От Центра дзюдо в японском стиле за 200 миллионов до обновленного «Баскет-холла»

Какие спортивные объекты отремонтировали и какие обещают построить в Татарстане

Спортивная отрасль в Татарстане, как известно, вполне успешна. Профессиональный спорт практически каждый год приносит региону титулы, крупных спортивных форумов казанцам тоже хватает. Разве что работа со своими доморощенными воспитанниками налаживается лишь в последние годы. Однако не бывает новых звезд без соответствующих условий для тренировок и подготовки, и в Татарстане это стали понимать — спортивные объекты в республике продолжают возводиться или ремонтироваться даже после «великой стройки» Универсиады. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о том, какие объекты в республике уже отстроили и отремонтировали, а какие пока только находятся в планах.

«Батыр» изменился, но атмосфера не потеряна

Из наиболее заметных «обновок» Казани можно отметить практически полностью реконструированный спортивный комплекс «Батыр», больше известный как Центр дзюдо, который был построен еще в 1985 году. Отремонтированный объект открыли в конце февраля, именно его показывал Рустам Минниханов Владимиру Путину во время недавнего визита последнего в Казань.

Фасад комплекса теперь выполнен в японском стиле, внутри на белых стенах — изображения сюжетов традиционного японского быта, и даже вывеска со стороны улицы Ибрагимова набрана псевдоиероглифами.

Реконструкция комплекса, которая обошлась почти в 200 миллионов рублей (столько же было выделено на реконструкцию стадиона футбольного «КАМАЗа»), включила в себя обновление кровли, ремонт фасада и входных групп и внутренние отделочные работы. Заменили здесь и инженерные коммуникации, обновили мебель в раздевалках и благоустроили прилегающую территорию.

Сейчас в спортшколе занимаются 850 любителей, но тренерский штаб здесь профессиональный. В «Батыре» тренирует команда специалистов во главе с главным тренером юниорской сборной России. Всего же тренерский штаб комплекса насчитывает 23 человека: 13 из них — тренеры по дзюдо, 10 — по самбо.

Что примечательно, помимо любителей здесь тренируется и первая сборная Татарстана, а также семь воспитанников, которые входят в сборную России в разных видах единоборств.

В общем, каким бы современным ни был Дворец единоборств рядом с Миллениумом, любимым местом для любителей единоборств остается старый добрый «Батыр» с его особой аурой, которую не изменила даже реконструкция.

Что строили и ремонтировали еще?

По данным Министерства спорта республики, всего в Татарстане за 2018 год было построено 16 блочных модульных лыжных баз, 2 ледовых дворца, 96 универсальных спортивных площадок, 10 плавательных бассейнов и 5 универсальных спортивных залов.

Один из двух ледовых дворцов, под названием «Алтын Барс», был возведен в Дрожжановском районе, где особенно любят хоккей. Для катка сделали тентовый навес, чтобы его не засыпало и не приходилось постоянно чистить от снега или перезаливать. Теперь здесь есть четыре закрытые раздевалки для хоккейных команд, а также медицинская и тренерская комнаты. Как утверждают в Минспорта, в выходные дни число катающихся здесь достигает 100.

На сегодняшний день в «Алтын Барсе» занимаются около 50 воспитанников местной ДЮСШ по хоккею. Играют на катке и команды взрослых любителей, а также команды предприятий района.

К столетию поселка Юдино на местном стадионе «Локомотив» перестелили футбольное поле, заменив его искусственным, а также уложили беговые дорожки для занятий легкой атлетикой. В будущем здесь планируют достроить еще и трибуну с административными помещениями.

Самым крупным из объектов, введенных в строй в прошедшем году за пределами столицы, стал альметьевский комплекс «Мирас» с плавательным бассейном-«пятидесятником». Фото tatarstan.ru

В Альметьевске думают о самоокупаемости объектов?

Самым крупным из объектов, введенных в строй в прошедшем году за пределами столицы, стал долгожданный альметьевский комплекс «Мирас» с плавательным бассейном-«пятидесятником» (пятьдесят метров — олимпийский стандарт) и десятью дорожками.

Проект «Мираса», как и большинства других спортивных строек или реконструкций, выполнил казанский «Татинвестгражданпроект», а строительством здания занималась местная компания «Арслан». Ну а деньги на строительство выделили бюджет Татарстана и ПАО «Татнефть».

Интересно, что «Мирас» построили на месте пустыря, где проходила электролиния мощностью 110 киловольт, так что заказчику пришлось договариваться с Сетевой компанией. Другим любопытным фактом можно считать то, что в день старта строительства в 2015 году экс-нападающий ватерпольного «Синтеза» Ирек Зиннуров заложил в фундаменте комплекса капсулу с водой из Волги. По задумке, вода этой реки должна символизировать чемпионат мира по водным видам спорта того же 2015 года, прошедший в Казани, принося удачу и высокие результаты спортсменам.

Как заявляли представители компании-изготовителя чаши бассейна — чешской «Berndorf», здесь установлен единственный в Татарстане 50-метровый бассейн из нержавеющей стали. Вот только, видимо, они были не в курсе, что в Казани проходил чемпионат мира по водным видам спорта и бассейны-«пятидесятники» из подобного материала были переданы в спорткомплекс «Олимпиец» на Горьковском шоссе Казани и в бассейн «Альбатрос» в Набережных Челнах.

Сейчас у Альметьевска есть собственная чаша размером 50х25 метров, что позволяет местным спортсменам готовиться к крупным соревнованиям (в том числе международным) у себя дома, а не как раньше, за тысячу километров в Волгограде.

«Мирас» построили на месте пустыря, где проходила электролиния мощностью 110 киловольт, так что заказчику пришлось договариваться с Сетевой компанией. Фото tatarstan.ru



Стоит отметить, что Альметьевск активно расширяется в западном направлении, а Пятый микрорайон (наиболее близкий к «Мирасу») сегодня самый перспективный и быстрорастущий в нефтяной столице. Да и жилье здесь могут позволить себе либо представители среднего класса, либо с достатком выше среднего. Так что с точки зрения бизнеса и окупаемости все «бьется».

Как сообщили «Реальному времени» в Минспорта РТ, за неполные полгода существования комплекса его посетили уже более 27 тысяч гостей, было куплено больше 13 тысяч абонементов. За первые 3 месяца развития комплекса было проведено более 50 акций и 30 мероприятий. А доля ежемесячного прироста посетителей составляет более 30%.

Учитывая, что годовой абонемент на посещение бассейна и тренажерного зала стоит здесь 30 тысяч рублей (24 — без посещения зала), окупиться объект должен быстро.

«Баскет холл» ждет обновление

О том, что в 2019 году планируется капитальный ремонт главной баскетбольной арены республики, «Реальному времени» также сообщили в Министерстве спорта.

«Смета на ремонт «Баскет-холла» была составлена специалистами ГУП «Татинвестгражданпроект». В ней были учтены все необходимые работы по приведению спортивного объекта в состояние, которое соответствует требованиям современных соревнований и организации учебно-тренировочного процесса» — пояснили в спортивном ведомстве.

Надо отметить, что «Баскет холл» уже давно нуждается в реконструкции. Внутреннее убранство (трибуны и площадку) уже своими силами привел в порядок сам баскетбольный клуб УНИКС, но арена за 16 лет существования уже успела устареть — прежде всего физически. Цокольный этаж (даже во время баскетбольных матчей) здесь частенько подтапливает, а по первому этажу гуляет ветер. Нуждаются в обновлении холл и внешний фасад баскетбольный арены.

Усугубила ситуацию история 2016 года, когда игроки в буквальном смысле спалили собственную раздевалку. По некоторой информации, игроки пошли в сауну вне тренировочного времени и устроили там пожар, так что на протяжении всего сезона 2016/2017 (а команда тогда участвовала в Евролиге) в «Баскет холле» пахло костром и горелыми досками.

«Баскет холл» уже давно нуждается в реконструкции. Фото unics.ru

Что еще планируется отремонтировать в этом году?

По данным все того же Министерства спорта, в текущем году в республике будут возведены 9 хоккейных коробок, 8 модульных лыжных баз и 96 универсальных спортивных площадок. Будет отремонтирован спортивно-оздоровительный лагерь «Искра», расположенный на Горьковском шоссе в Казани.

Также обещают отремонтировать филиал спортивного комплекса «Юность» Лениногорского района по улице Шашина, крытый плавательный бассейн ДЮСШ в Алексеевском муниципальном районе по улице Космонавтов. Планируют реконструировать и две детско-юношеские спортивные школы — в Бавлах и Буинске.