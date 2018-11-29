Как на «Нижнекамскнефтехиме» заботятся о здоровье сотрудников

Фото: Пресс-центр ПАО "Нижнекамскнефтехим"

В этом году на НКНХ начались профилактические осмотры для раннего выявления заболеваний среди сотрудников. В первую очередь решили провести скрининг на наличие онкозаболеваний. Всего его смогут пройти 13,5 тыс. работников предприятия. Что еще делают в компании, чтобы сохранить здоровье сотрудников, — в материале «Реального времени».

К терапевту — без очереди

На «Нижнекамскнефтехиме» работают почти 15 тыс. человек, и чтобы следить за их здоровьем, на предприятии выстроена система медицинского обслуживания. При каждом заводе открыт здравпункт. Сюда сотрудники могут не только обратиться за оказанием первой медицинской помощи, но и посетить физкабинет — для того чтобы работникам не надо было ездить на физпроцедуры в поликлинику, все 17 здравпунктов оснащены физиотерапевтическим оборудованием.

— В здравпунктах работают фельдшеры, поэтому если есть необходимость, то пациента направляют в поликлинику. Если нужна неотложная помощь, то вызывается скорая, и тогда уже бригада определяет, в какое профильное учреждение направить больного, — объяснила специалист отдела социальных программ «Нижнекамскнефтехима» Лилия Романова.

Недалеко от предприятия, в промышленной зоне, работает поликлиника «Нижнекамскнефтехима». В отличие от городских поликлиник, здесь практически нет очередей, попасть к терапевту можно по предварительному звонку, и при этом здесь много узконаправленных специалистов. Именно поэтому практически все сотрудники НКНХ предпочитают приходить сюда, а не к участковому терапевту. Здесь же по состоянию здоровья можно получить направление в санаторий на реабилитационно-восстановительное лечение.

— Сотрудники НКНХ приезжают по состоянию здоровья. После медосмотра или обследования у терапевта выявляются работники, которым нужно санаторно-курортное лечение. В итоге создается список, который утверждается на НКНХ, и людям дают справку для получения путевки, — объяснил директор ООО «Корабельная роща — Нижнекамскнефтехим» Роман Губанов.

Путевки в санаторий по льготной цене

По добровольному медицинскому страхованию путевки можно получить в три санатория — «Корабельная роща», «Санаторий Ува» и «Санаторий Варзи-Ятчи». В них всего в 2018 году отдохнут почти 2000 сотрудников и ветеранов НКНХ. Основная часть, это 1735 человек, поправят здоровье в санатории «Корабельная роща», который является дочерним предприятием «Нижнекамскнефтехима». Этот санаторий работает по семи направлениям: профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лор-органов, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, мочеполовой системы, есть программа для часто белеющих детей и людей, которые работают с вредными и опасными факторами. Во все программы включены водные процедуры, массаж, парафиновое или грязелечение. Кроме этого, пациенты могут ходить в сауну и бассейн, сенсорную комнату, на световое лечение, принимать сухие углекислые ванны и посещать кабинет с горным воздухом.

Пациенты «Корабельной рощи» могут ходить в сауну и бассейн, сенсорную комнату, на световое лечение, принимать сухие углекислые ванны и посещать кабинет с горным воздухом



В этом году за счет финансирования НКНХ в санатории провели капитальный ремонт: отремонтировали пищеблок и водолечебницу, включая кабинеты грязе- и парафинолечения. Также заменили медицинское оборудование, установили новые ванны. Путевка в санаторий рассчитана на 18 дней, при этом сотрудники НКНХ оплачивают только часть стоимости.

В этом году за счет финансирования НКНХ в санатории провели капитальный ремонт: отремонтировали пищеблок и водолечебницу, включая кабинеты грязе- и парафинолечения



Бесплатный онкоскрининг для всех сотрудников

Чтобы сделать систему медицинского обслуживания еще лучше, в этом году «Нижнекамскнефтехим» решил провести для сотрудников профилактические осмотры для раннего выявления онкозаболеваний. Акция организована совместно с клинической больницей №7 Казани, поэтому в Нижнекамск выезжают бригады врачей. Весной был организован первый поток, во время которого обследовали женщин старше 40 лет. С 3 октября до 30 ноября проходит вторая волна, для женщин до 40 лет, а 12 ноября началось обследование для мужчин. Благодаря онкоскринингу сотрудники бесплатно посещают гинекологов и маммологов, проктологов и урологов, проверяют состояние щитовидной железы и кишечника, а также сдают кровь на онкомаркеры. За все три потока осмотр смогут пройти почти 13,5 тыс. сотрудников НКНХ. В следующем году планируется провести скрининговое обследование для раннего выявления сердечно-сосудистых заболеваний.

В планах на следующий год — модернизация поликлиники №1, в рамках которой будет закуплено современное медицинское оборудования, в том числе для 17 здравпунктов ПАО «Нижнекамскнефтехим», и дополнительно будут привлечены узкие специалисты.