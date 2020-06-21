Плющенко поучает россиян с дорогого курорта, Дзюба рвется в бой, а Туктамышева клеймит нарциссизм

Instagram-обзор звезд спорта

С «выходом на свободу» из долгого заточения спортсмены, очевидно, отложили свои телефоны с Instagram и стараются наслаждаться «реалом», которого им так не хватало — об этом свидетельствует резко упавшая активность многих из них в соцсети. Впрочем, «Реальное время» продолжает ретранслировать в своей традиционной еженедельной рубрике главные посты атлетов, остающихся верными «инсте». Евгений Плющенко, принявший порцию гнева от пользователей, Елизавета Туктамышева, шутящая над откровенностью своего аккаунта, и Артем Дзюба с Ивелином Поповым, рвущиеся на поле, — в нашем обзоре Instagram звезд спорта.

Патриот Плющенко

Новоиспеченный главный тренер сборной России и политический агитатор Евгений Плющенко (а не связаны ли эти его ипостаси между собой?) продолжает давать наставления своим подписчикам.

Во-первых, в начале недели экс-фигурист разметил на своей странице ролик, призывающий сограждан принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию России. Плющенко и Яна Рудковская разыгрывают семейную сцену с зазубренным текстом, в которой Яна объясняет сыну по прозвищу Гном Гномыч важность поправок, а Евгений зовет голосовать всех вместе.

В комментариях можно почитать «обратную связь» от бывших поклонников Плющенко, менее лояльных власти, общий посыл которой сводится к «нам стыдно жить в одной стране с вами».

Однако вдогонку тренер сборной продолжает давать подписчикам наставления, показывая, как нужно размять себя после карантина.

«Не расслабляемся! Все на спорт, а то засиделись многие на вещательных диванах!!!!Смотрим мои сторис и берем пример со спортсменов и тренеров», — написал Евгений.

Вот только далеко не все россияне могут делать это на дорогом курорте. Судя по белому песку и синеве акватории, ролик снят явно не на российском побережье, что и было незамедлительно отмечено в язвительных комментариях.

«Это в Саратове же?» — подписал пост один из пользователей. «Сразу видно лазурь Черного моря», — вторит ему другой.

«Раздетая» Туктамышева иронизирует над собой и размышляет о человеческих качествах



Елизавета Туктамышева, давно известная не только своими откровенными фото, но и длинными рассуждениями под ними, на этот раз решила поразмышлять о человеческих качествах, которые она ценит и наоборот. Любопытно, что фигуристка выделила среди нелюбимых качеств нарциссизм, хотя ее профиль заметно отдает самолюбованием.

«Вы делаете заметки в телефоне? Я недавно нашла то, что писала примерно год назад, про качества в людях, которые меня цепляют и которые бесят. Возможно, это кто-то спрашивал в интервью или комментариях, уже не помню. Но перечитала и поняла, что хотя бы в чем-то остаюсь стабильной. Люблю доброту, искренность и честность.

И ненавижу лицемерие и нарциссизм. Это далеко не все из того списка, но самое главное, то, на что я обращаю внимание в первую очередь. А для вас что важно?»

А в начале недели Туктамышева слегка поиронизировала над собой и немного потроллила своих подписчиков, выложив фото в многослойном костюме.

«Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало», — подписала фото спортсменка.

Дзюба изголодался по футбольной атмосфере



Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба, изголодавшийся по свободе и большому футболу, все свои последние посты посвящает возобновившемуся чемпионату Российской премьер-лиги.

Четыре дня назад футболист опубликовал очень простой, но наполненный мощнейшим зарядом и эмоциями пост, где сам игрок чему-то безудержно радуется, и подписал его: «Уже скоро». О таких публикациях обычно говорят «Фото со звуком».

После этого Дзюба «добил» пользователей роликом петербургского фанатского объединения «Ландскрона», смонтированным по случаю все того же возобновления чемпионата. В видео под патриотическую песню о поддержке «Зенита» фанаты запускают вдоль Невы фейерверки.

«Очень красиво», — впечатлен Артем.

Попов поддержал Попова и остальных «детей Ростова»

Полузащитник ФК «Ростов», бывший игрок казанского «Рубина» Ивелин Попов посвятил свой пост так называемым «детям Ростова» — 16—17-летним парням, которые в эту пятницу вышли на матч Премьер-лиги против профессиональных игроков ФК «Сочи», в том числе Александра Кокорина, Антона Заболотного и Дмитрия Полоза.

При этом подростки из академии «Ростова» умудрились забить гол уже на первой минуте, а вратарь ростовчан Денис Попов 2002 года рождения сумел совершить 15 сейвов и вытащить пенальти от Заболотного.

«Вы бились, как львы, #ВЫДЛЯНАСВСЕГДАЧЕМПИОНЫ», — подписал фото празднования гола болгарский футболист на русском языке.

Напомним, на неделе стало известно, что Попов, как и еще пять футболистов основного состава «Ростова», заразились COVID-19, из-за чего были вынуждены отправиться на карантин и пропустить игру.

«Готов к матчам. Дайте только выйти на поле», — подписал Попов свое фото с разъяренным выражением лица.