Видеоопрос: «Хотите ли вы снова уйти на самоизоляцию?»

Фото: Ринат Назметдинов

С каждым днем ситуация с коронавирусом в России усложняется. В 20 субъектах страны — ситуация стабильная, но в 60 регионах наблюдается рост заболеваемости. Поэтому, если россияне не будут соблюдать введенные из-за пандемии меры по борьбе с вирусом, властям придется ужесточить ограничения, предупредила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.



— Хотите ли вы снова уйти на самоизоляцию? Что делаете, чтобы не заболеть? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.