Анатолий Кияшко, ГК «Технократия»: «В чем сегодня драйв инноваций и кем они создаются в Испании?»

В числе многих других сорванных мероприятий жертвой коронавируса в этом году стала и главная выставка для индустрии смартфонов — Mobile World Congress в Барселоне. Опасения распространить опасную инфекцию заставили GSMA отменить крупнейший популярный форум, который был одним из самых ожидаемых событий года, определяющих развитие технической отрасли. Директор по развитию в Robots CanDream (входит в ГК «Технократия») Анатолий Кияшко также намеревался посетить выставку. В своей авторской колонке для «Реального времени» он рассказал о самых ярких инновациях, которые должны были представить на MWC Barcelona.

Как коронавирус сорвал Mobile World Congress

Эта поездка должна была стать первым материалом в цикле, посвященном трендам мира технологий, интересных цифровых продуктов и hardware проектов. Во время делового путешествия в Каталонии я делал очерки со встреч и мероприятий, проходивших в дни, когда должно было состояться Mobile World Congress (MWC Barcelona) в Барселоне. Это мероприятие примечательно тем, что там собираются почти все крупные hi-tech компании и представители технологической тусовки. Не считая International Consumer Electronics Show (CES), MWC одна из крупнейших в мире выставок про технологии. Но мероприятие отменилось из-за угрозы коронавируса.

Мобильные технологии, новинки контента, возможности 5G, уже повседневные умные, беспроводные и другие решения и технологии, стартапы по разработке девайсов иIoT решений для бизнеса… вот только небольшой список того, что мы ждали увидеть на MWC и о чем написать в этой колонке. Но получилось попасть на местные мероприятия Barcelona Tech Spirit, которые испанцы организовали за пару недель, и там поговорить тет-а-тет с реальными людьми, которые занимаются инновациями.

Местные мероприятия Barcelona Tech Spirit испанцы организовали за пару недель

Как оказалось ситуация с инновациями и технологичными проектами в Испании, если посмотреть со стороны вызовов и проблем, очень похожа на ту, что у нас сейчас в России. Например, молодому стартапу, чтобы юридически стать инновационной компанией (получить статус и возможности поддержки), нужно пройти запутанные процедуры, потратить немало времени и сил. Простого и «зеленого коридора», как оказалось, у них тоже нет. Как выяснилось, в Польше этот процесс занимает примерно рабочую неделю (со слов управляющего фондом Brinc — организации, специализирующейся на поиске и инвестициях в hardware стартапы, т. е. компаний, которые разрабатывают не только софт, но и сам девайс). Поэтому, неудивительно что некоторые лучшие стартапы, выступавшие на мероприятиях в рамках фестиваля Barcelona Tech Spirit, имеют регистрацию в Варшаве. Правда, нельзя отметить тот факт, что из повстречавшихся мне там стартапов мало кто знал об Иннополисе. Но я рассказывал о нем и о его возможностях для резидентов и стартапов и, конечно, звал посетить Татарстан почти всех новых знакомых и даже техноскаутов (возможно, чтобы они приехали и помогли нашим местным стартапам выйти на международный рынок).

«У нас есть интерес к сотрудничеству с испанскими компаниями и технологическими командами»



Но вернемся к инновациям. Нельзя не отметить то факт, что такие социальные группы, как производители инноваций и их потребители, встретились в Барселоне даже несмотря на отмену интернациональной выставки из-за вирусной угрозы. Были представители из различных компаний и стран мира. Разве что представителей Поднебесной не заметил и не встретил. Но были представители органов власти Испании, венчурного и корпоративного рынков из таких стран, как Великобритания, США, Франция, Нидерланды… последние особенно ярко презентовали свои проекты и связи на митапах и питч сессиях. Эти мероприятия проходили каждый день с 22 по 28 февраля и собирали «сборную солянку» из нескольких тысяч человек. В основном она состояла из профессионалов, экспертов и, конечно, молодых специалистов, инженеров и неофитов (стартаперов новичков) из технологических сообществ. Приятно удивляло, что и во время вечерних мероприятий, и во время нетворкинга профессионалы и представители венчурных организаций не разбегались, а находили время до поздней ночи обсудить идеи, многие получали свой шанс на elevator pitch (т. е. буквально минуту на то, чтобы рассказать, в чем фишка их проекта, как они планируют изменить мир или монетизироваться и, в случае заинтересованности, получить визитку представителя фонда и шанс на продолжение коммуникации). Большинство контактов заводилось в Twitter и LinkedIn. В один из вечеров, когда был матч Лиги чемпионов, всем, кто хотел продолжить общение после вечерних питчей, пришлось почти 2 км гулять по улицам вдоль красивого собора Святого семейства в поисках кафе без футбольных болельщиков — чтобы продолжить разговоры на тему интересных и технологичных идей.

Производители инноваций и их потребители в Барселоне встретились даже несмотря на отмену интернациональной выставки из-за вирусной угрозы. Были представители из различных компаний и стран мира

Основными итогами таких встреч можно считать, что у нас и других представителей России есть интерес к сотрудничеству с испанскими компаниями и технологическими командами. Не довелось встретиться с другими представителями Татарстана, но были знакомства и встречи с московскими и питерскими коллегами как со стороны компаний, оказывающих сервисные услуги, так и с представителями крупных технологических компаний, телекоммуникаций, финансовых структур и нефтехимической отраслей. «Чтобы интерес не ограничивался только разговорами и обменом контактами, нужно серьезно подумать и взвесить возможность открыть представительство вашей компании в Испании», — такой совет мне дал один из главных организаторов стартап движения Startup Grind. В этом плане в Барселоне действительно очень привлекательная и развитая инфраструктура — чем-то напоминает Сколково и Иннополис, но находится в самом городе, кусочками раскидана по территории всего портового города. BarcelonaActiv — куда нас возили местные партнеры — сеть коворкингов, так же в Барселоне есть We Work. Хочу выделить места, которые были ранее спроектированы как заводы, но теперь озеленены и используются как коворкинг пространства, где почти любой может получить возможность в течение полугода прийти с идеей и запустить свой стартап (в течение полугода им помогают, а в результате есть шанс получить pre-seed инвестиции в размере 50—250 тыс. евро). Конечно, не все получают такой шанс, но свободных мест в коворкинге почти нет, зато есть почти все что нужно для старта.

В Барселоне действительно очень привлекательная и развитая инфраструктура — чем-то напоминает Сколково и Иннополис, но находится в самом городе

«Испанцы очень четко понимают, что они не центр мира»



Как говорят сами техно-каталонцы, представляющие сообщество инноваторов, во-первых, ставки местных раза в два-три меньше тех, что у специалистов и профессионалов в США; во-вторых, бизнес-образование и технологическая или инженерная практика доступны всем, кто хочет учиться и работать. Многие, кто закончил, например, IESE Business School, ведут свои дела и остаются в Испании. Можно, конечно, подумать, что главная причина того, что люди там остаются, это климат, исторические и красивые места, местные разнообразные продукты питания. Там и правда — большое разнообразие еды и культуры. Но уровень проработки hardware проектов на порядок выше и зрелее, чем сейчас у нас. Поэтому лучшее, что мы там увидели, мы постараемся применить в Татарстане.

Удивило, что испанцы очень четко понимают, что они не центр мира, и не раз звучали тезисы о формировании междисциплинарных и межстрановых проектных команд для достижения лучших инновационных и прорывных результатов. В Барселоне вовсю идет стройка новых кампусов на базе первого европейского 3D FactoryIncubator (первый кампус планируют запустить уже в 2020—2021 гг.) по прототипированию и аддитивным технологиям, в основном чтобы еще больше стартапов и корпорации приходили и быстро делали там свои прототипы, проверяли маркетинговые гипотезы и получали сертификацию в одном месте. И это заставляет задуматься о масштабах, которых власти Каталонии и местные инноваторы планируют достичь в ближайшие десятилетия в индустрии 4.0, агротехе, медтехе и не только.