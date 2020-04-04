Домашний видеоопрос: «Как вам в самоизоляции?»

На этой неделе вся Россия погрузилась в режим вынужденных выходных в домашней обстановке, а в большей части регионов введен еще и режим самоизоляции. Как выяснилось в четверг, «отгуливать» внеплановый отпуск россиянам предстоит до конца месяца.



«Как вы переносите самоизоляцию? Чем занимаетесь во время вынужденных каникул?» — на эти вопросы отвечают казанцы в своих домашних видео, записанных для «Реального времени».