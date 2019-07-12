Красных, Шлейхер и Ромашина: шансы на медали водного ЧМ-2019 и в Токио

Сегодня в корейском Кванджу стартует чемпионат мира по водным видам спорта «Акватика-2019», который позволит в деталях определиться с прогнозами на олимпийский Токио-2020. Татарстан делегировал на соревнования большую группу спортсменов с медальными перспективами. Подробнее — в материале «Реального времени».

Лучше меньше, да лучше



В Корею отправились пять татарстанских спортсменов плюс тренер женской ватерпольной сборной Андрей Белофастов, работающий в «Синтез-УОР». Рекорд домашнего чемпионата мира 2015 года и по численности спортсменов, и по количеству наград мы в ближайшее время побъем вряд ли. Но надо помнить, что в казанской «Акватике» на правах хозяев принимала участие мужская сборная России по водному поло, сформированная на основе игроков «Синтеза». В комплектовании нам тогда помог конфликт между федерацией водного поло России и руководством волгоградского «Спартака», но в конечном итоге мы довольствовались лишь 14-м местом, самым низким для хозяев чемпионатов мира в истории. Правда, сейчас можно утверждать, что ватерпольная Корея выступит дома еще хуже нас.

На нынешнем чемпионате российских ватерполистов нет, но «Синтез» может переживать за своего игрока Равиля Манафова, защищающего цвета сборной Казахстана.

В составе сборной по синхронному плаванию есть Светлана Ромашина, которая оформила перевод в сборную Татарстана благодаря учебе в Поволжской академии спорта и с перспективой назначения главным тренером сборной республики по окончании спортивной карьеры. Апрельский старт в Казани на этапе Мировой серии ФИНА стал первым для Ромашиной после рождения ребенка, а сейчас она готова бороться за три комплекта наград. Светлана будет выступать солисткой в произвольной программе и дважды выйдет в дуэтах в технической и произвольной программах с партнершей Светланой Колесниченко.

В Корею отправились пять татарстанских спортсменов плюс тренер женской ватерпольной сборной Андрей Белофастов, работающий в «Синтез-УОР». Фото tatar-inform.ru

Прыгун в воду Никита Шлейхер поедет на чемпионат в качестве члена сборной Татарстана и представителя спортклуба «Синтез». Причем Никите предстоит стартовать больше всех, поскольку он заменит олимпийского чемпиона Илью Захарова, который не успел восстановиться после травмы. Шлейхер будет прыгать с 3-метрового трамплина в личных соревнованиях и в синхроне с Евгением Кузнецовым и, помимо того, выступит в командных соревнованиях с Юлией Тимошининой. Тренерский совет рассматривает возможность старта Шлейхера и Тимошининой также и в миксте на вышке.

В хай-дайвинге в сборную России отобрался опытный член сборной Татарстана Игорь Семашко.

Красных «в засаде»

В плавательной дружине двое татарстанцев. Александр Красных будет стартовать на 400 метров вольным стилем и в эстафетной команде 4х200 метров. Став третьим на своей коронной дистанции 200 метров по итогам чемпионата России, Красных лишил себя права побороться за медаль в личных стартах, а ведь он был третьим по итогам ЧМ-2017. Впрочем, в эстафете он тогда завоевал «серебро», а сейчас команда готова настолько, что ей реально побороться за победу. Для понимания: даже мощнейшая сборная США вынуждена выставлять на обе эстафеты Блейка Пиерони и Таунли Хааса, а россияне сформируют два совершенно разных состава на заплывы 4 по 100 и 4 по 200 метров.

Три личных старта будет у новичка команды Татарстана Вероники Андрусенко — 100, 200 и 400 метров вольным стилем, плюс эстафетные заплывы, на которых ее выставят в зависимости от интересов сборной страны.

— Мы достаточно давно вели работу по их приглашению в сборную Татарстана, — отметил в разговоре с нами министр спорта РТ Владимир Леонов. — Это шло в соответствии с планами спортсменов, знаю, что Веронике очень понравилась Казань. Помимо этого, ее устроили условия, предложенные в нашей сборной, Поволжская академия, где она будет учиться по профилю. При этом там не идет речь о каком-то суперконтракте, плавание не такой вид спорта. Вероника очень положительно настроенная девушка, а в плане спорта она один из флагманов российского плавания. Про плавание отдельно можно сказать, что мы очень сильно выросли в демонстрируемых результатах. Ранее мы делегировали на чемпионаты России по четыре-пять человек, а сейчас сам состав был порядка четырех десятков спортсменов, что само по себе непросто, поскольку для отбора на чемпионат страны необходимо выполнение определенных нормативов по результатам.

Александр Красных будет стартовать на 400 метров вольным стилем и в эстафетной команде 4х200 метров. Фото Олега Тихонова

Сенсации в брассе

Некоторые итоги чемпионата России были в какой-то мере неожиданными, а где-то даже сенсационными. Особенно удивили результаты на 200 метров брассом. У мужчин путевку на ЧМ оформил 24-летний Александр Палатов из Красноярска, который опередил куда более титулованных и известных ростовчанина Илью Хоменко, Кирилла Пригоду из Санкт-Петербурга и нижегородца Михаила Доринова. Любопытно, что этот квартет — ровесники, поэтому нельзя называть попадание Палатова в состав сборной элементом процесса смены поколений. При этом самого Палатова нельзя называть неизвестным спортсменом, шесть лет назад он даже выигрывал звание чемпиона мира среди юниоров, когда третьим стал Доринов. Пять лет назад Палатов выигрывал чемпионат России, а потом сверстники Хоменко и Пригода отодвинули его на второй план. Такая кучность результатов позволяет сожалеть, что в плавании нет еще и эстафеты 4 по 200 метров брассом, подобно той, что присутствует в вольном стиле. Россия сформировала бы мощную команду во главе с чемпионом мира Антоном Чупковым.

Анастасия Фесикова (Зуева) в итоге отобралась на ЧМ на дистанции 100 метров на спине, но произошло это из-за дисквалификации Марии Каменевой, проплывшей под водой дольше положенного расстояния. Впрочем, надо помнить, что Каменева, как «универсальный солдат», взяла шесть наград и завоевала столько путевок на ЧМ, что все равно вынуждена была бы поделиться. На остальных дистанциях брасса на чемпионате страны солировала 16-летняя москвичка Дарья Васькина, плавательный аналог широко известных Александры Трусовой и Анны Щербаковой из фигурного катания.

Анастасия Фесикова (Зуева) в итоге отобралась на ЧМ на дистанции 100 метров на спине. Фото shvsm-penza.ru

Абстрактная справедливость и медальные перспективы

А вот Евгенией Чикуновой из Питера тренеры решили «пожертвовать». Она обыграла на 200 метров брассом не кого-нибудь, а саму Юлию Ефимову. Младшая сестра другой питерской пловчихи Дарьи Чикуновой не отобралась на финал сотни брассом из-за того, что чемпионат России открытый, и восьмое место в финале заняла Аделаида Пчелинцева из Казахстана, кстати, студентка Поволжской академии спорта. Зато на 200 метров Чикунова проплыла «на все деньги», став чемпионкой с результатом, который вошел в топ-3 нынешнего сезона в мире. По другому Ефимову не опередишь. Но тренеры национальной команды решили Чикунову делегировать на юниорский ЧЕ в Казани, посчитав, что Ефимова просто не вышла на отборочном чемпионате Росии на уровень своих лучших результатов. Впрочем, Юлия сама это отмечала в комментариях, поскольку она и на сотне вынуждена была уступить Анне Белоусовой, только там Ефимова в сборную отобралась.

Вызывай российское плавание такой же нездоровый интерес, как фигурное катание, Рунет содрогнулся бы от очередной порции гигабайтов комментариев по поводу итогов отбора на «мир». Но в плавании, как в Багдаде, все относительно спокойно. Более того, специалисты тут же отреагировали на замену Чикуновой на Ефимову экскурсом из недавнего прошлого, который, кстати, тоже косвенно касается Казани-2015. Тогда прессинг на Ефимову на внутренней арене оказывала 15-летняя на тот момент Мария Асташкина, но тренеры делегировали на чемпионат мира Ефимову, и та принесла России два «золота». Вот и сейчас есть ощущение, что Ефимова просто не угадала с выходом на пик формы, а в Кванджу она будет в порядке. Пусть пострадает абстрактная справедливость, мы переживем, если это будет оправдано результатом.

В целом итоги чемпионата России неуловимо напомнили такой же предолимпийский чемпионат страны 2015 года. Помнится, тогда были ожидания от многолетних лидеров российского плавания Евгения Коротышкина, Николая Скворцова и Ко, но их сменила молодая поросль в лице Красных и Рылова, Хоменко и Чупкова. Вот и сейчас кое-кто из лидеров российского плавания не выдержал прессинга молодежи, и уже ЧМ продемонстрирует, что это было: форсаж спортивной формы или неумолимая реальность, связанная со сменой поколений.



«Синтезовцы» завоевали пять наград на Универсиаде

Сразу после чемпионата России несколько сборников были делегированы для участия в серии гран-при ФИНА в Будапешт. После чего разъехались по домам, потом снова собрались на базе сборной России на «Озере Круглом», а затем переместились на азиатский континент, чтобы пройти адаптацию.

Чемпионом на своей коронной дистанции 100 метров баттерфляем на Универсиаде стал Егор Куимов. Фото tatar-inform.ru

Стоит отметить, что этот чемпионат мира станет дебютным для Александра Красных в качестве члена спортивного клуба «Синтез», о чем он рассказал нашему изданию: «Я представляю на всех соревнованиях клуб водных видов спорта «Синтез», куда еще входят прыгуны в воду и, традиционно, ватерполисты. Насколько знаю, ходили слухи и о включении в спортклуб синхронисток. Считаю, что развитие в России клубной системы по водным видам спорта — это новое и хорошее дело. Подобное есть на Западе, правда, в чем конкретно заключается концепция этих спортклубов, я сказать не могу, но, поскольку они есть и процветают, можно сделать вывод, что это положительная практика».

Тем временем можно подвести предварительные итоги летней Универсиады, на которой дебютировали представители СК «Синтез». Чемпионом на своей коронной дистанции 100 метров баттерфляем стал Егор Куимов, помимо этого он стал вторым по итогам комбинированной эстафеты 4 по 100 метров, выступая вместе с еще одним татарстанским пловцом Григорием Тарасевичем.

Отлично проявила себя Карина Шкляр, которая завоевала две бронзовые медали в прыжках в воду. Карина стала третьей на вышке, затем финишировала четвертой в миксте с коллегой по СК «Синтез» Александром Белевцевым. Белевцев, в свою очередь, был десятым на вышке, а вся сборная России завоевала бронзовые медали в командном зачете. В программе Универсиад есть такая «опция», применяемая в прыжках в воду и в теннисе, чтобы страны-участницы присылали своих спортсменов в максимально полном объеме.

В целом у синтезовцев пока пять наград и надежда на медальное выступление ватерпольной сборной. Для сравнения: на всю «остальную» часть спортивной делегации Татарстана пришлось шесть медалей.

