«Нам повезло, потому что мы получили жилье по доппрограмме»

Почти полторы тысячи работников «Казаньоргсинтеза» смогли воспользоваться льготами при покупке квартир

Фото: Олег Тихонов

Очередное заселение в «Салават купере» прошло с участием работников «Казаньоргсинтеза». На этот раз 26 работников общества отметят новоселье. Знаменательно то, что новые дома, в которые заезжают заводчане, находятся на улице Наиля Юсупова, названной в честь бывшего генерального директора КОСа. Всего с 2014 по 2018 годы 1 345 работников предприятия получили квартиры по различным льготным программам. В очереди за новым жильем стоят еще сотни семей. Подробности в материале «Реального времени».

«Строительство находится под личным контролем президента Татарстана»

Осенним теплым днем 680 казанских семей смогли получить ключи от долгожданных квартир в домах №11 и №13 по улице Наиля Юсупова жилого района «Салават купере». Среди них оказалось 26 семей работников ПАО «Казаньоргсинтез».

С новосельем жителей микрорайона поздравил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев



На заселение будущие жители приехали ранним утром, некоторые занимали очередь с пяти утра. Молодые семьи приходили с детьми. Одна из семей ожидала заселения вместе с полосатой кошкой, которая по традиции должна первой переступать порог дома. Дети тут же облепили новую детскую площадку. Вторая очередь «Салават купере», это 7 и 8 квартал, состоит из 10 домов на 2 924 квартиры, общая квадратура — 184 тысячи кв. м. Восемь домов на 2 584 квартиры 8 квартала готовы к сдаче на 60%. Всего, согласно эскизу застройки, в трех очередях «Салават купере» будет возведено 94 дома на 25 441 квартиру, из них 19 домов первой очереди заселены.

С радостным событием жителей микрорайона поздравил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. Он рассказал, что дома построены ООО «Ак Таш» качественно и сданы в установленный срок.

«В планах до конца декабря совместно с Государственным жилищным фондом при Президенте РТ завершить строительство домов второй очереди жилого комплекса «Салават купере». На подходе еще восемь домов, которые будут сданы до конца декабря. Строительство находится под личным контролем президента Татарстана Рустама Минниханова», — заявил Ильшат Гимаев.

Дети тут же облепили новую детскую площадку



Заместитель исполнительного директора Государственного жилищного фонда при Президенте РТ Владимир Никифоров, приветствуя новоселов, обратил внимание на то, что праздник украсила теплая солнечная погода. Он также добавил, что если у жителей будут замечания по состоянию квартир, то подрядчик своевременно их устранит. Исправить замечания новоселов обещал и заместитель генерального директора строительной компании «Ак таш» Дмитрий Быков. Он рассказал корреспонденту «Реального времени», что на территории восьмого комплекса планируется строительство двух садиков на 220 мест. Один из них будет располагаться за домом №13 на улице Наиля Юсупова, другой чуть дальше. Строительство детских садиков планируют начать в этом году.

1 345 семей с квартирами по льготным программам

Счастливый обладатель новой квартиры — машинист компрессоров завода этилен ПАО «Казаньоргсинтез» Фарид Гарифуллин поделился с корреспондентом «Реального времени» радостной новостью. Он рассказал, что подал заявление на получение жилья, как только устроился на «Оргсинтез». «Как только подошла моя очередь, получил однокомнатную квартиру. Я очень рад, что это произошло. Знаю, что многие сотрудники «Казаньоргсинтеза» сегодня стали новоселами. Это радостное долгожданное событие для многих работников», — добавил Фарид Гарифуллин.





На территории восьмого комплекса планируется строительство двух садиков на 220 мест



Возможность покупки жилья по льготным условиям является важным стимулом при трудоустройстве на предприятие. В 2014—2016 годах на «Казаньоргсинтезе» действовало сразу три жилищных программы: «Социальная ипотека», «Развитие промышленных комплексов РТ» и «Дополнительная программа обеспечения жильем». Работник мог использовать три источника финансирования: займ в размере 277 тысяч рублей, который выделяло предприятие, свои средства, а также кредит банка «Аверс». С 2014 по 2016 год предприятию была выдана квота на 1 600 работников. С 2017 года предприятие продолжило работу по социальной ипотеке.

Многие из оргсинтезовцев уже живут в своих новых квартирах, а другим заселение еще предстоит. В прошлом году новоселье отметили 675 работников «Казаньоргсинтеза». В общей сложности же с 2014 до первой половины 2018 года жилье по различным льготным программам смогли получить 1 345 заводчан.

«Большой плюс, что завод может позволить себе такую жилищную программу»

В марте этого года по дополнительной программе жилищного строительства для сотрудников ГК «ТАИФ» квартиру в «Салават купере» получила семья Хуснутдиновых. Оба супруга работают на «Казаньоргсинтезе». Лилия Хуснутдинова, кладовщица ПАО «Казаньоргсинтез», рассказала, что квартиру они ждали недолго.

В прошлом году новоселье отметили 675 работников «Казаньоргсинтеза»



«Нам повезло, потому что мы получили жилье по доппрограмме. В очередь на трехкомнатную квартиру встали в 2017 году. У нас двое детей, мы хотели, чтобы у них была своя комната, а у нас спальня. Супруг работает на «Казаньоргсинтезе» водителем погрузчика 16 лет, а я год — кладовщиком склада», — сообщила корреспонденту «Реального времени» Лилия Хуснутдинова. До переезда семья жила в двухкомнатной квартире площадью 51 кв. метров, площадь нового жилья составляет 89 кв. метров.

«Мы заехали в чистую просторную квартиру, — делится впечатлениями Хуснутдинова, — у детей есть своя комната, они прыгают, бегают. Дети счастливы, их радует большое количество мест для игр. Мы рассматривали и другие варианты покупки квартиры, но все-таки цена в «Салават купере» нас привлекла. Если в городе цены начинаются от 50 тысяч за квадратный метр, то мы приобрели за 34, 4 тысячи рублей за квадратный метр», — заметила Лилия Хуснутдинова.

Вторая очередь «Салават купере» состоит из 10 домов



В марте этого года в жилой комплекс «Салават купере» заехала и семья инженера отдела технической системы безопасности ПАО «Казаньоргсинтез» Артура Гайнуллина. Правда, им ждать квартиры пришлось дольше: в очередь Артур Гайнуллин встал на однокомнатную квартиру в 2014 году. Жилье он приобрел за наличные деньги. «Я доволен, что сменил место жительства. Раньше проживал на «Жилплощадке». В новой квартире можно было жить с первого дня. Мы не делали ремонт, только купили мебель. Большой плюс, что завод дал мне такую перспективу, что может позволить себе такую жилищную программу, которая способна поддержать молодые семьи», — рассказал Артур Гайнуллин.