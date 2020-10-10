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Видеоопрос: «Хотите ли вы снова уйти на самоизоляцию?»

00:00, 10.10.2020 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Видеоопрос: «Хотите ли вы снова уйти на самоизоляцию?»
Фото: Ринат Назметдинов

С каждым днем ситуация с коронавирусом в России усложняется. В 20 субъектах страны — ситуация стабильная, но в 60 регионах наблюдается рост заболеваемости. Поэтому, если россияне не будут соблюдать введенные из-за пандемии меры по борьбе с вирусом, властям придется ужесточить ограничения, предупредила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

— Хотите ли вы снова уйти на самоизоляцию? Что делаете, чтобы не заболеть? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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