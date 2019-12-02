Иван Кремза: «Ничего менять в истории нельзя»
Участники конкурса «Лидеры России» отвечают на 10 философских вопросов «Реального времени». Часть 5-я
Иван Кремза родился в военном закрытом поселке Монгохто Хабаровского края, окончил Комсомольский-на-Амуре государственный университет по специальности «Машины и аппараты химических производств», второе образование получил в Президентской академии РАНХиГС. На Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина Иван Кремза пришел в 2006 году, начав с должности инженера-технолога в цехе, постепенно поднимался по карьерной лестнице. Сегодня в подчинении у него порядка 30 технологов, конструкторов и рабочих, руководящую должность он занимает уже 7 лет. В новом выпуске спецпроекта «Реального времени» он рассуждает о звеньях исторической цепи и делится своими взглядами на жизнь.
Иван Кремза, 35 лет, заместитель главного технолога Филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». Победитель конкурса «Лидеры России» сезона 2018—2019 годов — представлял Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре
- Если бы у вас появилась возможность переписать историю России, что бы вы изменили?
— Все этапы развития истории России — это элементы крепкого фундамента нашей страны. Каждое событие (пусть даже и трагическое) позволяло закалить дух людей, сплотить народности России в годы ненастья, дать толчок к развитию в нужном направлении. Каждое историческое событие — это звено одной могучей цепи жизни всего народа России. И если изъять хоть одно, то цепь распадется и уже не будет известно, как пошло бы развитие дальше и в какой бы точке мы находились сейчас. Поэтому, по моему мнению, ничего менять в истории нельзя.
- Три ваших личных принципа правильного воспитания детей?
— Я, как папа прекрасной и умной дочки, всегда стараюсь придерживаться следующих принципов. Во-первых, ребенок — это маленькая Личность со своими правами и своим мнением, к которому необходимо прислушиваться. Необходимо способствовать развитию ребенка и не препятствовать его начинаниям. Ребенок с ранних лет должен понимать, что право принимать решения и ответственность за все его действия в первую очередь лежат на нем самом. Во-вторых, примером для ребенка должны быть родители. Все поступки и действия мамы и папы являются отражением действий для ребенка. В-третьих, нужно принимать ребенка таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками.
- Какой поступок вы могли бы совершить ради страны?
— Сложный вопрос. Что точно, то это я бы не смог совершить ничего противозаконного, ничего для своей личной выгоды, если это идет вразрез с моральными и этическими нормами общества.
- Решение, сильно повлиявшее на вашу жизнь в последние годы?
— Наверное, это решение принять участие в конкурсе «Лидеры России». Решение, принятое мной в октябре 2018 года, кардинальным образом изменило мою «дорожную карту жизни»: появились новые пункты, новые этапы, новые вехи.
- Какое достижение реальной исторической личности является для вас примером?
— Многие исторические личности являются для меня примерами. Среди них хотелось бы выделить Тайити Оно, который в 50-е годы прошлого столетия выстроил особую систему организации труда на производстве (названную затем Toyota Production System), которая вывела компанию Toyota на лидирующие позиции в автомобилестроении и позволяет ей удерживаться там по сей день.
- При каких условиях можно пожертвовать благом ста человек ради достижения общественного блага?
— Все люди равны, и выделять «сотню, которой нужно пожертвовать» — это нарушение всех этических и моральных норм. Все люди должны обладать равными правами и иметь все условия для получения достойного уровня жизни.
- Назовите пять самых полезных для лидера книг.
— Тяжело выделить какие-то конкретные книги. Сейчас есть много интересной и нужной литературы, из которых можно выбрать «настольную книгу лидера». На данный момент среди прочих я бы выделил следующие: «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, «Лидер на кушетке» Манфреда Кетс де Вриса, «Босс: всемогущий или беспомощный» Рея Иммельмана, «Идеальный руководитель» Ицхака Адизеса, «45 татуировок менеджера» Максима Батырева.
- Какой вопрос вы бы хотели задать мэру своего родного города?
— Глава администрации нашего города Комсомольск-на-Амуре Александр Викторович Жорник только недавно приступил к исполнению своих обязанностей. В этой должности он впервые. Поэтому задавать ему сейчас какие-то конкретные вопросы я бы не хотел. Хотелось бы, наверное, только пожелать ему успехов в работе и достижении всех целей по развитию нашего города, чтобы все его действия были направлены на улучшение уровня жизни жителей города.
- Одним предложением опишите мир, в котором вы хотели бы жить.
— Я бы хотел жить в высокоразвитом техногенном мире, полном взаимопонимания людей и единения с природой.
- Что такое истина для вас?
— Очень философский вопрос, над которым философы бьются уже не одно тысячелетие. Но, наверное, я бы сказал так, что истина — это то объективное знание, которое единственно верно и действительно и не зависит от оценочного мнения какого-либо человека. «Правда» может быть у каждого человека своя, а вот «истина» не требует доказательства.
Опрос был разработан совместно с кафедрой философии и медиакоммуникаций КГЭУ, и лично при участии заведующей кафедрой, эксперта в сфере психологии массовых коммуникаций, доктора философских наук Элины Миннуллиной
Справка
«Лидеры России» — флагманский проект платформы «Россия — страна возможностей», запущенный в 2017 году. Конкурс позиционируется как социальный лифт, инструмент формирования высшего кадрового резерва страны — грамотных, гибких и квалифицированных управленцев в сфере государственной власти, бизнеса, социальных институтов. За первые два сезона конкурса победителями стали 207 управленцев, представлявших большинство регионов страны.
По данным недавнего исследования «Коммерсанта», порядка 75% из них получили назначения на высокие посты. Кроме продвижения по карьерной лестнице, финалисты получают образовательные гранты в 1 млн рублей и личные консультации в течение года с наставниками по профилю, в числе которых Герман Греф, Валентина Матвиенко, Маргарита Симоньян, Сергей Кириенко, добрая половина Кабинета министров и губернаторского корпуса России.
На участие в третьем конкурсе «Лидеры России» Оргкомитет получил порядка 233 тысяч заявок. До конца года все конкурсанты будут проходить шесть онлайн-тестирований. Проверят их интеллектуальные способности, стрессоустойчивость, общие знания истории, культуры, права, экономики и географии, управленческие качества и профессиональные компетенции по отраслям.
С января по март 2020 года в восьми федеральных округах соберутся сотни сильнейших, которые покажут наилучшие результаты тестов. Конкурсанты с экспертами будут работать над бизнес-кейсами, общаться с ключевыми политиками и чиновниками ФО, получая от них рекомендации. К весне определятся три сотни финалистов конкурса. В финале они на четыре дня встретятся в Сочи. Лидерам предстоит интенсивный нетворкинг, встречи с экспертами и деловые игры, которые выявят сотню победителей третьего сезона.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/158089-intervyu-pobeditelya-liderov-rossii-ivana-kremzy Хорошо так ушел от ответа )))