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Видеоопрос: «Нужна ли новая самоизоляция в Татарстане?»

00:00, 03.10.2020 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19
Видеоопрос: «Нужна ли новая самоизоляция в Татарстане?»
Фото: Максим Платонов

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом столичные власти рекомендовали постепенно переводить на удаленный режим работы до 50% офисных работников. А уже с 5 октября в Москве частичный переход на дистанционную работу станет обязательным. Согласно указу мэра столицы Сергея Собянина, московские работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Таким образом, в столице России пусть в мягкой форме, но возвращают часть ограничительных, «коронавирусных» мер.

— А нужна ли новая самоизоляция в Татарстане? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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