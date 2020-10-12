«В условиях пандемии стоки — хороший способ подзаработать»

Истории трех казанцев, променявших работу в офисе на производство контента для валютных хранилищ цифрового контента

Славу неочевидного и в то же время довольно прибыльного вида заработка давно заслужила работа на стоках. Требования по сути минимальные — создавать и загружать контент (фото, иллюстрации, текстуры, 3D, музыку и многое другое) на специальные площадки. «Реальное время» побеседовало с казанцами, сделавшими в свое время ставку на стоки, и выяснило, можно ли на них по-прежнему хорошо заработать, долго ли приходится ждать прибыли, каков порог входа и к каким трудностям стоит готовиться, если вы решили продавать свой контент за валюту.

«Работу на стоках можно сравнить с марафонским бегом»

До того, как начать зарабатывать на стоках, казанец Артем Салаев (имя изменено по странной, но уважаемой редакцией просьбе собеседника, — прим. ред.) занимался фото и видеосъемкой, фотографировал свадьбы и параллельно пытался перейти в нишу корпоративного видео, поскольку считал свадебные торжества не самым творческим занятием. В 2014 году, после того как подскочил курс доллара, все оборудование, которое он хотел купить, стало стоить в два раза дороже, а получать наш собеседник стал в два раза меньше. Подорожали и путешествия, которые были для него одной из основных статей расходов. Тогда Салаев узнал о том, что можно зарабатывать на стоках, и решил рискнуть.

— Стоки — это большие интернациональные интернет-площадки, где кто угодно может приобрести контент для создания какого-то медиапроекта, — объясняет нашему изданию Артем Салаев. — К примеру, вы пишете статью и вам для нее нужны иллюстрации. Вы можете найти их в «Яндекс.Картинках», но если вы работаете в большом издании или любом другом более-менее крупном проекте, у вас могут возникнуть проблемы с авторским правом. За рубежом такой контент предпочитают покупать на стоках — даже если рядовой сотрудник готовит какую-то рабочую презентацию.

К примеру, штаб-квартира самой крупной платформы Shutterstock находится в Нью-Йорке, в Empire State Building. Фото Daniel Schwen / commons.wikimedia.org

По словам Салаева, в мире есть три-четыре площадки, которые занимают 60-70% рынка, и все они базируются в США. К примеру, штаб-квартира самой крупной платформы Shutterstock находится в Нью-Йорке, в Empire State Building. Также есть канадские и австралийские платформы, есть один российский сток Lori, но он не то, чтобы жив — мало продает и плохо платит.

Для входа на большинство площадок необходимо просто зарегистрироваться и прислать туда свой контент. В том случае, если он удовлетворяет требованиям к качеству, сток их принимает и начинает продавать. На некоторые стоки необходимо получить приглашение, в некоторые придется долго стучаться и проходить экзаменацию из-за высоких требований к качеству контента.

— На одну из старейших и престижных платформ — Getty Images, где размещаются самые крутые снимки, попасть очень трудно. Я на 90% стоков попал, но далеко не везде. Вообще, благодаря упорству можно попасть куда угодно, — рассказывает собеседник «Реального времени». — Работу на стоках можно сравнить с марафонским бегом — необходимо держать темп и долго этим заниматься. Здесь есть такой термин, как «долина смерти» — это когда автор вкалывает, создавая материалы полгода, и вообще ничего не продает. Такое реально есть, некоторые ничего не продают даже дольше, после чего бросают. Необходимо работать как минимум два года, чтобы что-то более-менее регулярно начало продаваться. Я сам два-три месяца погрузил, тоже все заглохло, бросил это дело, а через полтора года появилась первая продажа. Через какое-то время я волевым усилием снова туда вернулся, начал работать регулярно, и, к счастью, пошло.

«Сейчас одна из актуальных тем — Black Lives Matter», — делится наблюдениями Салаев

«Актуальные темы — Black Lives Matter, однополые пары и так далее»

Некоторые авторы зарабатывают высочайшим качеством и гениальным талантом, другие — упорством и количеством материала. Для Артема Салаева формула успеха выглядит так: снимай красиво в красивом месте и на правильную, актуальную тему.

— Есть сезонные темы — Новый год, Хеллоуин или День всех влюбленных. Есть темы, которые внезапно становятся мегапопулярными. К примеру, в 2015 году на пике были гаджеты, смартфоны, трекеры. В связи с пандемией повестка также поменялась: тот, кто поймал эту волну прошлой осенью-зимой, очень хорошо заработал. Сейчас одни из актуальных тем — Black Lives Matter, изображения людей с ограниченными возможностями, однополые пары и так далее, — делится наблюдениями Салаев.

Наш собеседник признается, что из всего загруженного им контента продалось примерно 10%, остальное смиренно дожидается своего часа. Причем часть контента, на его взгляд, игнорируется совершенно незаслуженно, а какие-то неприметные вещи покупают очень активно.

— Это ни в коем случае не пассивный доход, это постоянная работа, на которой вы должны каждый день загружать много материала — по 500-1000 картинок и видеороликов в месяц, а лучше больше. И из этой тысячи примут примерно 30-40%. Для творческих людей большой плюс в том, что вы можете снимать все, что хотите, — резюмирует Артем Салаев.

«Для творческих людей большой плюс в том, что вы можете снимать все, что хотите», — резюмирует Артем Салаев. Фото Ильи Репина

«Стоки берут себе очень большую комиссию, отдавая автору порядка 30%»

До того, как стать контентмейкером на стоковых площадках, Николай Артюшкин был журналистом. В 2014 году издание, в котором работал казанец, закрылось, и он принялся за тщетные поиски новой работы. Бывшего журналиста выручил грант за одну из написанных ранее статей, который позволил ему «заняться тем, что не сразу приносит прибыль». Именно тогда Артюшкин и решил попробовать поработать со стоками.

— В те времена доход был очень хорошим — я получал гораздо больше, чем можно было заработать в этой сфере (я занимаюсь векторными иллюстрациями) в Казани. Сейчас конкуренция заметно ужесточилась, плюс сами площадки снизили авторские отчисления — стоки берут себе очень большую комиссию, отдавая автору порядка 30%, — делится своим опытом Николай Артюшкин. — Скорее всего, на первых порах вам придется довольно долго работать без особых доходов — у меня этот период продлился примерно полгода-год. Зато потом на протяжении нескольких лет можно было практически ничего не делать — доходы росли или не падали как минимум. В целом доходы появляются сразу, однако они очень маленькие — жить на них становится возможным примерно через полгода, при условии, что вы очень много работали на начальном этапе. Со временем для меня стало возможным работать по несколько часов в неделю и получать нормальные деньги.

Как и Артем Салаев, Николай Артюшкин обращает внимание на тему актуальности контента — важно следить за повесткой. В целом, по словам нашего собеседника, на стоках есть очень множество разных ниш: есть авторы, которые работают исключительно на праздники, есть авторы, которые отрабатывают только новостную повестку и так далее.

— Я не знаю людей, которые хорошо зарабатывают на стоках, совмещая. Здесь можно заработать, если это ваша основная деятельность. Хотя так было тогда, когда я начинал. Сомневаюсь, что можно будет так же хорошо заработать, если вы плотно займетесь классическими стоками сейчас. Лично мой доход со стоков в последнее время заметно уменьшился, однако я перешел на другие схожие площадки, где комиссия гораздо ниже, — констатирует Артюшкин.

Для одних авторов это постоянный и хороший источник дохода, для других — дополнительные деньги, которые можно потратить на чашку кофе или новые джинсы

«Сейчас для стокеров наступили непростые времена»

Знакомство со стоками у казанца Игоря Тишина так же, как и у предыдущих героев, случилось в 2014 году. Он работал в офисе и искал дополнительный заработок в свободное время. У него был опыт работы дизайнером и иллюстратором, поэтому Тишин начал рисовать векторные иллюстрации и грузить их на микростоки. Через пять месяцев, по словам нашего собеседника, доход с них стал превышать зарплату, поэтому он решил уволиться с работы и посвятить все время стокам.

По словам собеседника «Реального времени», если вы хотите заняться стоками прямо сейчас, вам необходимо знать несколько вещей:

Первое — важна регулярность. Грузите новые работы каждую неделю. Относитесь к этому как к работе.

Второе — нужны финансовая подушка безопасности, время, терпение и усердие. Вы не сможете выйти на хороший заработок сразу же, особенно если совмещаете стоки с основной работой. Для того, чтобы получать со стоков 500$ долларов в месяц, вам понадобится полгода-год.

Третье — сейчас конкуренция на стоках гораздо больше, чем шесть лет назад. Появилось больше авторов, качество работ заметно выросло. «Если вы, как я, рисуете вектор, не рассчитывайте, что сможете получать хорошие деньги, делая простые флэтовые иконки. Рынок ими переполнен. Ищите свою нишу».

«Если вы занимаетесь каким угодно хендмейдом, открывайте магазин на площадке Etsy», — считает наш собеседник. Фото blog.hmstudio.com.ua

— Сейчас для стокеров наступили непростые времена. Например, Shutterstock снизил выплаты авторам. Многие остались этим недовольны — кто-то объявил бойкот и перестал грузить новые работы, а кто-то и вовсе удалил портфолио с сайта. К счастью, помимо Shutterstock есть и другие площадки. Плюс стоков в том, что вы можете грузить одни и те же работы на несколько площадок сразу. Я работаю примерно с десятью, — делится Тишин.

Для одних авторов это постоянный и хороший источник дохода, для других — дополнительные деньги, которые можно потратить на чашку кофе или новые джинсы. По словам Игоря Тишина, все зависит только от вас.

— Если вы занимаетесь каким угодно хендмейдом, открывайте магазин на площадке Etsy. Это не совсем сток, но принцип работы похожий. В целом в условиях пандемии стоки — хороший способ подзаработать. Особенно если вы начали заниматься этим не сегодня, а полгода назад. Но сегодня еще не поздно, — считает наш собеседник.

