«Золотой» старт: 5 побед россиян в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Казани

1 ноября в Казани открылся шестой этап Кубка мира 2019 года Международной федерации плавания (FINA). В нем примут участие спортсмены из 51 страны мира. В первый день соревнований россияне завоевали 5 золотых медалей: Анна Егорова завоевала золото на дистанции 400 метров вольным стилем. Мария Темникова победила на дистанции 200 метров брассом. В соревновании мужчин Михаил Вековищев завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем. Владимир Морозов одержал победу на дистанции 50 метров вольным стилем. Антон Чупков не имел равных на дистанции 100 метров брассом.