«Салават Юлаев» — ЦСКА: поздно проснувшиеся «молодцы»

Армейцы вытянули счастливый билет

Как говорил один из героев отечественной комедийной классики, «экзамен для меня — всегда праздник». Уфимскому «Салавату Юлаеву» выпал непростой билет в начале октябрьской сессии КХЛ. Встречи с армейцами — всегда праздник для уфимского болельщика. Приподнятое настроение, надо полагать, было и у хоккеистов, помериться силами с одним из фаворитов и лидеров сезона — хороший стимул. Да и сами «юлаевцы», вопреки опасениям, в дебюте сезона, что называется, «на коне». Битва предстояла нелегкая для обеих сторон. О том, как она прошла и чем закончилась, — в материале «Реального времени».



Уверенные гости



В начале текущего сезона ЦСКА довольно комфортно чувствует себя в гостях. Правда, встречались армейцы хотя и с крепкими в том числе командами, но буксующими на старте турнира. Так, в дебютном поединке подопечные Игоря Никитина «разобрали» в Челябинске «Трактор» с «сухим» счетом 3:0. Затем, правда, попали под мартемьяновский «автомобиль» в Екатеринбурге — 1:3 (интересно, чем кормит бывший укротитель «амурских тигров» своих нынешних питомцев, выносящих соперников одного за другим?). После ЦСКА одержал верх над своими постоянными друзьями-соперниками — «Магниткой» (2:1) и московским «Динамо» (3:1). Но, видимо, поездка на Урал отняла у москвичей много сил, и дома они дважды проиграли — «Локомотиву» 1:3 и «Северстали» 1:2. Второй выезд в сезоне для красно-синих был на Дальний Восток. Но тут только «адмиралы» во Владивостоке отняли очки у гостей из столицы — уступили 3:4 в овертайме. А с «Куньлунем» и «Амуром» москвичи расправились «всухую» — 3:0 и 4:0.

В Уфу ЦСКА пожаловал в роли одного из лидеров Запада (второй результат после успешно двигающегося «Йокерита») после тяжелого матча со «Спартаком», выигранного всего-то 2:1. Ну и отметим, что армейцы не проигрывали пять матчей кряду.

Тайны «уфимского льда»



Нельзя сказать, что «Салават» в 11 сезоне КХЛ больше домашняя команда, но именно в гостях подопечные Николая Цулыгина дважды проиграли в основное время — Ярославлю 2:4 и «Витязю» 2:3. Дома же просто расслабились (или не пришли в себя) с «Нефтехимиком» (1:3) после залихватской битвы с казанскими «барсами» (4:5 по буллитам). В остальном, «цулыгинцы» уже приучили в новом сезоне, что им не страшен зверь любого калибра — например, хотя бы СКА в Питере, разбитый (по счету) — 4:1. Дома Уфа играет вдохновенно, правда, и нарваться может на острые кинжалы соперника — вот в чем жирный плюс «Уфа-Арены». Вторую серию домашних игр сезона «Салават» начинал после неожиданно прерванной четырехматчевой в Подольске. Да и раздражитель ныне — очень даже достойный, с легендарным именем, к тому же — финалист прошлого Кубка Гагарина.

Поиск главных героев



Главными потерями красно-синих в минувшее межсезонье стали защитники. Игорь Ожиганов и Богдан Киселевич решили попробовать свои силы в НХЛ. Киселевич уже успел хлебнуть из «молочных рек с кисельными» берегами — 40 швов наложили после удара вражеской «молнии» «Тампы», где «сторожем» ворот работает уфимский воспитанник Андрей Василевский. И это еще в товарищеской игре за «Флориду».

Кроме того, Артем Сергеев и Вячеслав Основин перешли в «Салават Юлаев», а армейцы получили взамен права на форварда Антона Слепышева. Интрига — как бывшие сыграют против бывших.

Ну и, конечно, Кирилл Капризов. Это как Обляков, недавно приехавший в Уфу в «форме коня» на футбольную арену «Нефтяника». Тем более что и Кирилл, и Иван похожи, как братья-близнецы, — оба нравятся девушкам, оба техничны и изобретательны. ЦСКА футбольный и без ивановой помощи обезоружил хозяев — 3:0. Как сложится хоккейный визит Капризова и Ко в Уфу, было также довольно любопытно узнать.



Армейская «карусель» круче уфимской



Первые шесть минут прошли в активной разведке, но без голевых моментов. Юханссон в воротах ЦСКА и Метсола в уфимских по-серьезному в игру не вступали, но и скучать полевые хоккеисты им не давали. Вспышка случилась после того, как армейцы получили удаление — Сергей Толчинский подставил подножку Владимиру Жаркову. В это большинство ни легионерская бригада уфимцев, ни звено Ткачева ни разу не бросили по воротам.

А спустя пять минут Панин помог бывшим партнерам, и Скотт пронзил Метсолу в большинстве — 1:0. Капризов сделал пас. Основин имел шанс тут же сравнять, но выход один на один с Юханссоном не использовал. Уфимцы предприняли попытки ответить, но сами нарвались на контратаку. Впрочем, здесь растерялись все уфимские защитники, упавшие перед Шалуновым — 2:0.

Первый период уфимцы просыпались или, во всяком случае, не успевали на доли секунды за резвыми «конями» Никитина.



Зеленая безнадега



Первые пять минут второго периода отметились броском Капризова в шлем Метсоле — легкий нокдаун, да моментом у Солодухина, когда он бросал в упор. В целом, москвичи играли по счету и продолжали владеть игровым преимуществом. У хозяев мало что получалось в атаке, если не сказать, что решительно ничего. К счастью для «Салавата», ЦСКА не использовал удаление Кемппайнена в середине 20-минутки. Капризов даже шлем потерял в битве за шайбу, отскочившую от Метсолы на исходе времени большинства.

В последнюю минуту периода уфимцы заперли гостей в их зоне, но попытка как-то и чем-то затолкать шайбу «в раздевалку» не удалась. На спасение оставалось 20 минут, впрочем, камбэки — специализация «Салавата».

Филип-несчастный, или Никитин-глазастый



Шанс подобраться к себе уже на первых минутах третьего периода дал Михаил Григоренко, неправильно атаковавший мчавшегося вдоль борта Бурдасова. Но и этот подарок уфимцы не смогли использовать. В этом большинстве пробовались разные сочетания, на льду были и Основин, и сам Бурдасов, и полностью тройка Кемппайнен — Умарк — Хартикайнен. Цулыгин искал ключи к спасению, но у его бойцов ничего не получалось.

Капризов же очень хотел забить под сводами «Уфа-Арены», но его дуэль с Метсолой оставалась ничейной. Еще один шанс для уфимцев — шесть коней на льду на 51 минуте. Легионерское звено плюс Бурдасов наконец-то пробили армейскую оборону — 1:2, шайба на счету Антона, последний пас от Умарка. Последние пять минут Хохряков и Хартикайнен имели хорошие шансы пробить Юханссона. За полторы минуты до конца Цулыгин снял вратаря. Легионеры, опытный Семенов и джокер Бурдасов, вышли на последний штурм. И ведь удалось… Филип Ларсен забивает за три десятых секунды (!) до сирены. Но глазастый Никитин просит видеоповтор — и выигрывает: заметил, что датчанин сделал движение коньком. Сумасшедший камбэк сменился отчаянной пустотой. Победа ЦСКА — 2:1.

Настроение неукусанного локтя



— Начало матча у нас было не очень, — сказал после поединка капитан уфимцев Григорий Панин. — Можно сказать, что мы раскачались только к третьему периоду, пришли в себя. У нас появились эмоции, силы, желание. Мы заработали как единое целое, и это дало результат, не до конца, конечно. В концовке работали все вместе, молодцы, а то, что нет результата, — это плохо. Мы на эту игру очень сильно настраивались. Возможно, где-то даже был перенастрой, такое бывает.

Раздосадован был и форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин:

— Игра сложилась так, как мы и ожидали. Была вязкая игра, много борьбы, высокие скорости, высокое давление. Не сказать, что мы были не готовы, просто какие-то голы в первом периоде залетели. Тяжело было перебарывать игру, но все равно мы попытались. Где-то удача от нас отвернулась на последних секундах, чуть-чуть не хватило, чтобы сравнять счет.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел свой итог сражению с армейцами:



— Поздравляю ЦСКА с победой. Из положительного: после невразумительного начала не сдались, продолжали биться и где-то могли зацепиться за счет, но, к сожалению, чуть-чуть не повезло. Видимо, сначала не верили в свои силы, все-таки играли против финалиста, и это где-то поддавило изначально. Когда оставалось уже очень мало времени, эти «оковы» с себя сбросили и начали играть.

Наставник ЦСКА Игорь Никитин был доволен заработанными очками в Уфе:

— Думаю, что сыграли хорошую игру. Концовку смазали необязательным удалением — против хорошей команды, это, конечно, опасно, они сразу зацепились. Но ребята здорово отработали и отыграли. Думаю, болельщикам хоккей понравился.

