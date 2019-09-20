Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Занятие в классе по ликбезу, 1927 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 33-я

19 июля 1920 года была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. В стране остро не хватало квалифицированных кадров, к тому же для новой власти было жизненно важно иметь возможность проводить печатную пропаганду.

Но Советская Россия лежала в руинах: например, в практическом руководстве для ликвидаторов безграмотности, вышедшем в 1921 году, был раздел «Как обойтись без бумаги, без перьев, без чернил, без карандашей». А Татреспублика в это время умирала от голода, эпидемий тифа и холеры.

В 1920 году в Казанской губернии было организовано 5 717 ликпунктов (пунктов ликвидации безграмотности), в 1922 году их осталось только 215. В Казани в то время учились всего 1 310 человек. В Чистопольском кантоне в январе 1922 года было открыто 14 школ ликбеза, но скоро их вынуждены были закрыть.

Листовка середины 1920-х годов. Изображение предоставлено Национальным музеем РТ

Положение начало выправляться с 1924 года. Интересно, что критерием определения грамотности, вплоть до 1926 года, был только русский язык. При этом к началу XX века 80 процентов татар уже умели читать по-арабски, и к 1920-м годам татарское население пришло очень образованным. Детей учили читать в многочисленных медресе. Но по переписям все эти люди считались неграмотными.

Большинство ликпунктов в кантонах Татарии были открыты при школах: взрослые занимались со школьными учителями во вторую смену, после того, как уходили дети. В городах рабочие учились при заводах и партийных организациях, в клубах и библиотеках, в красных уголках и рабочих общежитиях.

Школа ликбеза. ТАССР, середина 20-х годов. Фото: Государственный архив РТ

Группы делили по степени подготовки: «послебукварники» занимались отдельно от тех, кто совершенно не умел читать. В ликпунктах преподавались чтение, письмо, счет и политграмота. Человек, окончивший курсы, должен был уметь читать букварь, плакат, газету (с полным пониманием смысла), правильно списывать текст, коротко и ясно записать свою мысль, написать письмо по памяти, заметку в стенгазету, уметь делать записи на собраниях.



Людмила Губаева