядели неплохо. В целом, команда Гончаренко набрала ход, ее игра по-настоящему радует глаз, легионеры во главе с Влашичем просто в ударе, поэтому фаворитами в очередном дерби столицы по умолчанию будет ЦСКА.

Команда Гончаренко набрала ход, ее игра по-настоящему радует глаз, легионеры во главе с Влашичем просто в ударе, поэтому фаворитами в очередном дерби столицы по умолчанию будет ЦСКА. Фото: pfc-cska.com

Также любопытно будет посмотреть на недавних новичков армейского клуба. Команда ведет активную трансферную политику на протяжении всего календарного года и именно осенью должна будет получить первые по-настоящему значимые результаты. Кстати, лучшим игроком прошедшего месяца болельщики ЦСКА признали не признанных лидеров Акинфеева или Влашича, а 22-летнего полузащитника из Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, который перебрался в Москву из «Ростова».

«Динамо» после отставки Кирилла Новикова провело вдохновенный матч против «Краснодара» (2:0), и пауза в чемпионате бело-голубым вряд ли была нужна. На эмоциях они могли бы одержать еще одну-две победы. С другой стороны, команду возглавил очень интересный немецкий специалист Сандро Шварц. Правда, контракт он подписал только на днях, поэтому полноценных тренировочных будней с подопечными у него еще не было.

Прогноз «Реального времени»



Новый главный тренер «Динамо» зарекомендовал себя в Германии очень прогрессивным тренером, который делает акцент на атакующий футбол. Пока что до конца непонятно, как это будет выглядеть в российских реалиях РПЛ, которую иногда называют «автобусной» лигой. Правда, этот тезис точно не касается ЦСКА, поэтому игра должна быть открытой и обоюдоострой в атаке. Предположим, что все будет решаться в самой концовке встречи, в которой армейцы возьмут свое благодаря победному голу кого-то из легионеров.



Победа ЦСКА — 2:1

«Ростов» — «Ахмат»: как команде Карпина аукнется распродажа?

Команда Валерия Карпина еще в прошлом сезоне обыгрывала одного лидера за другим, а уже в этом сменила состав больше чем наполовину. В это трансферное окно «Ростов» потерял многих своих лидеров и пока даже трудно предположить, как это аукнется в будущем. Пока что из команды не ушел Норманн, но не секрет, что его не будет в ростовском клубе уже зимой. На днях Ионов перебрался в «Краснодар», а самым громким стал недавний трансфер Эльдора Шомуродова в «Дженоа».

В это трансферное окно «Ростов» потерял многих своих лидеров и пока даже трудно предположить, как это аукнется в будущем. Фото: vk.com/fcrostov

Да, «Ростов» стал слабее, поэтому прямо сейчас на первый план выходит тренерский гений Карпина: сможет ли Валерий Георгиевич удержаться в верхней части турнирной таблицы до открытия следующего трансферного окна?

«Ахмат» также можно назвать полностью тренерской командой. Андрей Талалаев еще летом работал в Самаре, но не удержал «Крылья Советов» в РПЛ. При этом он неплохо себя проявил и получил работу в Грозном, где наверняка довольны его подписанием. В недавней игре с «Рубином» в Казани «Ахмат» выглядел лучше соперника и легко мог увезти три очка из столицы Татарстана.

Прогноз «Реального времени»



«Ростов» прилично изменился и в этом также есть плюс. «Ахмат», вероятно, будет готовиться к матчу против одной тактической схемы и набора исполнителей, а получит в итоге какой-нибудь сюрприз от Карпина. Предположим, что Талалаев это предвидит и постарается сыграть от козырей своей команды — быстрый переход в атаку, плотный центр поля. Однако все это в итоге выльется в не самый увлекательный футбол, который уже приходилось видеть в Ростове-на-Дону, например, в недавнем матче «Ростов» — «Локомотив» (0:0). Но в отчетной встрече гол обязательно будет и забьют его хозяева поля.



Победа «Ростова» — 1:0