СКА вернул «Салавату Юлаеву» прошлогодний должок, а Ткачев выиграл дуэль у Сошникова

Но это не мешает уфимцам идти в лидерах

Главный башкирский хоккейный клуб довольно неплохо провел сентябрь в регулярном чемпионате КХЛ и с ходу закрепился в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции. Год назад «Салават» выиграл в Санкт-Петербурге со счетом 4:1, и именно после того матча о молодом тренере Николае Цулыгине заговорили как о правильном выборе для хоккейной Уфы. С тех пор и наставник, и сам клуб провели крайне интересные месяцы, которые закончились выходом в восточный финал Кубка Гагарина. В этом сезоне в конце сентября «юлаевцы» вновь пожаловали в гости к СКА, но уже проиграли 1:4. О том, как прошел самый важный матч месяца для «Салавата Юлаева», какие новые проблемы он вскрыл и за счет чего уфимцам удается все равно оставаться в лидерах, — в материале «Реального времени».

Новый лидер и старый добрый «Салават»

Уфимцы начинали сезон в Китае спаренными матчами против «Куньлуня». Обменявшись победами с соперником и показав в целом неплохую игру, башкирский клуб отправился в Новосибирск в гости к «Сибири». В этой игре состоялось первое в истории КХЛ противостояние тренеров, которые родились в Уфе: Николай Заварухин и Николай Цулыгин одногодки (им по 44 года), они долгое время играли вместе и прекрасно знают друг друга. Тот матч тренер «Салавата» выиграл почти в одну калитку, «юлаевцы» предстали во всей красе в атаке, пусть и победили с перевесом всего в две шайбы — 3:1.

В дальнейшей домашней серии проявилась сильная сторона «Салавата Юлаева», которая была ярко выражена весной в плей-офф — забивать в нужные моменты, выжимать из себя все ради гола, когда он так нужен. Но здесь стоит сделать оговорку, что это получалось только в играх с не топовыми командами («Амур», «Нефтехимик», все тот же «Куньлунь»). А вот встречи с «Автомобилистом» (0:2) и «Авангардом» (2:5) заставили вспомнить уже прошлогодний регулярный чемпионат, который был для уфимцев достаточно неоднозначным. Тогда команда также проигрывала лидерам, но имела много проблем и с аутсайдерами, официально попав в плей-офф лишь за две недели до его старта.

Перед игрой в Санкт-Петербурге со СКА «Салават» провел типичный для себя матч в Москве против «Спартака». За 11 лет существования КХЛ, пожалуй, не было в лиге более веселой и безбашенной команды, чем «юлаевцы». Еще Вячеслав Быков приучил к крупным счетам и невероятным сценариям матчей 10 лет назад. Его верный помощник Игорь Захаркин напомнил об этом позже, спустя пару сезонов. И вот Цулыгин, который не намерен опускать планку веселого уфимского хоккея: «Спартаку» «Салават» уступал к середине матча 0:2, однако с легкостью забросил 4 шайбы и выиграл 4:2.

Уфимцы начинали сезон в Китае спаренными матчами против «Куньлуня». Фото vk.com/hcsalavat

Очень здорово начал сезон единственный игрок «Салавата Юлаева», который этим летом вернулся из НХЛ. Речь о нападающем Никите Сошникове, который играл за океаном с 2015 года, но в главной лиге мира за это время провел всего 87 матчей, хотя мог бы как минимум в два раза больше. Но его подвело здоровье — постоянные сотрясения мозга мешали игроку не только играть, но и нормально тренироваться. В какой-то момент специалисты говорили даже о возможном завершении карьеры, так как еще одно сотрясение могло привести к тяжелым последствиям. С 2017 года на счету Никиты было всего 20 матчей за «Торонто» и «Сент-Луис» и всего 2 (1+1) очка, однако в КХЛ он забросил уже 6 шайб и по праву может считаться абсолютно лучшим игроком «Салавата Юлаева» в сентябре.

Маннинен никак не может найти себя, а Умарк продолжает симулировать

Главная потеря в межсезонье у уфимцев — переход Йоонаса Кемпайнена в питерский СКА. В этом трансфере до сих пор много непонятного — то ли финн обиделся на «Салават Юлаев» за то, что ему сразу не предложили новый повышенный контракт, то ли действительно захотел сменить обстановку и быть поближе к Финляндии. Однако дела у Кемпа в новом клубе совсем не заладились: он никак не пробьется в стартовую пятерку, имеет отрицательный коэффициент полезности (-2) и набрал ноль очков в семи матчах.

На смену старому финну в Уфу пришел новый — юркий, небольшой комплекции центрфорвард Сакари Маннинен здорово выглядел в «Йокерите» и стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии в мае этого года. Но и у него в новом клубе пока что дела идут не так хорошо. Сакари не особо ярко выглядел и на старте предсезонки, однако ближе к августовским товарищеским матчам разыгрался и, казалось, гармонично вписался в звено к Линусу Умарку и Теему Хартикайнену на место Кемпайнена. В сентябре, до матча против СКА, он провел 9 игр, набрал 3 очка за результативные передачи и имел положительный коэффициент полезности (+2). При этом Маннинен играет более 20 минут за встречу, однако и болельщики, и тренерский штаб ждут от него явно большего. Здесь можно вспомнить, что и Кемпайнен не сразу заявил о себе в Уфе и сначала получал много критических стрел в свой адрес.

Линус Умарк уже привычно идет по графику «одно очко за игру» и в игровом плане к нему на старте сезона вопросов никаких. Фото vk.com/hcsalavat

Отдельно стоит сказать о главном креативщике уфимского клуба и, пожалуй, всей КХЛ. Линус Умарк уже привычно идет по графику «одно очко за игру», и в игровом плане к нему на старте сезона вопросов никаких. Другое дело, что швед опять взялся за свои старые привычки и начал симулировать. В сентябре подобные трюки Умарк проворачивал два раза: в игре с «Амуром» и с «Авангардом» он получал двухминутные удаления с формулировкой «симуляция», и даже нарвался на штраф в 100 тысяч рублей от КХЛ, так как арбитры после одной из игр внесли соответствующую запись в послематчевый протокол.

А вот этот эпизод можно назвать главным хоккейным мемом сентября. Алексей Бондарев никогда не слыл тафгаем, а вот за Линусом уже давно закрепилось звание главного симулянта лиги. За неполный игровой месяц он лишь подтвердил его. По информации «Реального времени» поведение шведа не обошлось без внимания капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина, который в раздевалке провел серьезную беседу с Умарком и дал понять, что его симуляции плохо влияют на имидж команды.

Ткачев против Сошникова

К вчерашней очной встрече и СКА, и «Салават Юлаев» подходили в роли лидеров дивизионов и даже занимали одинаковое второе место в своих конференциях. Питерцы умудрились остаться в лидерах, даже проиграв два домашних матча подряд («Витязю» — 2:4 и ЦСКА — 2:3 по буллитам). В целом старт сезона для подопечных Алексея Кудашова получился неоднозначным, на что указывает, например, равная разница забитых и пропущенных шайб — 23-23. В составе нынешнего СКА немало молодежи. Даже на вратарской позиции в отсутствие Магнуса Хелльберга в старте по очереди выходили 20-летний Петр Кочетчков и 21-летний Алексей Мельничук. В игре против «юлаевцев» настала очередь второго.

«Салават Юлаев» выиграл четыре встречи из пяти последних, уверенно закрепляясь в зоне плей-офф уже на старте сезона. Уфимцы в среднем забивают чуть больше двух голов за матч, хотя игра в большинстве пока что оставляет желать лучшего. Практически идеально адаптировался в Санкт-Петербурге нападающий Владимир Ткачев, в межсезонье перешедший как раз из стана «юлаевцев», на его счету до игры против уфимцев было 9 (5 голов и 4 передачи) очков. «Салават», в свою очередь, может противопоставить ему уже упомянутого Сошникова. Он не хуже Ткачева начал сезон, набрав все те же 9 (6 голов и 3 передачи) очков. Тут любопытно, что Никиту в Уфу, по сути, и брали на замену Владимиру. Пока что в выигрыше остаются обе стороны, а перед игрой хоккеисты даже обменялись громкими высказываниями.

— Впереди у вас матч с бывшим клубом, «Салаватом Юлаевым». Соперник принципиальный?

— Скорее, это СКА для всех самый принципиальный соперник. Заметил, что на нас все настраиваются по самому максимуму, как на особого раздражителя и лидера КХЛ, — поделился перед матчем Ткачев.

Владимир Ткачев: «Заметил, что на нас все настраиваются по самому максимуму, как на особого раздражителя и лидера КХЛ». Фото ska.ru

— Системы игры в СКА и «Салавате» отличаются?

— Обе команды любят играть в атакующий хоккей. Но, на мой взгляд, в Санкт-Петербурге больше поощряется свобода творчества, выходи — показывай и доказывай! Также в СКА играют пять игроков впереди, пять игроков сзади, это и есть современный хоккей.

— У меня нет мыслей, чтобы доказать что-то СКА. Есть одно желание: помочь «Салавату Юлаеву» больше, чем Владимир Ткачев. И сделать все, что я могу. Если между нами есть какое-то соревнование, то только в том, что я хочу помочь Уфе больше, — заявил в свою очередь Сошников.

Любопытно, что в прошлом сезоне СКА проиграл оба матча «Салавату» (1:4 и 1:2), и в очных встречах по итогам 11-ти сезонов уфимцы также имеют перевес — 12:10. Крупная победа в Питере состоялась год назад, в конце сентября, и именно после нее многие заговорили о том, что приглашение Цулыгина в Уфу было оправданно.

«Приветы» Цулыгину от Ткачева и Кемпайнена

Накануне же была совсем другая игра с другими составами. Уже на 18-й секунде Ткачев разыграл классную комбинацию с капитаном СКА Сергеем Плотниковым и отличным кистевым броском передал «привет» Цулыгину и всей бывшей команде. В первом периоде питерцы доминировали почти во всем, однако шансы сравнять счет у «Салавата» все равно были.

Вторую двадцатиминутку «юлаевцы» начали с игры в меньшинстве, в котором выпал шанс заявить о себе защитникам. Раз за разом игроки обороны набирали в свой статистический багаж блокирующие броски, и сразу после объявления о выходе пятого полевого хоккеиста «Салават Юлаев» организовал отличную контратаку и сравнял счет. Умарк здорово сыграл корпусом, отдал на Хартикайнена, который аккуратно переправил шайбу между ног Мельничука. Уфимцы минут на 10 перехватили инициативу, создавали моменты — молодой нападающий Илья Баранов своим мощным броском чуть не сломал перекладину, питерцам явно повезло в том моменте. Однако вперед все равно вышли хозяева: за две с половиной минуты до конца периода Александр Кадейкин трижды умудрился ошибиться и не вынес шайбу из своей зоны, чем воспользовался Плотников — 2:1 в пользу СКА.

В критические моменты матчей у подопечных Цулыгина не получается найти баланс между игрой в атаке и обороне. Фото hcsalavat.ru

В заключительном периоде питерцы снова взяли инициативу в свои руки и проводили больше времени в атаке, хотя отыгрываться нужно было их сопернику. Здесь и вскрылись многие проблемы сегодняшнего «Салавата Юлаева»: в критические моменты матчей у подопечных Цулыгина не получается найти баланс между игрой в атаке и обороне, средняя зона проходится очень тяжело. Пока что не так надежен, как в прошлом сезоне, Юха Метсола. И самое главное, в игре с командами, которые в этом сезоне претендуют на многое, уфимцы проигрывают без вопросов и по делу. Так было накануне в Питере, так было и в домашних играх с «Автомобилистом» и «Авангардом».

Как раз вышеупомянутым разрывом между обороной и атакой «юлаевцев» воспользовались игроки СКА, когда забивали третий гол. Да, воспитаннику нижнекамского хоккея Наилю Якупову удался филигранный бросок, но он был выполнен словно на тренировке, где нет никакого сопротивления, — 3:1. Закончилось все закономерной четвертой шайбой питерцев уже в пустые ворота. Первый балл за результативность в сезоне набрал Кемпайнен, по иронии в этой атаке поучаствовал и Ткачев, снова поднасоливший бывшему клубу, а отличился Евгений Кетов. Таким образом, СКА полностью реабилитировался за прошлогоднее крупное домашнее поражение, выиграв все с тем же счетом — 4:1.

Впереди у «Салавата Юлаева» игра в Череповце, а затем до середины октября предстоит затяжная четырехматчевая домашняя серия, в которой уфимцы могут как укрепиться в лидерах, так и продолжить вскрывать все новые проблемные места. А пока что после 10 проведенных матчей подопечные Цулыгина продолжают оставаться на втором месте в Восточной конференции.