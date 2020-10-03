Видеоопрос: «Нужна ли новая самоизоляция в Татарстане?»

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом столичные власти рекомендовали постепенно переводить на удаленный режим работы до 50% офисных работников. А уже с 5 октября в Москве частичный переход на дистанционную работу станет обязательным. Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, московские работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Таким образом, в столице России пусть в мягкой форме, но возвращают часть ограничительных, «коронавирусных» мер.