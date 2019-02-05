«Переводить всех граждан на неработающие SIM-карты — так себе идея»

ФСБ предложила использовать отечественные SIM-карты и криптографию для связи 5G

Фото: Ринат Назметдинов

ФСБ предложила использовать отечественные SIM-карты и криптографию для связи пятого поколения. «Реальное время» попыталось разобраться в сути инициативы, выяснив попутно, почему эксперты в области телекома называют это предложение дорогостоящим и сомневаются в его актуальности, телеком-операторы не горят желанием комментировать инфоповод, а силовики считают, что данным вопросом стоило заняться намного раньше. Подробности — в нашем материале.

Никакой ясности, но разработки уже ведутся



Накануне стало известно о том, что Федеральная служба безопасности выступила с предложением использовать отечественные SIM-карты и криптографию для связи 5G. Соответствующее заявление, по данным «Ведомостей», прозвучало 30 января на заседании рабочей группы национального проекта «Цифровая экономика». При этом издание уточняет, что представитель ФСБ не говорил об обязательном использовании отечественных SIM-карт и криптографии. Также сотрудник ведомства не предоставил документы с описанием своих предложений. Озвученных нововведений нет и в концепции, которую рабочая группа обсуждала в конце декабря минувшего года.

Представитель «Ростелекома», с которым связались журналисты федеральных изданий, предположил, что ФСБ внесет проект документа на рассмотрение в середине февраля. Аналогичную информацию от телеком-оператора получило и «Реальное время». В свою очередь, представитель Минкомсвязи РФ утверждает, что в министерство предложение ФСБ пока не поступало. Стоит заметить, что вся эта «размытость» не препятствует тому, что Минпромторг РФ и «Ростех» уже работают над необходимым отечественным оборудованием.

Федеральная служба безопасности выступила с предложением использовать отечественные SIM-карты и криптографию для связи 5G. Фото Ikar.us / wikipedia.org



Предложение силового ведомства отнюдь не ново — достаточно вспомнить закрытый конкурс на 3 млн рублей, объявленный ФСБ (а если точнее, войсковой частью №43753, специализирующейся на криптографии) в августе прошлого года. Согласно извещению о торгах на сайте госзакупок, речь как раз шла о разработке криптографических требований к SIM-картам и сетевому оборудованию. ФСБ должна была подвести итоги конкурса еще в сентябре, а победитель — завершить исследование в декабре прошлого года. Как отмечают «Ведомости», итоги на сайте госзакупок до сих пор отсутствуют.

«Проблемы нацбезопасности на современном этапе развития России имеют приоритетные значения»

Стоит пояснить, что криптографические алгоритмы, которыми заинтересовались силовики, нужны для авторизации абонентов, а SIM-карты должны их поддерживать. К слову, сейчас российские операторы закупают SIM-карты у зарубежных производителей, что, по мнению чиновников, может представлять серьезную угрозу безопасности. По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», международные стандарты сим-карт не станут поддерживать российскую криптографию. Более того, собеседники издания и вовсе сомневаются в том, что в устройствах пятого поколения будут актуальны SIM-карты.

«Реальное время» обратилось в «МТС», «Ростелеком», «МегаФон», «Tele2» и «Таттелеком». В некоторых случаях представители телеком-операторов отказывались от комментариев, ссылаясь на то, что сейчас они находятся в процессе «изучения темы», или же на то, что «комментировать пока нечего». На момент публикации материала полноценный ответ пришел лишь от ПАО «Таттелеком».

— Я так понимаю, что данные вопросы поднимаются и идет обсуждение вследствие внесенного проекта Минкомсвязи, в котором говорится, что операторы должны идентифицировать абонентов с использованием шифрования, сертифицированного ФСБ. Это необходимо для реализации принятого «закона Яровой». Согласно сайту нормативно-правовых актов, насколько я могу видеть, проект министерства до сих пор находится в разработке, — высказался директор по маркетингу компании «Таттелеком» Александр Смирнов. — Безусловно, любые изменения в шифровании потребуют как доработки оборудования, используемого у операторов, так и, возможно, замены SIM-карт у абонентов. Но проблемы национальной безопасности на современном этапе развития России имеют приоритетные значения, поэтому наша компания движется в тренде принятых законов в этом направлении.

«Отечественные крипто-SIM-карты тестировали, но они не работают»



По мнению куратора рабочей группы «Связь и IT» экспертного совета при правительстве РФ Ирины Левовой, отечественные крипто-SIM-карты не будут работать на наших сетях: «Я знаю, что их тестировали, и они, к сожалению, не работают. Надо сначала решить этот вопрос, а уже потом выступать с инициативами». Также мы попросили собеседницу нашего издания прокомментировать заявления экспертов о том, что доработки, предложенные ФСБ, являются очень дорогостоящими.





— Относительно «высокой стоимости» данного предложения могу сказать, что, скорее всего, так и будет. Когда у нас через законодательство лоббируется что-то, обязательное к установке, то это обычно очень дорого стоит. Зачастую за этим стоит одна компания, которая, собственно, и пролоббировала этот вопрос. Вообще, у нас отличная криптография, но мне не совсем понятно, зачем использовать SIM-карты. Мне не ясна модель угроз. Если что-то предлагается к установке, то, наверное, это должно иметь какой-то смысл, но я лично смысла пока не вижу, кроме того, чтобы кто-то продал свои крипто-SIM-карты, — считает эксперт. — Оператор связи гарантирует пользователям тайну связи. В таком случае, зачем тратить деньги на какую-то дополнительную штуку? Если эти крипто-SIM-карты необходимо использовать где-то для обеспечения безопасности, то можно обязать исполнять это требование госслужащих, но переводить всех граждан на неработающие SIM-карты — так себе идея.

Иной позиции придерживается генерал ФСБ в запасе Александр Михайлов. По мнению спикера, силовики выступили с правильным предложением — но несколько опоздали с ним.

— Этим вопросом стоило заняться намного раньше. У нас просто огромное количество пользователей, так что переделывать сейчас все будет очень сложно. Я также настаиваю на той позиции, что использование зарубежной криптографии и оборудования создает риски для национальной безопасности. Думаю, мы должны пользоваться теми продуктами и технологиями, которые не вызывают тревоги. Большая беда (и мы об этом уже давно говорили) заключается в том, что у нас практически все, причем уже очень давно, работает на иностранном софте и оборудовании. Конечно, было бы хорошо, если бы мы жили в современных условиях и могли диктовать правила игры, как для наших западных коллег, так и для себя, но, к сожалению, с точки зрения электроники мы пока находимся в «каменном веке». Что касается безопасности, то этот вопрос давно вышел за рамки SIM-карт — на сегодняшний день разработаны новые технологии воздействия на наши устройства, причем не через вредоносное ПО, а через BIOS, — высказался наш собеседник.

В свою очередь, Ирина Левова советует «не искать политические причины там, где есть очевидные экономические основания».

— Зачастую подобные инициативы оправданы попыткой продать что-то, а не избранным политическим курсом. Думаю, лоббисты в данном случае сидят намного ниже, чем может представляться гражданам, — резюмирует эксперт.