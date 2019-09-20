Новости общества

08:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Занятие в классе по ликбезу, 1927 год

07:00, 20.09.2019 3 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 33-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Занятие в классе по ликбезу, 1927 год

19 июля 1920 года была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. В стране остро не хватало квалифицированных кадров, к тому же для новой власти было жизненно важно иметь возможность проводить печатную пропаганду.

Но Советская Россия лежала в руинах: например, в практическом руководстве для ликвидаторов безграмотности, вышедшем в 1921 году, был раздел «Как обойтись без бумаги, без перьев, без чернил, без карандашей». А Татреспублика в это время умирала от голода, эпидемий тифа и холеры.

В 1920 году в Казанской губернии было организовано 5 717 ликпунктов (пунктов ликвидации безграмотности), в 1922 году их осталось только 215. В Казани в то время учились всего 1 310 человек. В Чистопольском кантоне в январе 1922 года было открыто 14 школ ликбеза, но скоро их вынуждены были закрыть.

Листовка середины 1920-х годов. Изображение предоставлено Национальным музеем РТ

Положение начало выправляться с 1924 года. Интересно, что критерием определения грамотности, вплоть до 1926 года, был только русский язык. При этом к началу XX века 80 процентов татар уже умели читать по-арабски, и к 1920-м годам татарское население пришло очень образованным. Детей учили читать в многочисленных медресе. Но по переписям все эти люди считались неграмотными.

Большинство ликпунктов в кантонах Татарии были открыты при школах: взрослые занимались со школьными учителями во вторую смену, после того, как уходили дети. В городах рабочие учились при заводах и партийных организациях, в клубах и библиотеках, в красных уголках и рабочих общежитиях.

Школа ликбеза. ТАССР, середина 20-х годов. Фото: Государственный архив РТ

Группы делили по степени подготовки: «послебукварники» занимались отдельно от тех, кто совершенно не умел читать. В ликпунктах преподавались чтение, письмо, счет и политграмота. Человек, окончивший курсы, должен был уметь читать букварь, плакат, газету (с полным пониманием смысла), правильно списывать текст, коротко и ясно записать свою мысль, написать письмо по памяти, заметку в стенгазету, уметь делать записи на собраниях.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Национальный музей Республики Татарстан и Государственный архив Республики Татарстан.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
Распечатать материал
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 07:25
    "... Интересно, что критерием определения грамотности, вплоть до 1926 года, был только русский язык. При этом к началу XX века 80 процентов татар уже умели читать по-арабски, и к 1920-м годам татарское население пришло очень образованным. Детей учили читать в многочисленных медресе. Но по переписям все эти люди считались неграмотными... "
    Татары читали и писали по-татарски, по-арабски и по-персидски, всё это было на арабице (арабским шрифтом). В целом мысль автора очень правильная.
    Ответить
  • Анонимно 07:27
    Чрезвычайно интересные и информативные фото-документы, рассказывающие о многих "деталях" жизни того трудного, но и насыщенного событиями, времени.

    Спасибо уважаемым автору, РВ и НМ РТ.
    Ответить
  • Анонимно 08:01
    Бабушка училась на латинике. Так и не перешла на кирилицу.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

08:32 МСК Все новости
Новости раздела