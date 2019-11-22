Фотомарафон «100-летие ТАССР»: штат ортопедического отделения эвакогоспиталя №1668

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 96-я

Фото: из фондов Лениногорского краеведческого музея

Во время войны в Татарии (как и в большинстве тыловых регионов) были развернуты эвакогоспитали, куда отправлялись на лечение бойцы с фронта. В Казань они прибывали на санитарных поездах и на специальных судах по Волге.

Эвакуационный госпиталь №1668 сформировался 23 июня 1941 года в Казани. До 9 августа 1944 года он размещался на Толстого, 14. До госпиталя в этом здании размещалось учебное здание Казанского педагогического института, а сейчас мы знаем его как Казанское суворовское училище.

Парадный вход в здание госпиталя, 1942 год

Первые эшелоны с ранеными начали прибывать в Казань уже на десятый день войны, и дальше поток планомерно нарастал. О масштабе поступления раненых в начальный период войны, когда еще не были развернуты все дополнительные госпитали, не успели подготовиться не только к лечению, но и просто к размещению раненых, можно судить по донесениям нескольких дней августа 1941 года:

1. За 19 и 20 августа в эвакогоспиталя Татарии 48-го эвакопункта разгружены и приняты ранбольные с 7 военсанпоездов: 638 человек в Зеленодольск и Васильево, 1079 — в г. Казань.

2. 22, 23, 24 августа по плану СНК СССР и Генерального штаба Красной Армии в эвакогоспиталя ТАССР будут прибывать раненые и больные с 14 военных санитарных поездов с общим количеством более 7000 человек, из них: Арск, Агрыз, Бугульма, Кукмор, Нурлат-Октябрьский и Юдино — 2000 чел., г.Казань — 5000 чел. в эвакогоспиталя с сроком готовности 1—15 августа.

3. Подготовиться к приему и разгрузке 1—2—3 сентября 4100 ранбольных в эвакогоспиталя со сроком готовности 1 сентября.

В ортопедической лаборатории челюстно-лицевого эвакогоспиталя №1668. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

В 1941 году в городе, по разным оценкам, работали от 59 до 78 эвакогоспиталей! Их размещали в учебных заведениях: в школах (к 1 сентября 1941 года госпиталям отдали 44 из 102 казанских школ), вузах, техникумах, студенческих общежитиях. Забирали под них и дома культуры, а уж санатории и дома отдыха за городом переоборудовать под госпитали сам бог велел.



Челюстно-лицевые эвакогоспитали делали бойцам пластические операции после тяжелых ранений в лицо, глазные стеклянные протезы, восстанавливали челюсти, собирали воедино разорванные ткани щек. Людям не только спасали жизнь и возвращали здоровье: им пытались вернуть утраченные черты лица и сохранить эстетику.

Стеклянный глаз. Такие в 1943 году вставляли раненым в эвакогоспитале №1668. Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея.

Доктор Израиль Григорьевич Зильберберг в 1943 году организовал лабораторию по изготовлению небьющихся стеклянных протезов, она успешно проработала больше года, но в 1944-м госпиталь №1668 перебросили в Калинин, а после войны расформировали. Но методика, разработанная сотрудниками лаборатории, успешно применялась и после войны.

Фото из фондов Лениногорского краеведческого музея

Людмила Губаева