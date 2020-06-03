Андрей Бельмач: «Какой смысл платить в КХЛ зарплаты, в разы превышающие европейские?»

Нужно реально оценивать уровень нашего хоккея, считает один из известных спортивных функционеров

Введение потолка зарплат в КХЛ вскрыло многие проблемы российского хоккея. О том, почему даже при нынешнем его уровне остается резерв для сокращения зарплат хоккеистов, рассуждает спортивный функционер Андрей Бельмач.

Май в КХЛ заставил всех потрудиться



— Завершился первый месяц работы рынка свободных агентов КХЛ в условиях потолка зарплат на уровне 900 миллионов рублей. Интересно ваше мнение.

— Уже можно отметить как минимум два момента. Первый: решение о введении жесткого потолка было верным, оно назрело. У ведущих клубов появилась головная боль, им начали мешать большие контракты, игрокам надо соглашаться или на их сокращение, или быть готовым к обмену в другие команды. Произошла перегруппировка сил в лиге, пул из двух-трех фаворитов расширился. Позитивный процесс.

Второй момент: благодаря потолку зарплат, наметились контуры трансферного рынка. Он показал, у кого из игроков были завышенные контракты.

Роль генеральных менеджеров и агентов стала более значимой и объемной. Май в КХЛ заставил всех потрудиться.

— Почему наметились лишь контуры трансферного рынка?

— Это отдельная тема, которая требует более детального разговора. Нужно понимать, что полномасштабный трансферный рынок появится только тогда, когда клубы перейдут в частные руки, не будут зависеть от денег бюджета и госкорпораций. Рынок определят инвесторы, возникнет реальная конкуренция менеджеров, нанятых хозяевами клубов, и агентов игроков. А реальный потолок зарплат определит КХЛ.

Фото ak-bars.ru

Рынок не диктует платить в КХЛ зарплаты, в разы превышающие европейские

— То есть и потолок «900» может быть завышенным?

— Буквально за несколько недель зарплаты ведущих игроков КХЛ были сокращены на 30—70 процентов. Мы не увидели на мировом хоккейном рынке клубов, которые заинтересованы в данных игроках на финансовых условиях их контрактов в КХЛ.

Давайте реально оценивать уровень нашего хоккея, на данном этапе он не является безусловно лучшим в Европе. Тогда какой смысл платить в КХЛ зарплаты, в разы превышающие европейские, если рынок диктует другие условия?..

КХЛ — вторая лига в мире. Но возьмем Швейцарию, где в ведущей лиге NLA, вполне сравнимой по силе с КХЛ, игроки топ-уровня получают 300—400 тысяч евро за сезон. У нас, учитывая налоги, это рублевая зарплата хоккеистов вторых-третьих звеньев. Получается, даже при нынешнем потолке зарплат в КХЛ остаются резервы для сокращения.

— Какой уровень потолка является сегодня актуальным?

— Реальную отметку покажет время. Возьмите, например, «Сибирь», которая при среднем бюджете шесть раз за последние десять сезонов выходила в плей-офф. Это индикатор работы менеджмента — в данном случае Кирилла Фастовского.

Фото Jeff Vinnick / HHOF-IIHF (aboutswiss.ch)

МХЛ — мостик в КХЛ, а ВХЛ — не российская версия АХЛ при НХЛ

— Есть ли резервы в работе клубов при нынешнем потолке зарплат?

— В последние 2 года мы собираем очень качественные молодежные сборные, которые реально конкурентны на уровне ровесников из Канады, США, Швеции и Финляндии. Молодежная лига — это мостик в КХЛ, молодые хоккеисты не учитываются под потолком зарплат.

Это в традициях нашего хоккея, когда игроки из молодежных команд быстро и уверенно переходят в основной клуб. Буре, Могильный, Овечкин, Ковальчук, Малкин, Яшин, Ковалев — примеров много.

В нашей вертикали МХЛ становится аналогом молодежных лиг Северной Америки, ее роль в нынешних условиях должна стать ключевой.

— На заре КХЛ говорили о том, что мостиком в лигу станет ВХЛ...

— ВХЛ, по моему мнению, должна быть самостоятельной лигой, которая обеспечивает функцию по популяризации хоккея в городах, где отсутствуют клубы КХЛ. Жизнь показала, что ВХЛ — не поставщик игроков для КХЛ, не российская версия АХЛ при НХЛ.

Фото vhlru.ru

Вообще же очевидно, что после введения потолка зарплат мы по-другому смотрим на наш хоккей. Потолок ставит системные вопросы, предъявляет новые требования ко всем участникам. Надо отдать должное КХЛ — сделан большой шаг в правильном направлении.

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