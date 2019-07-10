ЦИК Татарстана зарегистрировал список кандидатов в Госсовет РТ от «Единой России»

Сегодня на очередном заседании Центризбирком РТ зарегистрировал список кандидатов из 55 человек на выборы в Госсовет РТ от регионального отделения партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» с заседания ЦИК РТ.

Глава ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов торжественно вручил удостоверение кандидата в депутаты представителю партии Юрию Камалтынову.

Шагиахметов также сообщил, что при проверке документов кандидатов не было выявлено нарушений и несоответствий.

В республиканском избиркоме отмечают, что предварительное заверение перед регистрацией прошли списки от 11 партий. Кроме ЕР согласование прошли КПРФ, «Справедливая Россия», «Родина», «Коммунисты России», Партия ветеранов России, ЛДПР и другие.